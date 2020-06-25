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Транспорт
Лиана Липанова
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«Ведомости»: «Аэрофлот» возобновил пассажирские международные рейсы под видом грузовых, несмотря на запрет правительства Материал редакции

Летать в Европу с «Аэрофлотом» могут только те, кто имеет гражданство или вид на жительство в одной из стран ЕС, а продажа билетов открывается меньше чем за неделю, говорят источники.

9 комментариев
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«Аэрофлот» с начала июня летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трёх авиакомпаний. При этом правительство запретило международные авиаперелёты с 27 марта для борьбы с Covid-19.

Сначала рейсы выполнялись раз в неделю, а затем увеличились до двух раз в неделю, кроме столиц Израиля и Южной Кореи. К еженедельным рейсам добавился один в Ниццу и два в Барселону. В середине июня появилось два рейса в Рим, пишет газета со ссылкой на данные системы бронирования «Аэрофлота».

С 27 марта авиакомпании могут выполнять только вывозные чартеры: пустые самолёты летят за рубеж и возвращаются с россиянами. Но указанные рейсы «Аэрофлота» не чартерные, а регулярные — временные слоты совпадают с теми, что были у компании и до пандемии, объясняют «Ведомости».

«Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», – рассказали два сотрудника «Аэрофлота». Представители «Аэрофлота» и Росавиации на запросы газеты не ответили.

При этом полёты эксклюзивные — продажа билетов открывается меньше чем за неделю, указывает издание. «Аэрофлот» не рекламирует эти рейсы, но на спрос это не влияет — он «очень хороший», рассказал «Ведомостям» сотрудник российской авиакомпании, знакомые которого улетели летом в Европу.

При этом границы Европы закрыты для всех, кроме граждан ЕС, поэтому билеты на рейсы «Аэрофлота» могут купить только те, кто имеет гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран, объясняют собеседники издания. Билеты на обратные рейсы «Аэрофлот» не продаёт — границы России тоже закрыты.

Билеты на эти рейсы дороже других полётов «Аэрофлота» с той же продолжительностью внутри страны, указывает газета. Например, самый дешёвый безбагажный перелёт в Рим длительностью четыре часа стоит от 17 тысяч до 35 тысяч рублей, в Ниццу с той же продолжительностью полёта — 25 500 рублей, в Барселону (4,5 часа) — 18 тысяч рублей. При этом билеты в Новосибирск (четыре часа) и Красноярск (4,5 часа) стоят у «Аэрофлота» от 6100 и 6600 рублей соответственно.

«Ведомости»

#новость

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Michael Tretyak

6

Отличное дополнение к старому аннкдоту - хоть тушкой, хоть чучелком, хоть в грузовом отсеке, но съё отсюда надо!

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Сергей Перепелов

5

Аэрофлот постоянно демонстрирует меркантильность и цинизм в своих поступках. Самая отталкивающая компания.

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Philip Poteryahin

Сергей
3

Аэрофлот в данном случае ничего не нарушает. Просто, наверное, этого очень хочет журналист ))

Ответить

Улугбек Каримов

Philip
0

Возможно... Время покажет

Ответить

Eduard Luckyman

5

😂

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Сергей Гулькин

2

Правительство не запрещало авиаперевозки. Запрет был только по сухопутным границам. Ох уж эта новая редакция ведомостей.

Ответить

Александр Петров

1

Лишь бы денег захапать

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Павел Замахаев

0

Кому надо - тот летает

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Вячеслав Румянцев

0

Но зато почта России все международные посылки землей отправляет,хотя давно можно было с Аэрофлотом договориться о перевозке

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