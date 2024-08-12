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Полина Лааксо
Транспорт

В Санкт-Петербурге начали возвращать кикшерингам изъятые электросамокаты

Ранее их отправили на штрафстоянки из-за неправильной парковки.

  • О возвратах сообщила «Фонтанка» со ссылкой на постановления местного управления Росреестра, которое изучило протокол и не выявило нарушений.
  • В документах, помимо прочего, отмечается: в правилах дорожного движения отсутствуют требования к парковке и стоянке средств индивидуальной мобильности (СИМ), а в петербургских законах об административных нарушениях нет норм об ответственности за нарушение таких правил.
  • В «МТС Юрент» сообщили, что уже получили «до» 100 самокатов, которые направят в другие города, так как в Санкт-Петербурге их достаточно. Позицию петербургского правительства в компании считают «последовательной и конструктивной», потому что она учитывает интересы и горожан, и самокатчиков, и бизнеса.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В середине мая 2024 года в Санкт-Петербурге прошла «операция “Кикшеринг”». За неделю Госавтоинспекция (ГАИ) эвакуировала на штрафстоянки тысячи электросамокатов из-за неправильной парковки. Она же выступила против их движения по тротуарам.
  • Кабмин, в свою очередь, напоминал: приоритетными для движения СИМ считаются велополосы и велопешеходные дорожки. Совместное пользование последними представляет риски для пешеходов, но создание инфраструктуры только для самокатов сочли «сложно реализуемой» идеей.
  • В июле в городе снова прошёл рейд против СИМ.

#новости #электросамокаты

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16 комментариев
Запопу Кусь

Меня тут недавно чуть не сбили на самокате какие-то 2 дуры. 💁‍♀️
Запретить всё нафиг! 💁‍♀️
Пусть пешком ходят и попу качают. 💁‍♀️

1
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Марк Кац

Из-за двух идиоток нефиг запрещать.
Везде дебилов полно.

1
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Ярослав Бондарь

в этом вся проблема, неадекваты ездят на самокатах ,а другие страдают

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Eddie II

Когда собьют, тогда и запретим

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Вадим Д.

Пока понятно что юрент неуверенно считают до ста.

1
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Zloy Marketolog

в правилах дорожного движения отсутствуют требования к парковке и стоянке средств индивидуальной мобильностиТо есть по факту произошли незаконные действия с использованием служебного положения? Будут ли шеринги выставлять счет за упущенную прибыль и просить завести уголовное дело или, как обычно, молча сглотнут?

1
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юлия сапсан

штош

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