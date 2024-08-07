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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс Заправки» добавили в приложение запись на мойку

Оплатить услугу можно заранее.

  • В приложении появилась функция предзаписи на автомойку — она доступна на 150 точках в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах.
Фото: «Яндекс»
Фото: «Яндекс»
  • Есть три тарифа: «Экспресс» — с мойкой и ополаскиванием кузова, «Комплекс» — с мойкой ковриков и чисткой салона пылесосом, и «Максимум» — с дополнительной влажной уборкой и протиркой стёкол изнутри. Можно добавить и другие функции — например, покрытие воском или чернение шин.
  • Если указать в приложении машину, автоматически подгрузятся цены в соответствии с классом транспортного средства. Оплатить услугу можно заранее. По прибытии на мойку администратор подскажет номер нужного бокса.
  • В 2022 году «Заправки» подключили к сервису мойки самообслуживания.

#новости #яндексзаправки

44
12
12 комментариев
Филипыч

Надо будет потестить.
Кто-то может объяснить для чего нужно чернение шин? Это же такая бредятина

1
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KK

Блэк Шин Лайф Метерс

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Антивадя

Ну кроссовки же мы чистим. Кто любит свою тачку, есть деньги, делает это. Не осуждаю

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Ольга Лопатина

Старые шины со временем становятся какими-то грязно-серыми и не отмываются. Чернение же придаёт шинам более свежий вид, а сама машина начинает смотреться лучше.

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Maxim Sergeev

Нужно для того, чтобы твоя машина выглядела отлично.

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Oleg Vinokur

Это когда хочется немного цыганского шика.

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Александр Колосов

Кайф, надо тестить

1
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