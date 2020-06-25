Я рад сообщить, что Jump Bikes присоединится к Uber. Это огромный шаг к достижению нашей цели — изменить способ передвижения в городах и пересадить жителей на велосипеды.

Сочетание опыта Jump в области инноваций, партнёрских отношений с городами и масштабов и ресурсов Uber позволит нам добиться глобального эффекта быстрее, чем если бы мы делали это в одиночку. Я твёрдо верю, что вместе с Uber мы сможем оказать более значительное влияние на мир и перевести миллионы поездок с автомобилей на велосипеды.