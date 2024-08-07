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Евгения Евсеева
Транспорт

Ford анонсировал электровелосипеды, вдохновлённые дизайном Mustang и Bronco

Один стоит $4000, второй — $4500.

Источник здесь и далее — Ford
Источник здесь и далее — Ford
  • Ford будет сотрудничать с производителем велосипедов N plus, пишет The Verge.
  • Электровелосипед Bronco, вдохновлённый одноимённым внедорожником, более прочный и предназначен для езды по пересечённой местности. Пиковая мощность двигателя — 750 Вт.
Ford анонсировал электровелосипеды, вдохновлённые дизайном Mustang и Bronco
  • Максимальная скорость — 28 миль/ч или примерно 45 км/ч. Велосипед способен проехать на полном заряде 60 миль — около 96,5 км. Для полной зарядки аккумулятора потребуется 3,5 часа.
Ford анонсировал электровелосипеды, вдохновлённые дизайном Mustang и Bronco
  • Стоимость — $4500 или 383,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 7 августа 2024 года. Базовый бесплатный цвет электровелосипеда — серый, за остальные нужно доплатить — $390 или 33,2 тысячи рублей.
  • У электровелосипеда Mustang две версии — характеристики аналогичны Bronco. Одна — ограниченной серии, будет продаваться эксклюзивно только у дилеров Ford, вторая — стандартная.
Ford анонсировал электровелосипеды, вдохновлённые дизайном Mustang и Bronco
  • Стоимость — $4000 или 340,6 тысячи рублей. Базовый цвет — серый, за остальные нужно доплачивать. Электровелосипеды уже можно предзаказать, поставлять их начнут в 2024 году.

#новости #ford #mustang #bronco #электровелосипеды

66
8
8 комментариев
Евгений Коваленко

По факту кроме цвета никакой схожести в дизайне нет, покрасте эту раму в апельсиновый и приклейте эмблему с быком - можно писать, что вдохновились дизайном Ламборгини Урус

3
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Борис Еремихин

да, навевает связь больше с геликом каким то, но дизайн все равно крутой) я уверен поклонники найдутся

2
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dddaaasss

Мечта курьера

1
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Евгений

«Самокат кат-кат»

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Zloy Marketolog

А что с седлом у синего? о_О

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Евгений Коваленко

Более мотоциклетное, на самом деле в разы удобней привычного трёхугольного недоразумения

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mrlsh

Велосипед, вдохновленный болью

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