Такси-сервис «Максим» запустил новый бренд для заказа автомобилей с «более высокими требованиями»
Материал редакции
Tuda уже запустился во Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерове, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане.
Такси-сервис «Максим» запустил новый бренд Tuda для онлайн-заказа автомобилей, сообщил vc.ru представитель компании. Сервис будут отличать «более высокие требования к автомобилям» и заказ только через мобильное приложение, отметили в «Максим».
Приложение по умолчанию предлагает тариф «Комфорт», но в сервисе есть и «Эконом», «Компактвэн» на шесть мест, «Минивэн» на семь мест, «Личный водитель». Можно выбрать несколько тарифов для поиска машины одновременно. На момент публикации заметки в компании не ответили на вопрос vc.ru о ценах на тарифы.
Tuda уже запустился во Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерове, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане. География сервиса будет расширяться за счёт собственных подразделений и франшиз на рынки Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Грузии, Украины, Филиппин и других стран, добавили в компании.
Ильяс Урганаев
Если Максим это эконом, то более дорогой бренд - это Максимилиан?
Артем КалашниковИльяс
Дорогой - Максимум
Ильяс УрганаевАртем
Самый дешевый - Макс, продвинутый - Максимус, для деловых поездок - Максим Александрович, для девушек Макsим
ЯжПрограммистИльяс
Детский - Максимка
Для пенсионеров - Максимыч
Денис Семенов
Инновация в том, что они теперь будут приезжать, когда ты заказываешь машину?
Dmitry Ievlev
На йух – это tuda.
Eugene Smirnov
За то вся Россия пользуется
dr.Olleh
Тогда аналог Wheely будет под брендом "На лево" ?
Ruslan Fatikhov
Такой же не красивый интерфейс, просто с другими цветами.
Джамил МеджидовRuslan
Красота дело такое...На вкус и цвет. Главное чтобы сервис был действительно лучше.
Nuke 7s
Одно из самых ужасных такси,именно в моем городе. Очень тяжело вызвать,часто просто не доезжают и пропадают. Приложение снес с телефона.
chachalavaNuke
Не понятно, как водила может не доехать? Вернее, как такое явление может быть массовым? В любом таксосервисе за отказ от заказа водилу штрафуют.
Алина Сувороваchachalava
У меня бывает так, что пишут одного водителя, через 5 минут будет. Потом через время глянешь, а машины ещё не назначено. Сливаются?
Холден КолфилдNuke
Всмысле не доезжают?
Nuke 7sХолден
В прямом! Отказываются от поездки
Ware WowNuke
раньше норм было, сейчас видимо яндекс забрал всех водителей и реально если срочно, то не дождаться машину
Vahtang Gvelesiani
Красавчики!!!
Юлия Шушарина
Куда-куда? Туда-туда
Bator Khundaev
👍👍