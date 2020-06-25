Комментарии
больше миллиона раз
Летать в Европу с «Аэрофлотом» могут только те, кто имеет гражданство или вид на жительство в одной из стран ЕС, а продажа билетов открывается меньше чем за неделю, говорят источники.
«Аэрофлот» с начала июня летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трёх авиакомпаний. При этом правительство запретило международные авиаперелёты с 27 марта для борьбы с Covid-19.
Сначала рейсы выполнялись раз в неделю, а затем увеличились до двух раз в неделю, кроме столиц Израиля и Южной Кореи. К еженедельным рейсам добавился один в Ниццу и два в Барселону. В середине июня появилось два рейса в Рим, пишет газета со ссылкой на данные системы бронирования «Аэрофлота».
С 27 марта авиакомпании могут выполнять только вывозные чартеры: пустые самолёты летят за рубеж и возвращаются с россиянами. Но указанные рейсы «Аэрофлота» не чартерные, а регулярные — временные слоты совпадают с теми, что были у компании и до пандемии, объясняют «Ведомости».
«Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», – рассказали два сотрудника «Аэрофлота». Представители «Аэрофлота» и Росавиации на запросы газеты не ответили.
При этом полёты эксклюзивные — продажа билетов открывается меньше чем за неделю, указывает издание. «Аэрофлот» не рекламирует эти рейсы, но на спрос это не влияет — он «очень хороший», рассказал «Ведомостям» сотрудник российской авиакомпании, знакомые которого улетели летом в Европу.
При этом границы Европы закрыты для всех, кроме граждан ЕС, поэтому билеты на рейсы «Аэрофлота» могут купить только те, кто имеет гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран, объясняют собеседники издания. Билеты на обратные рейсы «Аэрофлот» не продаёт — границы России тоже закрыты.
Билеты на эти рейсы дороже других полётов «Аэрофлота» с той же продолжительностью внутри страны, указывает газета. Например, самый дешёвый безбагажный перелёт в Рим длительностью четыре часа стоит от 17 тысяч до 35 тысяч рублей, в Ниццу с той же продолжительностью полёта — 25 500 рублей, в Барселону (4,5 часа) — 18 тысяч рублей. При этом билеты в Новосибирск (четыре часа) и Красноярск (4,5 часа) стоят у «Аэрофлота» от 6100 и 6600 рублей соответственно.
Отличное дополнение к старому аннкдоту - хоть тушкой, хоть чучелком, хоть в грузовом отсеке, но съё отсюда надо!
Аэрофлот постоянно демонстрирует меркантильность и цинизм в своих поступках. Самая отталкивающая компания.
Аэрофлот в данном случае ничего не нарушает. Просто, наверное, этого очень хочет журналист ))
Правительство не запрещало авиаперевозки. Запрет был только по сухопутным границам. Ох уж эта новая редакция ведомостей.
Но зато почта России все международные посылки землей отправляет,хотя давно можно было с Аэрофлотом договориться о перевозке
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