Конкурс: расскажите, как улучшить сервисы подписки на автомобили

Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
И выиграйте месяц тест-драйва Volvo XC90 T8 Plug-In Hybrid.
Материал подготовлен при поддержке Volvo Car Russia
Привет, это — Volvo, год назад мы первыми в России запустили сервис долгосрочного пользования автомобилем — Volvo Car Drive. По аналогии с платными подписками в интернете, вы платите один раз в месяц и получаете новый автомобиль и весь нужный сервис.
На Volvo остаётся сезонная замена шин, оформление документов, техосмотр, страховка КАСКО и ОСАГО, транспортный налог, регулярное техническое обслуживание, ремонт и круглосуточная помощь в случае поломок и аварий.
Что уже есть:
При желании можно оформить второго водителя — это может быть любой человек, не обязательно родственник.
Когда на машине меняют резину или проводят техническое обслуживание, то забирают её от вашего дома и возвращают обратно.
И про ограничения:
Ограничение по возрасту водителя — должен быть старше 25 лет.
Пользоваться автомобилем можно в пределах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федерального округов.
Если сравнивать с каршерингом, то в подписке поставляется автомобиль выше по классу по комплектации, и он абсолютно новый — до этого им никто не пользовался.
В нашем понимании, каршеринг — это продолжение системы общественного транспорта в мегаполисе, а подписка — альтернативный способ владения автомобилем, вместо покупки машины.
При этом сервис избавляет от всех минусов, связанных с владением автомобилем, начиная от оформления и заканчивая обслуживанием и перепродажей.
С 15 июля по 5 августа нужно развёрнуто описать в комментариях идею, которая может улучшить сервис и клиентский опыт Volvo Car Drive. Если у вас будет отличная идея, связанная с технологиями, — тоже присылайте.
Чтобы предложить хорошую задумку, необязательно обладать специальными знаниями или быть бизнес-аналитиком. Просто подумайте, с какой функцией вы бы сами захотели воспользоваться подпиской на машину.
Как пример, две идеи от нас:
Приз за лучшую идею — месяц тест-драйва автомобиля XC90 T8 Plug-In Hybrid. Участие не ограничено географически, но получить автомобиль можно будет только в городе, где присутствует официальный дилер Volvo Car Russia.
7 августа мы обновим эту статью и подведём итоги. Лучшую идею выберем вместе с представителями Volvo, оценивать будем по реальности внедрения и степени улучшения клиентского опыта. Победитель сможет взять машину в тест-драйв в течение трёх месяцев.
Количество идей не ограничено.
Идея одна: ввести в программу ХС40
в остальном к сервису вопросов нет
Family Pass теряет актуальность раз есть возможность подключить второго водителя
Консьерж-сервис можно сформировать за доп.оплату, например.
Вольво, вы бы свой отдел по работе с клиентами улучшили, а не подписки на автомобили...
У меня сгорела Volvo S80 23 апреля 2020 (о чем вы были уведомлены 24 апреля). И вы только 14 июля написали стандартную отписку, в которой просто послали меня.
С таким подходом вы далеко не уедете
Выкладывай их ответ.
Запилю сайт с подробной информацией. Там будет вся история. И мое письмо (весом 800г, почти 100 страниц). И ответ из Швеции, куда я также отправил пакет документов о случившемся курьером. И о том, что в Вольво судя по всему не знают что такое CRM (я общался с 4 разными людьми и мне приходилось каждый раз заново рассказывать свою печальную историю). И о том, что вас не могут соединить с отделом по работе с клиентами потому что у них "нет такой технической возможности". И о том, как мы всей семьей из 4-х человек чуть не задохнулись в своём частном доме из-за самовозгорания "самого безопасного автомобиля".
Это компания, которая по моему мнению, вряд ли получит развития продаж с таким безразличным отношением к своим преданным клиентам
Направлений по улучшению даже на самом начальном этапе — куча.
Для начала — сделать так, чтобы при подаче заявки не было какого-то странного комплекта документов, как будто ты хочешь кредит взять. Супер смущают все эти «стоимость кредита», «первый взнос» и т.п. Я понял, когда это было как только вы первый раз запустили услугу, но год спустя — это позор.
