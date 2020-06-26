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Сумма сделки не раскрывается, но источники говорят, что покупка обошлась компании в $1,2 млрд.
Amazon подтвердила покупку разработчика машин-беспилотников Zoox, сообщает CNBC со ссылкой на компанию. Сумма сделки не раскрывается, но по данным источников The Information и Financial Times, она составила $1,2 млрд.
Это одна из самых крупных покупок компании, пишут издания. Под управление Amazon перейдёт почти 1000 сотрудников Zoox, пишет The Verge. Zoox продолжит работать как самостоятельный бизнес, заявили в Amazon.
The Information пишет, что так Amazon планирует автоматизировать доставку посылок. По данным Financial Times, компания создаст парк беспилотников для конкуренции с Waymo и другими. Amazon придётся вложить «миллиарды долларов», чтобы вывести автомобили Zoox на рынок, пишет газета.
Zoox тестировал свою технологию автономного вождения в парке модернизированных внедорожников Toyota в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Однако испытания пришлось прекратить из-за пандемии, в апреле Zoox уволила почти всех своих подрядчиков, включая запасных водителей, напоминает The Verge. Компания планирует вновь нанять их после снятия ограничений.
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