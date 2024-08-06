«Яндекс» запустил сервис такси «Везёт» — он будет работать как «лоукостер»

Активы такси-сервиса с таким же названием «Яндекс» выкупил в 2021 году.Это будет отдельное приложение под названием «Везёт», сообщила компания. Его можно скачать на Android и iOS.Он подходит тем, кто «не спешит» — потому что машину придётся ждать дольше обычного, но в период повышенного спроса поездка в «Везёт» будет стоить в среднем на 20% дешевле, чем поездка «Экономом» в «Яндекс Такси», заявляет компания.В «Яндексе» считают, что сервис выгоден в ситуациях, когда вокруг много желающих уехать, а сам пользовать никуда не спешит. «Везёт» доступен во всех городах, где работает «Такси».Поездки стоят дешевле из-за разного подхода к формированию цены. В обоих сервисах «Яндекса» стоимость поездки растёт в пиковые часы, но в «Везёт» — до определённого предела и не больше чем на 50% от базового тарифа. На заказы назначаются лишь водители, которые находятся поблизости — чтобы свести к минимуму холостой пробег.Выполнять заказы будут водители из тарифа «Эконом». Для таких поездок «Яндекс» снизит комиссию — она будет на 2% меньше, чем в «Экономе».В сервисе есть два тарифа: «Везёт» — поездка стоит дешевле, но нужно долго ждать машину, и «Экспресс» — дороже, но такси найдётся быстрее. Стоимость зависит ещё и от города, где работает служба такси.Расчёты стоимости поездки из аэропорта Сочи«Яндекс Такси» сообщил о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт» в феврале 2021 года. Это была вторая попытка купить сервис: впервые о сделке по покупке активов компании объявили в июле 2019 года. Однако ФАС отказала в согласовании, посчитав, что она усилит доминирующее положение «Яндекса» на рынке такси. На второй раз ведомство решило, что негативного влияния не будет.Лиана ЛипановаТранспорт05.02.2021«Российский рынок неплохо бы защитить от Didi»: спустя полтора года «Яндекс.Такси» нашла способ купить «Везёт» «Яндекс.Такси» собирается купить колл-центры и бизнес по грузоперевозкам одного из крупнейших конкурентов за $178 млн. ФАС уже блокировала сделку, но теперь в ней изменились условия, а «Везёт», по словам аналитиков, стал убыточным. #новости #яндекстакси #везёт
💰 ФАС отказала в согласовании, посчитав, что она усилит доминирующее положение «Яндекса» на рынке такси...
💰💰💰На второй раз ведомство решило, что негативного влияния не будет...
занесли нормально в этот раз, в прошлый как шпане какой-то одну коробку всего из под ксерокса притащили
С одной стороны, это привлекательно из за доступных цен. Многие пользователи ищут бюджетные варианты передвижения, и "Везёт" может стать отличным выбором. С другой стороны, цены могут повлечь за собой компромиссы: меньше комфорт, более длительное ожидание, возможно, ограниченный выбор автомобилей.
Спасибо, Даниил, мы прочли это в статье.
Даже просто у Яндекса не всегда комфорт, даже в тарифе комфорт, приезжают ржавые и буквально вонючие тазики за 400 рублей. А уж на этой балалайке за тобой приедет шиз с гранатой и правами распечатанными на принтере. И раз Яндекс купил его, то значит, что будет дороже чем было до покупки, в итоге разница будет 15%. А комфорт и безопасность в два/три раза меньше.
VC нахуя ?
Произойдёт не снижение цен в Везёт, а увеличение в Яндекс