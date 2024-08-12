Минфин и ЦБ отказались переносить сроки вступления в силу новой страховки для перевозчиков такси

Требование начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.Минфин и ЦБ отказались переносить на 2028 год сроки вступления в силу требований о покупке полисов обязательного страхования гражданскои ответственности перевозчика такси (ОСГОП). Об этом пишет РБК со ссылкой на копии ответов министерства, регулятора и Минтранса Общественному совету по развитию такси.В своём обращении совет указывал на несколько проблем. Во-первых, многим таксистам по-прежнему отказывают в ОСАГО, а его стоимость высокая: введение дополнительного полиса «приведёт к потере доверия рынка такси к институту страхования».Кроме того, ОСГОП оформляется минимум на год, а правил возврата взносов при досрочном расторжении договора нет. Самозанятые же машины обычно арендуют, поэтому им придётся каждый раз заново оформлять полис.Третье: ущерб по ОСГОП компенсируется всем пассажирам, даже если они пострадали не по вине таксиста. При этом для самого водителя и пешеходов в этом случае компенсации нет. Также таксисты опасаются, что стоимость ОСГОП будет рассчитываться по верхней планке тарифного коридора.За отсутствие полиса перевозчикам грозит штраф, напоминает издание: до 50 тысяч рублей для ИП или главы транспортной компании и до 1 млн рублей для юрлица.В ведомствах отметили, что по закону страховщики не могут отказать в оформлении ОСАГО или ОСГОП. По вопросу возможности переоформления полисов при смене автомобиля без доплат в ЦБ считают, что возможное решение — краткосрочные полисы по аналогии с ОСАГО.Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который распространяет норму об ОСГОП на легковые такси в июне 2023 года. Он вступит в силу 1 сентября 2024 года.#новости #такси
Правительство только производство тысячи самолётов может вперёд переносить
Деньги нужны сейчас, а не в 28-м
Как таксисты забивали на ОСАГО, так и на этот ГОП забьют, пока не будет штрафов с камер приходить
Во-первых, многим таксистам по-прежнему отказывают в ОСАГОВ ведомствах отметили, что по закону страховщики не могут отказать в оформлении ОСАГОЧто-то тут не так
На фоне проблем с топливом такси станет роскошью
До всей регуляции такси стоило нормально (2020-2021 года), сейчас подорожало. Пусть дадут пользователю возможность при заказе ВЫБРАТЬ тариф со страховкой или без, с проверкой водителя или без и т д. (чтоб самый дешевый был без всех этих заморочек) Некоторым водителям просто хочется подработать без всех этих напрягов, а некоторые пользователи готовы принять риски отсутствия страховки, проверки, но лишь бы было максимально дешево. Если спрос на такое есть, то пусть будет предложение.