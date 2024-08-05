Немецкое издание Zeit обвинило Volkswagen в продаже машин в России через китайского партнёра — та заявила, что не знает об этом

Но после запроса издания российский сайт суббренда Jetta перестал работать. В начале июля 2024 года в Россию официально вышел бренд Jetta, который в 2019 году создали Volkswagen и китайский FAW, писала «Российская газета». Машины производят в Китае на совместном предприятии двух автопроизводителей. На это обратило внимание немецкое издание Zeit.Также у Jetta заработал официальный сайт — Jetta Motors Russia, зарегистрированный на компанию FAW Osteuropa GmbH (ООО «ФАВ-Восточная Европа»), российскую «дочку» китайской China FAW Group Import & Export Co. FAW Osteuropa GmbH — официальный импортёр в Россию, сообщили изданию в компании. После запроса Zeit к Volkswagen сайт удалили, но осталась его кэшированная версия. В рекламе своих моделей в России Jetta использовала слоганы «немецкие технологии», «европейское качество» и «кроссовер с немецкой ДНК».Скриншот с российского сайта JettaВ немецком подразделении Volkswagen заявили Zeit, что ничего не знают о бизнесе в России. «Ни китайское подразделение, ни совместные предприятия не поставляют машины в Россию, а все заявления об обратном не имеют под собой никаких оснований», — сообщили в компании.Как пишет Zeit, бренд Jetta скорее всего пришёл в Россию «усилиями» FAW, но «кажется не очень правдоподобным, что такой шаг мог произойти без ведома Volkswagen». Немецкий автопроизводитель не стал отвечать изданию на вопрос, обсуждала ли компания экспорт машин в Россию с FAW или же те действовали самостоятельно, переадресовав вопрос к китайскому партнёру. Тот отказался от комментариев.Фото: JettaVolkswagen объявил о приостановке выпуска машин на предприятиях в Нижнем Новгороде (модели Volkswagen Taos, Škoda Kodiaq, Karoq и Octavia) и Калуге (марки Volkswagen Tiguan, Polo и Škoda Rapid) в начале марта 2022 года. Летом 2022-го площадку в Нижнем Новгороде закрыли, а в 2023-м продали завод в Калуге.#новости #volkswagen #jetta #faw
та заявила, что не знает об этомРоссия, Китай, Volkswagen:
«Люди в России тоже любят немецкие автомобили»: глава Volkswagen объяснил, почему компания продолжает поставки в страну.
Все всё понимают и знают.
Все импортируется через третьи страны, не все рынок готовы терять.
Не люди, а депутаты и чинуши, обычные мужики берут гранты и китайцев
Ну так они точно победят россию, обвинили аж, ух проказники
Ой, а кто это сделааал?