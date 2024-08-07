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Таня Боброва
Транспорт

Дептранс Москвы предложил сервисам увеличить штрафы за езду на самокате вдвоём и передачу руля детям до 100 тысяч рублей

Сейчас штраф за передачу управления ребёнку — 10 тысяч рублей, за поездку вдвоём — 5000 рублей.

  • Дептранс Москвы направил сервисам аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоём и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга, добавили в департаменте.
  • Ведомство сообщило о своём предложении после случая в Москве: на видео мужчина и женщина едут с ребёнком на одном самокате по проезжей части. По камерам и номеру на самокате нарушителя нашли, сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов: его оштрафовали и заблокировали в сервисе.
  • В мае 2024 года Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» ввели единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами. В частности, штраф за передачу управления ребёнку вырос до 10 тысяч рублей, а также пожизненную блокировку. За поездку вдвоём — 5000 рублей.
  • По данным МВД, за первые полгода 2024-го в России зарегистрировали более 1890 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это на 81% больше год к году.

Обновлено в 19:18 мск. «МТС Юрент» сообщил, что поддержит предложение Дептранса и увеличит штрафы за езду вдвоём и передачу аккаунтов несовершеннолетним. В сервисе отметили, что в этом сезоне уже заблокировали 4000 аккаунтов и увеличили число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки.

Обновлено в 19:37 мск. «Яндекс Go» сообщил, что тоже уже пересматривает размер штрафов, чтобы «поднять санкцию за особо грубые нарушения — в том числе за езду вдвоём и передачу аккаунта несовершеннолетнему».

#новости #электросамокаты

44
37
37 комментариев
Maxim

А чего не мульон сразу

5
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Topico

Инфляция еще не настолько сильная.

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Bad Comment

Того, что пока вводишь данные для оплаты 100к штрафа, успел в холодильник заглянуть и подумать, будет есть-то что следующий месяц... потому что если через голову не доходит, что вдвоём кататься нельзя, как и ребёнку руль передавать, то дойдёт через другое место.

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Mr Black

Ну и правильно,сегодня чуть не сбил двоих,упали прямо на дороге на срезанном асфальте.

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Ivan Mart

В следующий раз обязательно получится, главное не сдаваться!

11
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Я сказал свое имя машине

А потом избить, обоссать и бросить в канаву

3
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Чечёточник

И в музей. Как экспонаты.

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