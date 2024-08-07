Дептранс Москвы предложил сервисам увеличить штрафы за езду на самокате вдвоём и передачу руля детям до 100 тысяч рублей

Обновлено в 19:18 мск. «МТС Юрент» сообщил, что поддержит предложение Дептранса и увеличит штрафы за езду вдвоём и передачу аккаунтов несовершеннолетним. В сервисе отметили, что в этом сезоне уже заблокировали 4000 аккаунтов и увеличили число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки.