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Транспорт
Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: Росавиация предложила возобновить международные перелёты, начиная со стран СНГ Материал редакции

Авиасообщение с другими странами планируется восстанавливать в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

  • Глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с планом поэтапного снятия ограничений с международных перелётов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли.
  • Согласно плану Росавиации, начать возобновление перелётов предлагается со стран СНГ, а в другие страны начинать летать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
  • В Роспотребнадзоре и авиакомпаниях не ответили на запросы, в Росавиации отказались от комментариев.
  • «В существующей схеме принятия решений в правительстве руководитель Росавиации не может принимать решение об открытии международного авиасообщения. Его принимает оперативный штаб. В данном случае обращение Александра Нерадько похоже на формальность — он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию», — заявил источник «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний.
  • При этом собеседники газеты из авиакомпаний считают, что возобновление перелётов со странами СНГ не сильно повлияет на загрузку самолётов, а самые перспективные направления благодаря трудовым мигрантам — Узбекистан и Таджикистан.
  • «Открыть полеты в Европу было бы гораздо логичнее — заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос — захотят ли там принимать русских туристов», — заявил другой собеседник газеты.

#новость #авиаперелёты

Лиана Липанова
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10 комментариев
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Dan Grigoryev

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Турцию откройте. Там все в порядке, корона (почти) побеждена и туристов очень ждут. Дайте россиянам качественно и доступно отдохнуть!

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Лиза Тодоренко

Dan
0

Деньги везде ждут)))

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Dan Grigoryev

Лиза
1

Ну нет, многим европейским странам туристы тоже нужны, однако Европу, увы, для нас пока не открывают

Ответить

Deniss Karpak

2

Может надо начать сначала с ситуации внутри России??

Ответить

Alexey Praskovin

Deniss
3

А что не так внутри России? Самолеты летают.

Ответить

Руслан Насыров

1

О чем новость если даже даты не указали когда откроют....

Ответить

Лиза Тодоренко

Руслан
0

Тут я с тобой согласна Руслан

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Jerome Jerome

0

Давно пора возобновить перелёты. Вообще, со своими запретами пусть сами сидят дома. Очень глупо возвращать рабство. Если кто не помнит: рабство отменили ещё в далёком 1861 году. И... Не тот век, чтобы его возвращать.

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Roman Kalachian

0

Честное слово задолбали. Пусть откроют быстрее! Сколько можно резину тянуть?

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Лиза Тодоренко

Roman
0

Вот вот, а то я так разорюсь на частных самолетах летать)))

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