Американский агрегатор такси Lyft позволит пассажирам фиксировать цены на избранные маршруты

Для этого нужно оформить ежемесячную подписку.Точную стоимость не называют, но она будет ниже $5 (426 рублей по курсу ЦБ на 7 августа 2024 года), пишет TechCrunch со ссылкой на гендиректора сервиса Дэвида Ришера.В Lyft не уточнили, это цена на месячную или годовую подписку и можно ли выбрать сразу несколько маршрутов. Сказали только, что опцию уже тестируют.Так компания хочет помочь тем, кто ежедневно ездит на такси, но из-за динамического ценообразования вынужден сталкиваться с резким приростом цен — на фоне высокого спроса и дефицита свободных машин.Судя по тому, что помимо маршрута придётся также указывать примерное время поездки, сервис ориентируется на тех, кто с его помощью ездит, например, на работу и домой или на регулярные тренировки.Хотели бы такую опцию в российских агрегаторах такси?Да, готов платить условные $5 в месяцДа, но $5 в месяц — это слишкомСчитаю функцию бесполезнойРедко езжу на такси — покажите результатыНет голосовАнонимныйИсточник фото: Adweek#такси #новости
«Для этого нужно оформить ежемесячную подписку»
Первая стадия - сбор кальсон...
где экономика, за чей счет банкет? что то явно напутали. бизнес модели не просматривается
Подписка же плюсом.
Гарантии для водителей. Как в Яндексе было в начале.
Хотели бы такую опцию в российских агрегаторах такси?это так переманивают идеи с запада ?там придумали , тут реализовали