Авиасообщение с другими странами планируется восстанавливать в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.
- Глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с планом поэтапного снятия ограничений с международных перелётов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли.
- Согласно плану Росавиации, начать возобновление перелётов предлагается со стран СНГ, а в другие страны начинать летать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
- В Роспотребнадзоре и авиакомпаниях не ответили на запросы, в Росавиации отказались от комментариев.
- «В существующей схеме принятия решений в правительстве руководитель Росавиации не может принимать решение об открытии международного авиасообщения. Его принимает оперативный штаб. В данном случае обращение Александра Нерадько похоже на формальность — он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию», — заявил источник «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний.
- При этом собеседники газеты из авиакомпаний считают, что возобновление перелётов со странами СНГ не сильно повлияет на загрузку самолётов, а самые перспективные направления благодаря трудовым мигрантам — Узбекистан и Таджикистан.
- «Открыть полеты в Европу было бы гораздо логичнее — заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос — захотят ли там принимать русских туристов», — заявил другой собеседник газеты.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0451\u0442\u044b"],
"comments": 10,
"likes": 0,
"favorites": 2,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "transport",
"id": 137052,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 25 Jun 2020 11:04:27 +0300",
"is_special": false }
Dan Grigoryev
Турцию откройте. Там все в порядке, корона (почти) побеждена и туристов очень ждут. Дайте россиянам качественно и доступно отдохнуть!
Лиза ТодоренкоDan
Деньги везде ждут)))
Dan GrigoryevЛиза
Ну нет, многим европейским странам туристы тоже нужны, однако Европу, увы, для нас пока не открывают
Deniss Karpak
Может надо начать сначала с ситуации внутри России??
Alexey PraskovinDeniss
А что не так внутри России? Самолеты летают.
Руслан Насыров
О чем новость если даже даты не указали когда откроют....
Лиза ТодоренкоРуслан
Тут я с тобой согласна Руслан
Jerome Jerome
Давно пора возобновить перелёты. Вообще, со своими запретами пусть сами сидят дома. Очень глупо возвращать рабство. Если кто не помнит: рабство отменили ещё в далёком 1861 году. И... Не тот век, чтобы его возвращать.
Roman Kalachian
Честное слово задолбали. Пусть откроют быстрее! Сколько можно резину тянуть?
Лиза ТодоренкоRoman
Вот вот, а то я так разорюсь на частных самолетах летать)))