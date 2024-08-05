Немецкое издание Zeit обвинило Volkswagen в продаже машин в России через китайского партнёра — та заявила, что не знает об этом

Volkswagen объявил о приостановке выпуска машин на предприятиях в Нижнем Новгороде (модели Volkswagen Taos, Škoda Kodiaq, Karoq и Octavia) и Калуге (марки Volkswagen Tiguan, Polo и Škoda Rapid) в начале марта 2022 года. Летом 2022-го площадку в Нижнем Новгороде закрыли, а в 2023-м продали завод в Калуге.