Во-вторых, лучше вести коммуникации с клиентами. Вначале договорился с представителем Volvo Car Drive на одно время, потом перезвонил менеджер из дилерского центра и ушленько так «продавил» на удобное ему время в другой день. А когда приехал — менеджер вообще забыл/забил (его нет даже в центре), телефон не берет. Какой-то другой менеджер без особого энтузиазма провел к девочке, которая также без особого энтузиазма и заботы заполнила документы и «вам перезвонят». Первый менеджер, конечно же, даже не перезвонил, хотя видел несколько пропущенных.
В-третьих, лучше вести скоринг/обратную связь. У меня есть ипотека с ежемесячным платежом в 30к (скидка на квартиру покрыла проценты + сделало меня вип-клиентом в банке), и мне регулярно названивают Альфа, ВТБ и Открытие и предлагают взять у них еще 3-5 миллионов, от чего я отказываюсь. Но Юникредит (партнер сервиса) вообще не задает никаких вопросов, а просто отклоняет заявку.
Хотя я как раз таки не в кредит машину беру, а подписку и хочу ей пользоваться потому что мне не нравится весь гемор с покупкой/продажей/обслуживанием, хочу каждый год получать новую машину и не вижу смысла в идее быть собственником авто. При этом я готов сразу заплатить / положить на счет деньги за весь год использования автомобиля вперед. Учитывая, что у вас будут все мои данные и он страхуется — вы все равно ничем не рискуете, поэтому непонятно зачем вообще скоринг, но раз уж проводите его — убедитесь, что у вас адекватный партнер или хотя бы адекватный фидбек.
В-четвертых, сайт программы визуально устарел, не очень удобен, особенно с мобильного. Особенно странно это выглядит на фоне куда более крутого приложения/сайта у Hyunday mobility, несмотря на то, что машины там на класс или два ниже. Нет должного уровня сервиса и подачи информации, чего ожидаешь от Вольво.
o/
1. Реферальная программа.
2. Специальные тарифы для разных условий использования:
дом/работа/дом, машина выходного дня, оба предыдущих варианта, безлимитный.
3. Убрать из SLA нарратив "приравнивается к угону" - монетизируйте это.
Здравствуйте!
1. Иногда может понадобиться какой-нибудь аксессуар, будь это багажник на крышу или держатель для велосипедов. Было бы круто получать такие аксессуары по надобности.
2. Не у всех есть детские кресла, а у Вольво целая линейка детских кресел. Было бы неплохо, если бы к машине по запросу шло ещё детское кресло.
3. Сотрудник Вольво может забирать автомобиль из аэропорта или вокзала, и возвращать его к приезду клиента чтобы можно было приехать в аэропорт на своем автомобиле и не тратиться на парковку в аэропорту.
S90 стоит на вторичке 2 200 000 руб.
Вы предлагаете мне арендовать эту машину за 60к в месяц.
Возникает закономерный вопрос, что мне мешает взять кредит/занять у друзей/накопить за 2.5 года и купить эту машину, чтобы она была моей)
Или эта бизнес модель ориентирована на тех, кто не умеет считать?)
эта модель ориентирована на тех, кто не видит смысла отдавать сразу всю сумму за "в собственность", а готов платить чуть выше за весь пакет сервиса, и остальной суммой распоряжаться иначе - вкладывать в себя, в бизнес, в другие услуги.
"я лучше буду платить по частям за весь пакет, чем сразу останусь без 2,5 мультов и потом ещё буду тратить время на обслуживание и продажу" - логика такая
Это модель выходит ориентирована на достаточно бедных людей, если для них 2.5 миллиона это существенная сумма, раз они стоят перед выбором в себя или в услуги и т.п, но которые в силу личных проблем, обидок, особенности психики хотят ездить и пользоваться чем-то, что им не по карману. Ведь такая машина предполагает, что у владельца высокий статус и доход.
Скажу, проще, это для такой бедноты, которая 2.5 отдать не может, а 60к, экономя на всем и едя доширак - может. Этакая голодьба на максималках, одевающая дорогие перстни и покупающая айфоны.
Понятно. Я и удивился, что успешный какой-то бизнесмен или просто богатый человек стал бы ввязываться в такое идиотское дело, как плата за воздух, причем воздух, который в конце концов будет не твой.
было смешно, спасибо
проводя аналогию с тем же нетфликсом - что лучше, заплатить за 1000 блюрей-дисков, или купить подписку на сервис и не заморачиваться?
человек с деньгами привык их считать, и своё время тоже. подобный сервис круто экономит время, и оставляет основную сумму средств свободной.
ничего, попсихуете и привыкните
единственная причина для чего такая машина нужна в собственность - "чипануть её и дисульки поставить покруче".
