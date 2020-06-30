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Транспорт
Татьяна Боброва
1281

Каршеринг «Делимобиль» временно запустил ночной тариф в Петербурге — машину можно забронировать до утра за 240 рублей Материал редакции

Минута в режиме ожидания обойдётся от 30 до 50 копеек, обычно минута стоит в среднем 3 рубля.

  • Каршеринг «Делимобиль» запустил тариф «Ночной» для пользователей в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.
  • Чтобы воспользоваться тарифом, нужно оставить машину в режиме ожидания: с 23:00 до 7:00 минута ожидания обойдётся от 30 до 50 копеек в зависимости от спроса.
  • Обычно ожидание бесплатно 20 минут, а затем стоит в среднем 3 рубля за минуту, уточнили в сервисе.
  • Тариф распространяется только на машины «Эконом». При активном «Проездном» минуты ожидания расходуются с «Проездного», а сниженная цена не распространяется.
  • Компания будет тестировать тариф до 8 июля 2020 года, а затем примет решение о продлении сроков.
  • В «Делимобиле» считают, что тариф пригодится водителям, которые регулярно пользуются каршерингом — например, для поездок на работу и с работы — и не хочет «терять» машину ночью.

#новость #делимобиль

Татьяна Боброва
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0
13 комментариев
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Денис Макаровский

11

Серьезная конкуренция хостелам

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Artemy

2

Я тоже что-то про стритрейсеров подумал

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Nikolay Werner

2

Я бы предложил «Делимобилю» просто тариф «Ночной», например, 500 ₽ с 23:00 до 5:00, с ограничением по пробегу километров в 50, чтобы бензина не пережгли. Иногда прикольно бывает взять машину и покататься по пустому городу. Всё равно многие авто простаивают по ночам, а так и вашим, и нашим.

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Юрий Белоножкин

Nikolay
0

1. Исходя из статьи, хотят привлечь постоянную аудиторию офисных работников, а не одноразовых ночных катальщиков.

2. Чем дольше машина в пути, тем более вероятность ДТП. Покроют ли 500 руб эти риски? А так - машина стоит, владелец за неё отвечает даже когда спит. Если бомж бросит бутылку на лобовое, то заплатит всё тот самый офисный работник из п.1. ВЫГОДА!

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Sergei Timofeyev

Юрий
0

Когда за ремонт бампера берут 80 тысяч - конечно! ))

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Ivano Digital

1

Странный нейминг тарифа, из которого не ясно, что это про держать машину на холде.

Так же со временем не понятно, большинство с работы явно не в 23:00 приезжают. Т.е. реальная сумма холда выльется в 1.000 руб за ночь.

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Комментарий удален

Антон

0

До второго июля видимо зупустили на время голосования. Ну очень попросили, потом сочтемся 

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Стас Будда

0

Юдрайв в этом плане топ. Ещё и время можно двигать.

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Василий Степанов

0

Класс...буду брать для поездок на Думскую и Рубинштейна.

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Андрей Дёминов

0

240 за ночь, можно ночевать в машине ))))

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Юрий Белоножкин

Андрей
0

Как-то мне сказали, что время — это плоский круг.

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Дмитрий О

0

Тариф надо назвать "хостел"

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Егор Овчаров

0

Теперь им тачки надо будет дезинфицировать с утра, чтоб пассажир на заднем сидении не залетел на следующий день. 

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