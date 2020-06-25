Комментарии
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«Дочка» Alphabet ответит за программное обеспечение, Volvo — за дизайн и производство.
Waymo (принадлежит Alphabet) и Volvo договорились о совместной работе над беспилотными электромобилями для пассажирских перевозок, пишет Reuters. Соглашение — часть глобального партнёрства компаний.
«Дочка» Alphabet станет эксклюзивным глобальным партнёром Volvo. Компания поможет автопроизводителю в создании системы четвёртого уровня автономности, когда не нужно присутствие человека за рулём, уточняет The Verge. Такие «беспилотники» могут перемещаться самостоятельно, но на ограниченной территории и в определённых условиях, например, только в хорошую погоду, уточняет издание.
Стартап будет работать над ИИ для программного обеспечения «водителя», а также оборудованием — камерами, лидарами, радарами, отмечает Reuters. Volvo будет отвечать за дизайн и производство автомобилей.
Waymo будет сотрудничать с международными брендами, включая Polestar и Lynk & Co, добавляет агентство.
У Volvo есть действующее соглашение о поставке беспилотников для Uber, напоминает Reuters. Подразделение Uber начало тестировать машины в 2016 году. Но в 2018 году компания приостановила поездки после аварии, в которой погиб пешеход.
Партнёры не сообщили, когда они планируют представить новый автомобиль, уточняет агентство. Waymo уже сотрудничает с Fiat Chrysler, Jaguar Land Rover и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.
Интересно, каким образом Яндекс планирует конкурировать с мировыми автопроизводителями?
Предполагаю, что у Яндекса автопилот один из самых прогрессивных в мире.
Владимир, вы, наверное, с технической стороны работаете? У вас все получится и в будущем мы будем стремиться улучшать сервис в целом. Мы не можем раскрывать детали, но можем предложить варианты решения.
Белоножкин, вы что, с голоду помереть можете?
Ну, если смотреть на все по-своему - то да. Но я больше про то, что игра в целом очень сильно отличается от предыдущих частей. И есть ощущение, что это какая-то другая игра, которая не имеет ничего общего с прошлыми частями серии, кроме того, что она стала ещё лучше.
А зачем конкурировать? Яндекс сейчас сHyundai собирает свои беспилотники.
Ощущение, будто конкуренция сейчас - единственный способ взаимодействия между людьми и их группами.
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