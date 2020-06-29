Компания видит потенциал для роста на фоне пандемии — до конца года она планирует выставить 12 тысяч самокатов в крупных городах России.

В закладки

Инвесторы вложили 150 млн рублей в сервис аренды электросамокатов URent, сообщил vc.ru его представитель. В числе инвесторов — создатели приложения «Сравни Такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик, а также сооснователь креативного агентства Possible Андрей Виноград.

Привлечённые средства сервис вложит в запуск в Москве и других городах. В столице URent работает в тестовом режиме с начала июня 2020 года — сейчас он доступен в отдалённых районах, уточнили в компании. Стоимость аренды — 5 рублей в минуту и 30 рублей за активацию самоката при каждой поездке.

До конца года сервис планирует выставить свыше 12 тысяч самокатов в крупных городах России. Это позволит URent стать одним из крупнейших игроков на рынке кикшеринга, отмечают в компании. Андрей Азаров оценил весь проект в 570 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

URent

Основатель и управляющий директор URent Андрей Колесник считает, что URent будет востребован в Москве и других городах на фоне пандемии. «Традиционно самокат – транспорт "последней мили", который позволяет добраться до дома или офиса, например, от станции метро. Но в новой реальности после пандемии сервисы микромобильности, как наш, позволяют соблюдать необходимую социальную дистанцию, избегать передвижения в многолюдном общественном транспорте», — добавил он.

По словам основателя агентства Possible Андрея Винограда, URent стал операционно прибыльным в первый год работы в Сочи и Краснодаре.

URent запустился в конце 2018 года. Сначала он работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор» под брендом URentbike. С момента запуска на URent было совершено свыше 1,5 млн поездок. В 2019 году выручка компании составила 100 млн рублей.