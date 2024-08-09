Правительство разрешило запускать беспилотные грузоперевозки по трассе М-12 «Восток» и ЦКАД

Эти дороги включили в программу экспериментального правового режима. Постановление опубликовано в базе правовой информации. О планах расширить список трасс сообщал замминистра транспорта Дмитрий Баканов в мае 2024 года.Скоростная дорога М-12 «Восток» протяжённостью более 800 км соединяет Москву и Казань. ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога) проходит по территории Подмосковья в 50 км от Московской кольцевой автодороги. Протяжённость — 336 км.Источник фото: «Сберавтотех»Ранее экспериментальный режим распространялся только на трассу М-11 «Нева». Правительство разрешило пустить по ней беспилотные грузовики в 2022 году.Оператор инфраструктуры — «Автодор». В проекте участвуют «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», Х5 Logistics и «Магнит».Первые три «КамАЗа» стартовали в июне 2023 года. Тогда же коммерческие грузоперевозки по трассе М-11 «Нева» начал «Сберавтотех». Через месяц к эксперименту подключилась X5 Group.Весной 2024 года правительство поручило Минтрансу также изучить возможность расширить режим на трассу М-4 «Дон», которая проходит через Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области, Республику Адыгея и Краснодарский край.#новости #беспилотники
Вспомнилось что-то.
А у меня ассоциация после фуры с лесом, это гаишники.
Гаишники заложены в программу?
Че везем, где документы? Почему негабарит, задерживаем на штраф стоянку или на месте разберемся?
думала, что забыла уже это
Я понимаю беспилотные поезда или трамваи. Они никуда не денутся с рельсов и едут строго друг за другом. Но зачем нужны беспилотные грузовики на резиновых колесах, гоняющие по дорогам вперемешку с идиотами на газелях и спорткарах - загадка!
Ну, для тех, кто не может в "думать" весь мир вокруг в целом является загадкой
Людям помогите лучше а не хернёй занимайтесь
Беспилотные фуры будут правым поворотником подсказывать водителю сзади про обгон?