ну, ладно, ещё может смущать лимит на пробег, но значит что у тебя иной запрос к авто и тогда действительно тебе нужнее купить её сразу и эксплуатировать по полной.
хотя средний пробег легковушки в РФ - как раз 30к км в год
Эээ, не совсем понял. Смотри, если я куплю эту машину, то через 3 года у меня будет эта машина, которая будет стоить 2 миллиона, учитывая аммортизацию.
А если я воспользуюсь предложенным сервисом у меня ничего не будет!) По 0, более того, я выплачу 1.5 стоимости этой машины дядям за воздух)
Может я совсем идиот, я не знаю) Но я не вижу логики в этом) Если ты не умеешь покупать машину и боишься - найми человека за 100к он тебе купит лучший вариант.
1,5 стоимости или 0,3 стоимости? подписка на год, 720 тысяч. следом дадут новую машину (можно другую) и наверняка начнут делать скидки
Интересно рассуждаешь. А как расчет измениться, если авто затоталиться или уедет в неизвестном направлении? По каско без три года такая тачка ничего стоить не будет (понижающие коэф.)
это не вы идиот, это просто с вами спорят:
Ранние последователи, или ранние пользователи («Early Adopters») - это тип клиентов, для которых характерна эмоциональная вовлеченность в новый продукт. Для их интереса совершенство продукта не требуется.
Источник: https://leadstartup.ru/db/early-adopters
Акцентировать нужно не на 30т. км в год, а 4т. км в месяц. Тут даже в ближайщие страны ЕС нормально не съездить
Для поездок в ЕС имеет смысл все таки покупать машину. Вряд ли Вольво способны оказывать одинаковый уровень сервиса везде
проводя аналогию с тем же нетфликсом - что лучше, заплатить за 1000 блюрей-дисков, или купить подписку на сервис и не заморачиваться?
Вы вместе с сммщиками Вольво придумали странную аналогию.
Нетфликс про развлечения и трату времени, а аренда машины — про локальную оптимизацию трат
"– Неужели и здесь то же самое? – задал я горький и не вполне понятный вопрос. – И здесь, и везде, – сказал Иегова. – И всегда. Проследи за тем, что происходит во время человеческого общения. Зачем человек открывает рот? Я пожал плечами. – Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все социальные маневры. Больше того, только эти вопросы вызывают у людей стойкие эмоции. – Вообще-то мне в жизни попадались и другие люди, – сказал я с легкой иронией. Иегова кротко посмотрел на меня. – Рама, – сказал он, – вот прямо сейчас ты пытаешься донести до меня мысль о том, что ты имеешь доступ к более престижному потреблению, чем я, а мой тип потребления, как сейчас говорят, сосет и причмокивает. Только речь идет о потреблении в сфере общения. Именно об этом движении человеческой души я и говорю. Ничего другого в людях ты не встретишь, как не ищи. Меняться будет только конкретный тип потребления, о котором пойдет речь. Это может быть потребление вещей, впечатлений, культурных объектов, книг, концепций, состояний ума и так далее. – Отвратительно, – сказал я искренне."
Господи, да чего думать,
1. Действительно не хватает заправки мобильный по вызову в пределах города
2. Километраж часто у всех очень ограничен. Только лишь до работы и обратно в пределах города накатывается около 100км в день. А ведь машина она и для удовольствия, скатать еще за город, хочется к родне в другой город, хочется заграницу. И всё это должно быть просто, не хочется согласовывать, хочется знать ценник заранее, а не "перепробег Н км за М рублей".
3. Порог вхождения ужасный, у вас он фатально дорогой, у хёнде тоже дорогой и бессмысленный, дешевле купить. Хочется аналога американского лизинга, где взял машину с 500 баксами и платишь 200 еще. Ну 100 налог. И это с обычной, даже небольшой зарплатой 5000 баксов. И через 3 года новая. А тут... платить по 30-50-80 тыщ при средней зарплате 50-100к? Ну такое.
ну так и машины не дешевые. люди с окладом в 100к не ЦА даже для б/у Вольво.
по моему мнению, с учетом стоимости тачек, цена на подписку вполне адекватная
Ну за S90 2000р/день не очень дорого. Нормальная цена, а если сравнивать с арендой, то даже дешево получается.
2000? Я насчитал 6400.
У Sixt на неделю A4 новую можно взять за 6200 сейчас, если брать long time rent, то там скидосы до 30% у них часто, можно будет уже и уровень S90 за такой прайс взять.
