Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Маркетплейсы
Карьера
Техника
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Транспорт

Volkswagen заявила, что «делает всё возможное» для предотвращения нелегальных поставок в Россию

Автопроизводитель говорит, что не экспортирует автомобили в страну.

  • Представитель концерна в разговоре с ТАСС назвал «ложными» все сообщения, в которых утверждают обратное. По его словам, компания «не терпит несанкционированной торговли».
  • Так в Volkswagen прокомментировали статью немецкого издания Die Zeit. То рассказало, что в начале июля 2024 года в Россию официально вышел бренд Jetta, который в 2019 году создали Volkswagen и китайский FAW. Машины производят в Китае на совместном предприятии двух автопроизводителей.

  • Volkswagen объявила о приостановке выпуска автомобилей на предприятиях в Нижнем Новгороде (модели Volkswagen Taos, Škoda Kodiaq, Karoq и Octavia) и Калуге (марки Volkswagen Tiguan, Polo и Škoda Rapid) в начале марта 2022 года.

  • Летом 2022 года площадку в Нижнем Новгороде закрыли, а в 2023-м продали и завод в Калуге.

#новости #volkswagen

77
42
42 комментария
Тим

Volkswagen и Skoda у нас были очень популярные. В Китае например VW стремительно теряет долю рынка, Skoda там нишевый продукт.

Сначала громко заявили об уходе-> потеряли значимый объем рынка (особенно в РФ) -> теперь ищут как вернуться.

В РФ до сих пор любят эти машины, так что ребят, возвращаться самое время.

7
Ответить
Иван Иванов

да, все ищут пути как вернуться на божественный российский рынок, но теперь уже поздно - москвич и лада уже вне конкуренции

4
Ответить
Бизнес Диссидент

Фольксваген плачет и скулит:
"Мы не хотим в Россию"
А где-то Ваня колесит
На “Жигуле” за пивом.

Эмбарго, санкции, запрет -
Смешнее анекдота, право, нет
Фольксваген корчит честный вид
Кто там Ангеле письку теребит ?

Адольфы прут через забор
Das ist fantastisch триколор
Немецкий цех, немецкий лоск
Ведь это не китайский же Колхоз

И вот станки работают в АЗЛК
Снимают щильдики, и снова лепят
А Немец что? Он запускает печи
Arbeit macht frei, дружок, Arbeit macht Frei

Ответить
Неуловимый Кабачок

Ну кстати да, у нас эти марки реально очень любят, и не зря в целом. Хорошие тачки по демократичной цене. Лучше шкоду, чем новую ладу весту

Ответить
Вадим Д.

«делает всё возможное» для предотвращения нелегальных поставок в РоссиюКрепко-крепко зажмурившись.

4
Ответить
Костя Иночкин

Я не понимаю проблемы, фольксваген официально не продает автомобили напрямую из-за санкций, но разве сторонняя организация легально купившая автомобиль не имеет право его продать по своему усмотрению? Причем тут Фольксваген?

2
Ответить
Иван Иванов

попробуй раз 18 прочитать, просветление должно случиться

Ответить