Дептранс Москвы предложил сервисам увеличить штрафы за езду на самокате вдвоём и передачу руля детям до 100 тысяч рублей

Обновлено в 19:18 мск. «МТС Юрент» сообщил, что поддержит предложение Дептранса и увеличит штрафы за езду вдвоём и передачу аккаунтов несовершеннолетним. В сервисе отметили, что в этом сезоне уже заблокировали 4000 аккаунтов и увеличили число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки.
А чего не мульон сразу
Инфляция еще не настолько сильная.
Того, что пока вводишь данные для оплаты 100к штрафа, успел в холодильник заглянуть и подумать, будет есть-то что следующий месяц... потому что если через голову не доходит, что вдвоём кататься нельзя, как и ребёнку руль передавать, то дойдёт через другое место.
Ну и правильно,сегодня чуть не сбил двоих,упали прямо на дороге на срезанном асфальте.
В следующий раз обязательно получится, главное не сдаваться!
А потом избить, обоссать и бросить в канаву
И в музей. Как экспонаты.