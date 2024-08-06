«Яндекс» запустил сервис такси «Везёт» — он будет работать как «лоукостер»

«Яндекс.Такси» собирается купить колл-центры и бизнес по грузоперевозкам одного из крупнейших конкурентов за $178 млн. ФАС уже блокировала сделку, но теперь в ней изменились условия, а «Везёт», по словам аналитиков, стал убыточным.