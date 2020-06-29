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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Сервис аренды электросамокатов URent привлёк 150 млн рублей от основателей «Сравни Такси» и других для запуска в Москве Материал редакции

Компания видит потенциал для роста на фоне пандемии — до конца года она планирует выставить 12 тысяч самокатов в крупных городах России.

20 комментариев
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Инвесторы вложили 150 млн рублей в сервис аренды электросамокатов URent, сообщил vc.ru его представитель. В числе инвесторов — создатели приложения «Сравни Такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик, а также сооснователь креативного агентства Possible Андрей Виноград.

Привлечённые средства сервис вложит в запуск в Москве и других городах. В столице URent работает в тестовом режиме с начала июня 2020 года — сейчас он доступен в отдалённых районах, уточнили в компании. Стоимость аренды — 5 рублей в минуту и 30 рублей за активацию самоката при каждой поездке.

До конца года сервис планирует выставить свыше 12 тысяч самокатов в крупных городах России. Это позволит URent стать одним из крупнейших игроков на рынке кикшеринга, отмечают в компании. Андрей Азаров оценил весь проект в 570 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

URent

Основатель и управляющий директор URent Андрей Колесник считает, что URent будет востребован в Москве и других городах на фоне пандемии. «Традиционно самокат – транспорт "последней мили", который позволяет добраться до дома или офиса, например, от станции метро. Но в новой реальности после пандемии сервисы микромобильности, как наш, позволяют соблюдать необходимую социальную дистанцию, избегать передвижения в многолюдном общественном транспорте», — добавил он.

По словам основателя агентства Possible Андрея Винограда, URent стал операционно прибыльным в первый год работы в Сочи и Краснодаре.

URent запустился в конце 2018 года. Сначала он работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор» под брендом URentbike. С момента запуска на URent было совершено свыше 1,5 млн поездок. В 2019 году выручка компании составила 100 млн рублей.

В Москве возможными конкурентами URent станут Lite, Whoosh, Samocat sharing и другие.

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#новость #urent #электросамокаты #инвестиции

Галина Мубаракшина
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20 комментариев
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Юрий Белоножкин

8

В Сочи цена 50 руб + 6 руб/мин. ни о какой последней миле с таким подходом не приходится говорить.

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Dan Badalian

Юрий
0

Раньше хотя бы были оранжевые самокаты, которые стоили адекватных денег, (3 рубля/мин что-ли, и активация была бесплатной). А сейчас только Юрент)

Ответить

Артур Гаврончук

7

Очень дорого! Час покататься это минимум 350! рублей. За такую цену на час можно взять Кашкай у Яндекс Такси! Кашкай КАРЛ!) А тут какой-то дребежжащий, стучащий самый дешевый гавно-самокат!

Ответить

Андрей Майнгардт

4

Очень дорого....

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Sergey Gostev

3

Согласен. Дешевле такси заказать

Ответить

Артур Гаврончук

2

Объясните мне дураку, у нас в России теплое время года максимум до конца сентября, даже уже в середине ощутимо холодно. Сегодня почти начало июля, каким образом они отобьют назад 150 млн рублей за оставшиеся 3 месяца. Они даже заказать самокаты и точки не успеют до августа же ... 

Ответить

Иннокентий Фефилов

Артур
0

До конца октября я в Перми езжу на самокате.

Ответить

Dimitry Who

1

Цена оправдана, потому что покатавшись один день на этом говне, больше сервисом пользоваться не будешь, как и электросамокатом)

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

надеюсь хотя бы 1 000 000 заплатят норм верстальщику и дизаййнеру чтобы исправить их говносайт из 00х

да и на продукт собсно..... распечатнный QR под скотчем - это прекрасно GO ГАЗ!

Ответить

НечеловеческаяЛогика

НечеловеческаяЛ…
0

ну и на поддержку хоть потратят, а то ответы в самом херовом стиле

Ответить

Eugene Smirnov

НечеловеческаяЛ…
0

Это бизнес-стратегия такая quick & dirty, запускаешь как-то, как чёрт пошлёт, потом докручиваешь или не докручиваешь. Execution главное.

Ответить

Ware Wow

0

а чем занимаются основатели сравни такси, ну в плане откуда деньги?

Ответить

Алексис Второй

Ware
1

https://zachestnyibiznes.ru/fl/616511971493

Ответить

Ware Wow

Алексис
0

еще fix-taxi

Ответить

Arthur Niazyan

Ware
0

Агрегируют агрегаторов, такси сравнивают.

Ответить

Ware Wow

Arthur
2

Это понятно, но они что, там зарабатывают на комиссии от агрегаторов сотни лямов что ли?! Я просто к тому, что имхо у них ревеню откуда то из других источников имхо

Ответить

Andrey Azarov

Ware
1

Не завидуйте :)

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Igor Kiselev

0

В Петербурге намотал уже десятки последних миль, так как, помимо всего прочего, это ещё и вид досуга, определенный. Как новый формат прогулки, совмещающий и прогулку, и активное перемещение.
Но насколько долго все это продержится, сказать сложно)
В этом году хорошая погода пока превалирует, а если были бы дожди 24/7, последняя миля была бы исключительно на такси.

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Максим Наумов

0

Вчера смотрел большое интервью Андрея по РБК. В нём говорилось что Делимобиль принял решение не продолжать Делисамокат и продал все самокаты Urent.

Поправьте чтоли

Ответить

Иннокентий Фефилов

0

На курорте взлетит. Нет ничего более приятного и удобного, чем осмотреть город на самокате. 

Последняя миля - не взлетит. Для последней мили можно купить самокат простой за 15к. Типа Kugoo S3
В отличии от велосипеда он:
1. Влазит в багажник.
2. Влазит в автобус, только если там не толкучка.
3. Влазит в лифт и в сам офис.

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