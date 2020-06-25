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Транспорт
Ольга Такмазьян
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Выбросила тысячи велосипедов и отдала проект конкуренту: Uber купила стартап Jump, но не справилась с его развитием Материал редакции

В 2018 году Uber купила велошеринговый стартап Jump, чтобы дать клиентам выбор между разными видами транспорта, а спустя два года инвестировала в компанию Lime, сдающую в аренду электросамокаты.

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Одним из условий сделки стала передача Jump под управление Lime. После этого 400 сотрудников Jump уволили, а парк из десятков тысяч электровелосипедов оказался на свалке.

О сервисе Jump и сделке с Uber

Сервис по аренде электровелосипедов Jump основал Райан Джепецки в 2010 году. До ребрендинга в 2018-м компания называлась Social Bicycles. Поначалу Jump продавала свои велосипеды и док-станции городам, которые заключали контракт с третьей стороной для управления прокатом. Затем Jump самостоятельно сдавала велосипеды в аренду.

Сервис работал так: пользователь забирал велосипед с удобной стоянки, разблокировал его при помощи мобильного приложения, а оставить мог в любом месте. Таким образом, Jump не тратилась на содержание пунктов проката.

К 2018 году компания сдавала в аренду 15 тысяч велосипедов в шести странах (по данным The Verge, 12 тысяч), пользователи совершили более 5 млн поездок. В феврале 2018 года Jump сдала 250 велосипедов в аренду Uber. Услуга в приложении называлась Uber Bike и работала только в Сан-Франциско.

В апреле 2018 года Uber купила Jump. По данным источников TechCrunch, сумма сделки составила $200 млн. Телеканал CNBC сообщал, что до поглощения Jump привлёк $24 млн венчурных инвестиций, по данным Reuters — около $11 млн.

Объявляя о покупке Jump, глава Uber Дара Хосровшахи рассказал, что цель компании — облегчить жизнь пользователей, у которых нет личного автомобиля.

«Uber стремится объединить в своём приложении несколько видов транспорта, чтобы клиенты могли выбрать самый быстрый и удобный способ передвижения», — объяснял Хосровшахи.

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Комментируя продажу стартапа, Райан Джепецки сообщил, что все 100 сотрудников присоединятся к Uber.

Я рад сообщить, что Jump Bikes присоединится к Uber. Это огромный шаг к достижению нашей цели — изменить способ передвижения в городах и пересадить жителей на велосипеды.

Сочетание опыта Jump в области инноваций, партнёрских отношений с городами и масштабов и ресурсов Uber позволит нам добиться глобального эффекта быстрее, чем если бы мы делали это в одиночку. Я твёрдо верю, что вместе с Uber мы сможем оказать более значительное влияние на мир и перевести миллионы поездок с автомобилей на велосипеды.

Райан Джепецки
генеральный директор и основатель Jump

Jump под управлением Uber

За два года после сделки Jump запустилась в 25 городах, наняла новых сотрудников, инвестировала в офисы, склады и купила десятки тысяч велосипедов. Некоторые бывшие сотрудники стартапа считают, что из-за бурного роста снизилось качество сервиса.

Сам Джепецки, покинувший компанию в 2019 году, тоже предполагает, что быстрое расширение могло быть ошибкой.

«В 2018 и 2019 году рост выручки и пассажиропоток были великолепными, но стоило поработать над операционными затратами. Думаю, если бы росли медленнее и развивали сам продукт, результат был бы лучше», — заключил он.

Главный механик Jump в Сакраменто Ямайка Ламби, который устроился в компанию после поглощения, заметил: ценности Jump совсем не сочетались с ценностями Uber.

Многие, по словам Ламби, пришли в Jump из велосипедных мастерских и верили в разумное потребление, тогда как Uber тратила деньги направо и налево, к примеру, покупая дорогие экраны в переговорные.

Другой сотрудник припоминает, что сделка с самого начала не была гладкой. За дорожными тестами велосипедов в офисе в Сан-Франциско никто не следил, отчего сотрудникам поручали позвонить в звонок или сложить подложку 101 раз. Поэтому результаты были неточными.

Также The Telegraph указывает, что компания покупала инструменты и запчасти по розничным ценам, а не оптовым: не было централизованной системы закупок. Тем не менее к началу пандемии работа наладилась, отмечает Ламби, и велосипеды заработали прекрасно. Но уже ранним маем 2020 года Uber и Jump сократили несколько тысяч человек. До пандемии Jump теряла по $60 млн за квартал, сообщает издание Santa Monica Daily Press

Инвестиции в Lime и поглощение Jump

Тогда же в мае Uber вместе с Alphabet, GV, Bain Capital Ventures инвестировала $170 млн в сервис для аренды электросамокатов Lime. В январе стартап уволил около 100 человек (14% штата) и сократил географию присутствия, инвестиции помогли сохранить бизнес.

Jump перешла под управление Lime в рамках сделки с Uber. Вскоре около 400 сотрудников Jump уволили.

В конце мая 2020 года пользователи Twitter показали свалку электровелосипедов Jump.

Cris Moffitt @CrisMoffitt
More keep rolling in and getting trashed.🚲🗑 Probably THIRTY semi loads🚚🚚🚚 or more so far ... #SenselessWaste #BikesForKids 👧👦 @UberJump https://t.co/ee3NmCP7If

Они обратили внимание, что в пандемию Uber выбрасывает рабочие велосипеды, когда многие избегают поездок на общественном транспорте и ищут альтернативу. Пользователи писали, что Uber могла бы пожертвовать старые велосипеды на благотворительность.

Bike Share Museum @bikesharemuseum
EXCLUSIVE: New, close-up pictures of the Seattle JUMP 5.5 fleet show that every single bike has *already had their 36V Li-Ion battery removed,* so the manpower existed to do that prior to sending them to scrap. The extent of the waste is unfathomable. https://t.co/zT3nRhYNAs

«Согласно недавней сделке, Lime получила десятки тысяч новых моделей велосипедов и электросамокатов. Мы изучили возможность пожертвовать старые велосипеды. Но из-за того, что их сложно обслуживать и зарядного оборудования потребительского класса очень мало, мы решили, что лучший выход — это утилизация», — прокомментировал ситуацию представитель Uber.

Бывший сотрудник Jump Марк Мирецкий рассказал Vice, что для него и уволенных коллег утилизация велосипедов стала более неприятной новостью, чем сокращение.

«Для велолюбителей, которые работали в Jump, уничтожение этого транспорта — как сжигание книг. Велосипед — это не объект бизнеса. У него есть душа», — рассказал Мирецкий.

#uber #lime #jump #электровелосипед

Ольга Такмазьян
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