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Евгения Евсеева
Транспорт

«Делимобиль» запустил платформу для продажи машин из своего парка и автомобилей партнёров

До этого компания продавала их на вторичном рынке.

  • Каршеринг запустил «Купимобиль» — платформу для продажи машин с пробегом. Для покупки будут доступны автомобили из собственного парка и от партнёров.
  • Купить автомобиль может как физлицо, так и юрлицо — одну или несколько машин сразу. Они будут продаваться с полным предпродажным сервисом и документально подтверждённой историей эксплуатации. Стоимость фиксированная, для юрлиц она включает НДС. При необходимости «Делимобиль» поможет с лизингом, страхованием и автокредитованием.
  • На платформе доступны модели европейских и азиатских брендов — включая Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai и другие.
«Делимобиль» запустил платформу для продажи машин из своего парка и автомобилей партнёров
  • Сделку можно оформить в онлайне с доставкой. В Санкт-Петербурге компания открыла специальный шоурум, а в Москве посмотреть на машины можно у офиса «Делимобиля». Также есть площадки в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
  • В год компания планирует продавать «несколько тысяч» машин оптовым и розничным покупателям, постепенно расширяя количество доступных к продаже автомобилей за счёт развития собственного парка и машин партнёров.
  • В «Делимобиле» говорят, что развивают продажи подержанных машин последние несколько лет: в среднем каршеринг использует автомобили около шести лет, а затем перепродаёт на вторичном рынке. Среди покупателей — физлица, службы доставки, таксопарки.

#новости #делимобиль

44
12
12 комментариев
unknown

Сейчас бы машину после каршеринга покупать…..

6
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Донор интеллекта

Не хотел бы машину с надписью делимобиль

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alexrec

Продают без пленки и надписей же

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Геннадий Мельник

На платформе доступны модели европейских и азиатских брендов — включая Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai и другие.При необходимости «Делимобиль» поможет с лизингом, страхованием и автокредитованием.- неплохой выбор и клиентоориентированность по лучше чем в некоторых салонах

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Илья Прокопенко

Как житель Ростова-на-Дону, периодически попадавший на необходимость пользоваться каршерингом, могу смело заявить, что их автопарк годится только для разбора на запчасти. Неисправны и опасны абсолютно все, что мне попадались за последние годы. Исключение - когда завезли небольшую партию новых Рио Х.

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Илья Прокопенко

upd. Перешел на сайт, Ростова в списке нет. Только Мск/СПб/Екб. Ну и слава б-гу.

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Ivan Petrov

А мне нравится!

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