«Яндекс Заправки» добавили в приложение запись на мойку

Оплатить услугу можно заранее.В приложении появилась функция предзаписи на автомойку — она доступна на 150 точках в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах.Фото: «Яндекс»Есть три тарифа: «Экспресс» — с мойкой и ополаскиванием кузова, «Комплекс» — с мойкой ковриков и чисткой салона пылесосом, и «Максимум» — с дополнительной влажной уборкой и протиркой стёкол изнутри. Можно добавить и другие функции — например, покрытие воском или чернение шин.Если указать в приложении машину, автоматически подгрузятся цены в соответствии с классом транспортного средства. Оплатить услугу можно заранее. По прибытии на мойку администратор подскажет номер нужного бокса.В 2022 году «Заправки» подключили к сервису мойки самообслуживания.#новости #яндексзаправки
Надо будет потестить.
Кто-то может объяснить для чего нужно чернение шин? Это же такая бредятина
Блэк Шин Лайф Метерс
Ну кроссовки же мы чистим. Кто любит свою тачку, есть деньги, делает это. Не осуждаю
Старые шины со временем становятся какими-то грязно-серыми и не отмываются. Чернение же придаёт шинам более свежий вид, а сама машина начинает смотреться лучше.
Нужно для того, чтобы твоя машина выглядела отлично.
Это когда хочется немного цыганского шика.
Кайф, надо тестить