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Таня Боброва
Транспорт

Дептранс Москвы предложил сервисам увеличить штрафы за езду на самокате вдвоём и передачу руля детям до 100 тысяч рублей

Сейчас штраф за передачу управления ребёнку — 10 тысяч рублей, за поездку вдвоём — 5000 рублей.

  • Дептранс Москвы направил сервисам аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоём и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга, добавили в департаменте.
  • Ведомство сообщило о своём предложении после случая в Москве: на видео мужчина и женщина едут с ребёнком на одном самокате по проезжей части. По камерам и номеру на самокате нарушителя нашли, сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов: его оштрафовали и заблокировали в сервисе.
  • В мае 2024 года Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» ввели единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами. В частности, штраф за передачу управления ребёнку вырос до 10 тысяч рублей, а также пожизненную блокировку. За поездку вдвоём — 5000 рублей.
  • По данным МВД, за первые полгода 2024-го в России зарегистрировали более 1890 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это на 81% больше год к году.

Обновлено в 19:18 мск. «МТС Юрент» сообщил, что поддержит предложение Дептранса и увеличит штрафы за езду вдвоём и передачу аккаунтов несовершеннолетним. В сервисе отметили, что в этом сезоне уже заблокировали 4000 аккаунтов и увеличили число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки.

Обновлено в 19:37 мск. «Яндекс Go» сообщил, что тоже уже пересматривает размер штрафов, чтобы «поднять санкцию за особо грубые нарушения — в том числе за езду вдвоём и передачу аккаунта несовершеннолетнему».

#новости #электросамокаты

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257
257 комментариев
Maxim

А чего не мульон сразу

20
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Bad Comment

Того, что пока вводишь данные для оплаты 100к штрафа, успел в холодильник заглянуть и подумать, будет есть-то что следующий месяц... потому что если через голову не доходит, что вдвоём кататься нельзя, как и ребёнку руль передавать, то дойдёт через другое место.

47
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Maxim Sergeev

Гляньте-ка, защитник клоунов, которые создают непосредственную опасность окружающим.

12
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Личная формация

А ты любишь прижаться к попке своего парня поближе на высокой скорости на тротуаре или тебе вейпы перестали продавать и ты решил погонять из-за депрессии на этом фоне? С чего такая грусть с новости? Нужно запрещать вообще получение прав таким уё кам

10
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Topico

Инфляция еще не настолько сильная.

1
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Дмитрий Войнов

А ты говори говори и через какой то месяцок они и до ляма штрафы походу поднять могут

1
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Я сказал свое имя машине

А потом избить, обоссать и бросить в канаву

24
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