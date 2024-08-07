Ford анонсировал электровелосипеды, вдохновлённые дизайном Mustang и Bronco

Один стоит $4000, второй — $4500. Источник здесь и далее — FordFord будет сотрудничать с производителем велосипедов N plus, пишет The Verge.Электровелосипед Bronco, вдохновлённый одноимённым внедорожником, более прочный и предназначен для езды по пересечённой местности. Пиковая мощность двигателя — 750 Вт.Максимальная скорость — 28 миль/ч или примерно 45 км/ч. Велосипед способен проехать на полном заряде 60 миль — около 96,5 км. Для полной зарядки аккумулятора потребуется 3,5 часа.Стоимость — $4500 или 383,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 7 августа 2024 года. Базовый бесплатный цвет электровелосипеда — серый, за остальные нужно доплатить — $390 или 33,2 тысячи рублей.У электровелосипеда Mustang две версии — характеристики аналогичны Bronco. Одна — ограниченной серии, будет продаваться эксклюзивно только у дилеров Ford, вторая — стандартная.Стоимость — $4000 или 340,6 тысячи рублей. Базовый цвет — серый, за остальные нужно доплачивать. Электровелосипеды уже можно предзаказать, поставлять их начнут в 2024 году.#новости #ford #mustang #bronco #электровелосипеды
По факту кроме цвета никакой схожести в дизайне нет, покрасте эту раму в апельсиновый и приклейте эмблему с быком - можно писать, что вдохновились дизайном Ламборгини Урус
да, навевает связь больше с геликом каким то, но дизайн все равно крутой) я уверен поклонники найдутся
Мечта курьера
«Самокат кат-кат»
А что с седлом у синего? о_О
Более мотоциклетное, на самом деле в разы удобней привычного трёхугольного недоразумения
Велосипед, вдохновленный болью