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Евгения Евсеева
Транспорт

В Совфеде предложили разрешить Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю самим устанавливать правила по использованию кикшерингов

Например, определять места парковок и способы ограничить движение самокатов.

  • Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в правительство законопроект, который устанавливает требования к операторам кикшерингов и другим сервисам аренды средств индивидуальной мобильности, пишут «Коммерсантъ» и «Прайм».
  • Среди требований — быть налоговыми резидентами России, анализировать и устранять причины ДТП и нарушений с участием прокатных СИМ, не допускать к аренде устройства с неисправностями и регулярно проводить их техосмотр.
  • В законопроекте Кутепов также предлагает дать право городам федерального значения устанавливать на своей территории собственные правила использования СИМ. Таких городов в России всего три — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
  • По словам Кутепова, города должны обладать «дополнительным набором полномочий», в частности, определять «способы ограничения движения СИМ» и места, где можно парковать электросамокаты.
  • В Санкт-Петербурге уже готовят поправки, которые запрещают езду по тротуарам. Также в городе с 1 августа 2024 года нельзя парковать электросамокаты в четырёх районах — Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. В Москве ограничения пока вводить не собираются — в городе хотят идти по «пути развития инфраструктуры» для СИМ.
Полина Лааксо
Транспорт
Количество ДТП с электросамокатами и другими СИМ в первой половине 2024 года выросло в России на 81%

Год к году.

Источник фото: «<a href="https://dzen.ru/a/ZEROLOiWfjPB0bq8" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Дзен</a>»

#новости #кикшеринг

11
17
17 комментариев
Вадим Д.

Да и в целом можно Москве свои законы раздать. Останется грандиозные стены вокруг выстроить, чтобы всякие россияне туда не лезли.

И чтобы оттуда никто не вылез (-:

11
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Irina Puts

А остальным почему нельзя? Типа мы тут в Екатеринбурге тупее или что? 😂

2
1
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Дед Мазай

Вы там в Екатеринбурге за Ройзмана голосовали, вам доверять нельзя.

1
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Ivan Mart

Екатеринбург не имеет статус - город федерального значения.
В РФ ещё и республики существуют.

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Дед Мазай

Чиновники устали запрещать, такое вообще нормально?

3
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Слегка Придурковатый

Беглов, твой выход. Запрещай эту электродрянь!

1
1
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Гоги Твардовски

А что в Севастополе происходит?

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