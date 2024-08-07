Дептранс Москвы предложил сервисам увеличить штрафы за езду на самокате вдвоём и передачу руля детям до 100 тысяч рублей

Обновлено в 19:18 мск. «МТС Юрент» сообщил, что поддержит предложение Дептранса и увеличит штрафы за езду вдвоём и передачу аккаунтов несовершеннолетним. В сервисе отметили, что в этом сезоне уже заблокировали 4000 аккаунтов и увеличили число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки.
А чего не мульон сразу
Того, что пока вводишь данные для оплаты 100к штрафа, успел в холодильник заглянуть и подумать, будет есть-то что следующий месяц... потому что если через голову не доходит, что вдвоём кататься нельзя, как и ребёнку руль передавать, то дойдёт через другое место.
Гляньте-ка, защитник клоунов, которые создают непосредственную опасность окружающим.
А ты любишь прижаться к попке своего парня поближе на высокой скорости на тротуаре или тебе вейпы перестали продавать и ты решил погонять из-за депрессии на этом фоне? С чего такая грусть с новости? Нужно запрещать вообще получение прав таким уё кам
Инфляция еще не настолько сильная.
А ты говори говори и через какой то месяцок они и до ляма штрафы походу поднять могут
А потом избить, обоссать и бросить в канаву