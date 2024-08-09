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Полина Лааксо
Транспорт

Правительство разрешило запускать беспилотные грузоперевозки по трассе М-12 «Восток» и ЦКАД

Эти дороги включили в программу экспериментального правового режима.

  • Постановление опубликовано в базе правовой информации. О планах расширить список трасс сообщал замминистра транспорта Дмитрий Баканов в мае 2024 года.
  • Скоростная дорога М-12 «Восток» протяжённостью более 800 км соединяет Москву и Казань. ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога) проходит по территории Подмосковья в 50 км от Московской кольцевой автодороги. Протяжённость — 336 км.
Источник фото: «Сберавтотех»
Источник фото: «Сберавтотех»
  • Ранее экспериментальный режим распространялся только на трассу М-11 «Нева». Правительство разрешило пустить по ней беспилотные грузовики в 2022 году.
  • Оператор инфраструктуры — «Автодор». В проекте участвуют «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», Х5 Logistics и «Магнит».
  • Первые три «КамАЗа» стартовали в июне 2023 года. Тогда же коммерческие грузоперевозки по трассе М-11 «Нева» начал «Сберавтотех». Через месяц к эксперименту подключилась X5 Group.
  • Весной 2024 года правительство поручило Минтрансу также изучить возможность расширить режим на трассу М-4 «Дон», которая проходит через Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области, Республику Адыгея и Краснодарский край.

#новости #беспилотники

44
15
15 комментариев
Вадим Д.

Вспомнилось что-то.

3
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S.Capusta

А у меня ассоциация после фуры с лесом, это гаишники.
Гаишники заложены в программу?
Че везем, где документы? Почему негабарит, задерживаем на штраф стоянку или на месте разберемся?

1
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день за днем

думала, что забыла уже это

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GOLD

Я понимаю беспилотные поезда или трамваи. Они никуда не денутся с рельсов и едут строго друг за другом. Но зачем нужны беспилотные грузовики на резиновых колесах, гоняющие по дорогам вперемешку с идиотами на газелях и спорткарах - загадка!

3
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Коля Базин

Ну, для тех, кто не может в "думать" весь мир вокруг в целом является загадкой

1
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A V

Людям помогите лучше а не хернёй занимайтесь

2
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Никита Галямов

Беспилотные фуры будут правым поворотником подсказывать водителю сзади про обгон?

2
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