И это в принципе на тех же условиях, только еще безлимитный пробег и дропнуть можно (или пролонгировать) через месяц-два, а тут извольте минимум три месяца.
Дайте клиенту протестировать опыт подписки в течении недели, почувствовать как это удобно. Все же для Русских людей такий сервис в новинку и слегка настораживает, ведь так много травмирующего авто-опыта кругом. Делается все просто - проект полного договора, но с возможностью первый раз взять на неделю. И если все устраивает, договор продлевается на длительный срок небольшим допником или автоматически если клиент не возвращает а оставляет автомобиль у себя.
У вас работают умные менеджеры, сможете придумать как все оформить что бы не было злоупотребления услугой. Например разрешается один раз для одной семьи.
Выходит что вы не дробите сервис на краткосрочную аренду, но при этом учите потребителей новому принципу разумного использования автомобиля.
Я как бизнесмен хоть и имею возможности на такой сервис, но деньги привык считать разумно. Выкладывать 90 000 на эксперимент не очень комфортно психологически. А на неделю - легко и понятно.
Хз на счет автоматического продления договра, но тестовая неделя хороший вариант
Приветствую!
Мой чек-лист :)
1. Нужно добавить Polestar-тюнинг по-умолчанию. Это будет выгодно отличать от того же Яндекс.Каршеринга и любой арендной машины. А для вас затрат 0 рублей.
2. Давать арендатору преимущества Volvo Privilege Club. Для вас это также не сильно затратно, а для человека звонок - "о, я ещё могу выйти в плюс" :)
3. ACC + Pilot Assist , и дальнейшие самые новые фишки активной безопасности должны быть. Сейчас вроде для всех машин уже предлагаете, ещё недавно не было.
4. Возможно для кого-то будет фактором скидки на платной парковке в г. Москве. Не знаю насколько могут пойти в Москве на такой шаг, но для арендатора -30% на скидку в МосПаркинге было бы интересно.
p.s. Я думал для семьи можно уже брать машину (муж+жена). Если нет - то конечно добавить такую опцию нужно.
p.s.s. Ждём новый P8 2022 :)
На фоне развития подписки Volvo есть интересная новость. Первый (самый крупный) дилер Volvo в Питере обанкротился на днях, да еще и с помпой. Взял автомобили в трейд-ин, их продал, новых авто Volvo клиентам не предоставил, авансы не вернул. Понятно, это просто официальный дилер, но все же.
1. Каталог аксессуаров - детское кресло, багажник, антирадар и пр. Можно взять и сдать в любое время у дилера. А может и доставку сделать. Покупать это барахло в не свою машину неудобно, да и дети растут.
2. Анализ манеры вождения и скидки тем, кто меньше изнашивает авто газом в пол, быстрой ездой по плохим дорогам и пр. Это может позволить и укоротить минимальный срок аренды для хороших водителей
Я бы сделал такие улучшения:
1. Заменил шаг 3 при подключении "Приходите в назначенный день в дилерский центр для прохождения оценки платежеспособности" на более красивую формлировку и смести процесс.
При регистрации запрашивать ФИО, ИНН, адрес и карту, делать селфи и тестовое списание, далее кредитный скоринг доход/расход.
2. Первая оплата полная за машину, вторая, третья и последующие с регулярными еженедельными платежами в начале периода пользования авто. Т.е. общий платеж сохранится, а в целях маркетинга можно использовать "от 14897 р". Так и пользователям будет удобно и приятно платить не сразу за месяц, а еженедельно.
3. "Заморозка" аренды на 3,5,10 дней. Если клиент полетел и оставил авто на парковке в аэропорту, то он может заморозить на время путешествия аренду.
4. Опция повышения класса автомобиля. Захотел SAV после S90, пожалуйста - новая машина на парковке и новый тариф, но без возможности понижения.
5. Скидка при оплате за год 10%, допустим.
6. Возможность оплаты за водителя третьим лицом, например его компанией.
7. Из финтеха можно было прикрутить холды на карту, но в РФ это плохо работает из-за неразвитого ПО банков эмитентов.
8. временная\ постоянна установка доп. оборудования, по заказу, например, багажники Thule для вещей или велосипедов.
9. Установка транспондера для платных дорог и его оплата через VCD.
10. Открытие выезда через VCD в Евросоюз (ну вот захотелось мне сыр купить). Указывается страна и даты выезда и возвращения.
