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Полина Лааксо
Транспорт

Американский агрегатор такси Lyft позволит пассажирам фиксировать цены на избранные маршруты

Для этого нужно оформить ежемесячную подписку.

  • Точную стоимость не называют, но она будет ниже $5 (426 рублей по курсу ЦБ на 7 августа 2024 года), пишет TechCrunch со ссылкой на гендиректора сервиса Дэвида Ришера.
  • В Lyft не уточнили, это цена на месячную или годовую подписку и можно ли выбрать сразу несколько маршрутов. Сказали только, что опцию уже тестируют.
  • Так компания хочет помочь тем, кто ежедневно ездит на такси, но из-за динамического ценообразования вынужден сталкиваться с резким приростом цен — на фоне высокого спроса и дефицита свободных машин.
  • Судя по тому, что помимо маршрута придётся также указывать примерное время поездки, сервис ориентируется на тех, кто с его помощью ездит, например, на работу и домой или на регулярные тренировки.
Хотели бы такую опцию в российских агрегаторах такси?
Да, готов платить условные $5 в месяц
Да, но $5 в месяц — это слишком
Считаю функцию бесполезной
Редко езжу на такси — покажите результаты
Нет голосовАнонимный
Источник фото: Adweek
Источник фото: Adweek

#такси #новости

33
11
7
7 комментариев
unknown

«Для этого нужно оформить ежемесячную подписку»

4
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Бизнес Диссидент

Первая стадия - сбор кальсон...

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Андрей Комягин

где экономика, за чей счет банкет? что то явно напутали. бизнес модели не просматривается

1
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Степан Фадеев

Подписка же плюсом.

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Dektor

Гарантии для водителей. Как в Яндексе было в начале.

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Александр Фокин

Хотели бы такую опцию в российских агрегаторах такси?это так переманивают идеи с запада ?там придумали , тут реализовали

1
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