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Транспорт
Лиана Липанова
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Такси-сервис «Максим» запустил новый бренд для заказа автомобилей с «более высокими требованиями» Материал редакции

Tuda уже запустился во Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерове, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане.

  • Такси-сервис «Максим» запустил новый бренд Tuda для онлайн-заказа автомобилей, сообщил vc.ru представитель компании. Сервис будут отличать «более высокие требования к автомобилям» и заказ только через мобильное приложение, отметили в «Максим».
  • Приложение по умолчанию предлагает тариф «Комфорт», но в сервисе есть и «Эконом», «Компактвэн» на шесть мест, «Минивэн» на семь мест, «Личный водитель». Можно выбрать несколько тарифов для поиска машины одновременно. На момент публикации заметки в компании не ответили на вопрос vc.ru о ценах на тарифы.
  • Tuda уже запустился во Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерове, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане. География сервиса будет расширяться за счёт собственных подразделений и франшиз на рынки Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Грузии, Украины, Филиппин и других стран, добавили в компании.

#новость #максим #такси

Лиана Липанова
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19 комментариев
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Ильяс Урганаев

11

Если Максим это эконом, то более дорогой бренд - это Максимилиан?

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Артем Калашников

Ильяс
1

Дорогой - Максимум

Ответить

Ильяс Урганаев

Артем
4

Самый дешевый - Макс, продвинутый - Максимус, для деловых поездок - Максим Александрович, для девушек Макsим 

Ответить

ЯжПрограммист

Ильяс
0

Детский - Максимка
Для пенсионеров - Максимыч

Ответить

Денис Семенов

7

Инновация в том, что они теперь будут приезжать, когда ты заказываешь машину?

Ответить

Dmitry Ievlev

6

На йух – это tuda.

Ответить

Eugene Smirnov

2

За то вся Россия пользуется

Ответить

dr.Olleh

2

Тогда аналог Wheely будет под брендом "На лево" ?

Ответить

Ruslan Fatikhov

1

Такой же не красивый интерфейс, просто с другими цветами.

Ответить

Джамил Меджидов

Ruslan
0

Красота дело такое...На вкус и цвет. Главное чтобы сервис был действительно лучше.

Ответить

Nuke 7s

0

Одно из самых ужасных такси,именно в моем городе. Очень тяжело вызвать,часто просто не доезжают и пропадают. Приложение снес с телефона.

Ответить

chachalava

Nuke
2

Не понятно, как водила может не доехать? Вернее, как такое явление может быть массовым? В любом таксосервисе за отказ от заказа водилу штрафуют.

Ответить

Алина Суворова

chachalava
2

У меня бывает так, что пишут одного водителя, через 5 минут будет. Потом через время глянешь, а машины ещё не назначено. Сливаются?

Ответить

Холден Колфилд

Nuke
1

Всмысле не доезжают?

Ответить

Nuke 7s

Холден
1

В прямом! Отказываются от поездки

Ответить

Ware Wow

Nuke
1

раньше норм было, сейчас видимо яндекс забрал всех водителей и реально если срочно, то не дождаться машину

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Vahtang Gvelesiani

0

Красавчики!!!

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Юлия Шушарина

0

Куда-куда? Туда-туда

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Bator Khundaev

0

👍👍

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