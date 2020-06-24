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Транспорт
Лиана Липанова
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Mercedes-Benz и Nvidia объявили о сотрудничестве для разработки «суперкомпьютеров» для автомобилей Материал редакции

В частности, система будет поддерживать приложения для помощи водителю — например, автопилот и функцию парковки без водителя.

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Mercedes-Benz и Nvidia объявили о сотрудничестве для разработки «суперкомпьютера нового поколения» для автомобилей, передаёт The Verge. Mercedes-Benz планирует начать внедрение новой технологии в свой автопарк с 2024 года.

Она будет поддерживать различные приложения для автономного вождения, в том числе передовые системы помощи водителю, такие как автопилот и функцию парковки без водителя от Tesla или автопилот для трассы Super Cruise от Cadillac.

Кроме того, технология будет поддерживать беспроводное обновление программного обеспечения автомобиля, как на смартфоне.

Новая платформа будет основана на системе-на-чипе (SoC) Nvidia под названием Orin, которую компания представила на выставке CES в декабре 2019 года. SoC Orin позволяет выполнять до 200 трлн операций в секунду при меньшем потреблении энергии, напоминает The Verge.

Система Nvidia Drive отслеживает движения головы и глаз водителя, чтобы оценить его внимание на дорогу, а также следит за частотой моргания, чтобы оценить сонливость и в случае необходимости предупредить с помощью аудио-, визуального или тактильного уведомления.

Drive может также контролировать обстановку за пределами автомобиля. Например, если водитель собирается выйти из машины, не заметив приближающегося велосипедиста, система может предупредить или воспрепятствовать открытию двери, пока велосипедист не проедет мимо.

#новость #nvidia #mercedesbenz

Лиана Липанова
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