1. Расширить модельный ряд в программе.
2. Дать возможность менять на время или брать за доп плату другой авто. Пример: человек ездит на S90 (седан) весь год и тут его приспичило сгонять куда-то с семьей километров за 500-1000 от города. Нужен или универсал или внедорожник. Вот дайте ему возможность взять такую машину. Или какой-нить S60 заряженный для того, что бы оттянуться на кольце.
3. Расширьте географию. В Краснодаре вообще только один сервис каршеринга есть с авто Б класса и все.
Нужно добавить возможность бесплатно парковаться на участках Московского паркинга, хотя бы какое-то количество в месяц.
Жаль что отключили нейросеть в комментариях
Ну да, согласен, можно было бы заставить робота придумывать за себя идеи.
1) Договоритесь со стоянками крупных аэропортов, чтобы автомобиль можно было там оставлять бесплатно. Ведь клиент за год может улетать несколько раз в командировки, в отпуск пару раз по две недели, и т.д. Очевидный плюс - не надо думать про такси/парковку, и т.д.
2) Некоторые люди, поездив пару месяцев на автомобиле зададутся мыслью "а было бы клёво такой иметь полностью своим". Разработайте программу выкупа автомобиля с учетом уже заплаченных денег, чтобы это было выгодно и вам, и клиенту.
1. Не увидел информации по использованию программы юрлицами. Технически сняло бы с компании издержки по организации транспортного отдела и тд., увеличило бы спрос на услугу, т.к. для компаний цены не столь велики + ЦА в лице руководителей.
2. Добавьте багажники и сумки Thule в качестве аксессуаров.
3. Возможность бесплатного проката велосипедов/лыж с соответствующими креплениями в качестве комплимента (для сезонов).
Нужно сделать процедуру подачи заявки и документов на проверку полностью онлайн, чтобы физически надо было только за машиной приехать в случае положительного решения.
Запустить партнёрскую программу с крупными компаниями, чтобы они, как работодатель, оплачивали часть суммы подписки за своих сотрудников.
Profit для Volvo: большее количество клиентов
Для компаний: дополнительное предложение для привлечения лучших специалистов с рынка
Для сотрудников компаний: более привлекательные условия подписки
У вас есть три модели; на каждую модель у вас сейчас свой прайс. Сделайте цену выше чем на XC90 но при этом дайте пользователю возможность менять цвет машины или модель например пару раз в месяц или квартал. Сделал заявку в приложении, с утра уже другая машина. Дайте возможность изменять текущую аренду автомобиля.
Аналогичные программы есть у бмв в Европе, когда за определённую плату ты можешь иметь разные модели машин, разные цвета.
В добавок вы можете чуть дороже дать возможность иметь два автомобиля одновременно.
Интересно про кастомные варианты подписки с несколькими машинами и возможность пересадки с одной модели на другую.
Я был бы рад возможности менять модель машины в течение года подписки. Естественно, готов к изменению стоимости услуги и к тому, что другая машина будет не абсолютно новая, а тоже в использовании сроком до года. Я стал владельцем Volvo V90 в ноябре прошлого года, к сожалению, тогда можно было взять только ХС60 и только на год. Для себя я рассматривал бы эту услугу как возможность длительного тест драйва разных моделей перед окончательным решением о покупке. Такие как я - новая ниша клиентов, так как обычный тест драйв в салонах даёт крайне скудное представление об автомобиле и совсем не хочется сделать неправильный выбор, особенно в таком премиальном сегменте
Сократите минимальный срок с года до квартала / месяца. Порог входа очень большой. Непонятно ок эта машина или нет для того чтобы ездить на ней столько времени. Год сравним с покупкой.
Да, машина часто будет не новой, но конверсию короткий срок использования только повысит. А подписку на меньший срок можно продавать дороже.
В общем win-win для вас и потребителя. Ну и я может попробую
Возможность выкупить автомобиль (нал или автокредит), а деньги потраченные на аренду внести в оплату автомобиля (Возможно, вычесть косты на обслуживание). Сумму засчитывать если пользовался непрерывно N период.
Две возможные выгоды от этого.
– Нет чувства вины за то что ты тратишь много на аренду.
