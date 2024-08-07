В Совфеде предложили разрешить Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю самим устанавливать правила по использованию кикшерингов

Например, определять места парковок и способы ограничить движение самокатов. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в правительство законопроект, который устанавливает требования к операторам кикшерингов и другим сервисам аренды средств индивидуальной мобильности, пишут «Коммерсантъ» и «Прайм».Среди требований — быть налоговыми резидентами России, анализировать и устранять причины ДТП и нарушений с участием прокатных СИМ, не допускать к аренде устройства с неисправностями и регулярно проводить их техосмотр.В законопроекте Кутепов также предлагает дать право городам федерального значения устанавливать на своей территории собственные правила использования СИМ. Таких городов в России всего три — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.По словам Кутепова, города должны обладать «дополнительным набором полномочий», в частности, определять «способы ограничения движения СИМ» и места, где можно парковать электросамокаты.В Санкт-Петербурге уже готовят поправки, которые запрещают езду по тротуарам. Также в городе с 1 августа 2024 года нельзя парковать электросамокаты в четырёх районах — Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. В Москве ограничения пока вводить не собираются — в городе хотят идти по «пути развития инфраструктуры» для СИМ.Полина ЛааксоТранспорт2 авгКоличество ДТП с электросамокатами и другими СИМ в первой половине 2024 года выросло в России на 81% Год к году.#новости #кикшеринг
Да и в целом можно Москве свои законы раздать. Останется грандиозные стены вокруг выстроить, чтобы всякие россияне туда не лезли.
И чтобы оттуда никто не вылез (-:
А остальным почему нельзя? Типа мы тут в Екатеринбурге тупее или что? 😂
Вы там в Екатеринбурге за Ройзмана голосовали, вам доверять нельзя.
Екатеринбург не имеет статус - город федерального значения.
В РФ ещё и республики существуют.
Чиновники устали запрещать, такое вообще нормально?
Беглов, твой выход. Запрещай эту электродрянь!
А что в Севастополе происходит?