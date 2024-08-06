Volkswagen заявила, что «делает всё возможное» для предотвращения нелегальных поставок в Россию

Автопроизводитель говорит, что не экспортирует автомобили в страну.Представитель концерна в разговоре с ТАСС назвал «ложными» все сообщения, в которых утверждают обратное. По его словам, компания «не терпит несанкционированной торговли».Так в Volkswagen прокомментировали статью немецкого издания Die Zeit. То рассказало, что в начале июля 2024 года в Россию официально вышел бренд Jetta, который в 2019 году создали Volkswagen и китайский FAW. Машины производят в Китае на совместном предприятии двух автопроизводителей.Volkswagen объявила о приостановке выпуска автомобилей на предприятиях в Нижнем Новгороде (модели Volkswagen Taos, Škoda Kodiaq, Karoq и Octavia) и Калуге (марки Volkswagen Tiguan, Polo и Škoda Rapid) в начале марта 2022 года. Летом 2022 года площадку в Нижнем Новгороде закрыли, а в 2023-м продали и завод в Калуге.#новости #volkswagen
Volkswagen и Skoda у нас были очень популярные. В Китае например VW стремительно теряет долю рынка, Skoda там нишевый продукт.
Сначала громко заявили об уходе-> потеряли значимый объем рынка (особенно в РФ) -> теперь ищут как вернуться.
В РФ до сих пор любят эти машины, так что ребят, возвращаться самое время.
да, все ищут пути как вернуться на божественный российский рынок, но теперь уже поздно - москвич и лада уже вне конкуренции
Фольксваген плачет и скулит:
"Мы не хотим в Россию"
А где-то Ваня колесит
На “Жигуле” за пивом.
Эмбарго, санкции, запрет -
Смешнее анекдота, право, нет
Фольксваген корчит честный вид
Кто там Ангеле письку теребит ?
Адольфы прут через забор
Das ist fantastisch триколор
Немецкий цех, немецкий лоск
Ведь это не китайский же Колхоз
И вот станки работают в АЗЛК
Снимают щильдики, и снова лепят
А Немец что? Он запускает печи
Arbeit macht frei, дружок, Arbeit macht Frei
Ну кстати да, у нас эти марки реально очень любят, и не зря в целом. Хорошие тачки по демократичной цене. Лучше шкоду, чем новую ладу весту
«делает всё возможное» для предотвращения нелегальных поставок в РоссиюКрепко-крепко зажмурившись.
Я не понимаю проблемы, фольксваген официально не продает автомобили напрямую из-за санкций, но разве сторонняя организация легально купившая автомобиль не имеет право его продать по своему усмотрению? Причем тут Фольксваген?
попробуй раз 18 прочитать, просветление должно случиться