– Увеличивается ltv
Прежде всего нужно понимать своего клиента и конкурировать в цене с обычной арендой авто у организаций. Так же нужно ориентироваться, чтобы в зависимости от разных переменных стоимость владения в пересчете на один месяц была выгоднее либо равна стоимости подписки за тот же период. И чем дольше человек будет владельцем автомобиля, тем больше смысла именно покупать машину, а не подписываться. Для людей, владеющих машиной пять лет, подписка вообще никакого смысла не имеет. Здесь прежде всего расчет на тех, кто хотел бы часто менять автомобиль. Определённо стоит расширять географию сервиса, к примеру, многие хотят поехать в отпуск к морю на автомобиле в пределах РФ, для этого установить оборудывание для отслеживания состояния и нахождения автомобиля + колл сервис или приложение помощь на дороге. Далее позволить человеку выкупить авто по истичении подписки с хорошей скидкой и в зависимости от срока подписки. Пример год подписки 10% скидка два года 20%, от стоимости с учетом износа, пробега и тд., иначе говоря продаем как вторичку только потенциальный клиент уже есть. И еще так как никто из нас не святой в плане штрафов, за отсутсвие штрафов поощерять водителей допустим бесплатной автомойкой и тд. Это так же можно сделать в приложении систему поощрений. Это так же позволит офисам Вольво лишний раз не получать письма счастья и тратить на них время.
Введите на базе сервиса НЕДЕЛЬНЫЙ/10-дневный тест-драйв авто: на S90 стоимостью, скажем, - 20к; XC60 - 22к, etc. Так можно будет лучше определиться с подходящей моделью, опробовав возможно даже каждую из предложенных в реальных жизненных условиях. Тестироваться будут, разумеется, подержанные машины. А после уже можно и на новую прыгнуть :-)
За время тест-драйва как клиент может окончательно определиться с выбором, решиться на дальнейшую аренду и подписание полного договора на новый автомобиль, так и сервис Volvo Car Drive сможет сформировать мнение, оценить адекватность клиента и вообще в целом его валидность для дальнейшего сотрудничества с ним.
В общем, выигрывают все.
МИНУСОВ нет.
Покуда предложенные авто не станут полностью электрическими, премиальное городское авто в аренду не найдут должной популярности, на мой взгляд. Для очень расчетливого бизнеса - есть лизинг, для богатых - и покупка не проблема, для свободолюбивых и независимых - важна независимость, отсутствующая в договоре аренды. Электрокары позволят снизить стоимость владения и обслуживания, что привлечет в этот сегмент тех, кому хочется приобщиться к этому уровню, но не хочется брать кредит. (В каршеринге премиальные тачки нарасхват, но понтоваться не дает обклейка). А пока, ценник в 100К/месяц за S90 как-то между целевыми аудиториями проходит.
Удобное мобильное приложение в котором решаются проблемы, описанные в условиях участия программы и не только:
подсчет километража. С уведомлениями при приближении к отметке,
получение перевыставленных штрафов,
опять же уведомление при приближении к границам округов,
как вы сами предложили заказ топлива, мойки или доставка не по звонку, а по кнопке в приложении с картой,
запись на сервис,
уведомления о след. платеже
Да много чего еще можно добавить, тут вопрос качества реализации. Судя по отзывам в appstore, текущее приложение - "ну такое"
Сперва надо разыграть обучение в автошколе, налог. С вас 100000₽, прав у меня нет, возьму деньгами.
Ограниченный пробег - жуть.
4000 км в месяц это просто от работы туда/обратно + по магазинам + в кино или к друзьям в соседний округ на гриль с винишком, особенно если живешь в МО в своем доме.
Понятно, что это продиктовано износом авто, страховыми и тп.
Но - зачем тогда нужна такая машина по подписке, если есть такси/суточный каршеринг/классическая аренда у того же sixt с безлимитом?
Человек, который отдает пол миллиона за автомобиль на три месяца не хочет думать "сколько еще осталось", если он поедет на эко ферму или архстояние.
Поэтому предложение банальное - значительно увеличить лимиты для премиум сегмента авто или убрать их.
Не банальное - добавить докупаемую опцию "на природу", которая бы "отключала" счетчик километража на определенный период (сутки/двое/неделя). Да и в принципе in-app purchases это модель таких будущих "прокатов" авто, Тесла не зря старается.
Супер идея улучшения, сделайте бесплатную версию с рекламой, пусть даже на старой модели Volvo и механической коробкой)))
Ограничение по возрасту водителя — должен быть старше 25 лет.
Лучшая идея - убрать этот бред, пока о нём не узнали коллеги из Европы.
Блоги компаний
Показать еще