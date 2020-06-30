Минута в режиме ожидания обойдётся от 30 до 50 копеек, обычно минута стоит в среднем 3 рубля.
- Каршеринг «Делимобиль» запустил тариф «Ночной» для пользователей в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.
- Чтобы воспользоваться тарифом, нужно оставить машину в режиме ожидания: с 23:00 до 7:00 минута ожидания обойдётся от 30 до 50 копеек в зависимости от спроса.
- Обычно ожидание бесплатно 20 минут, а затем стоит в среднем 3 рубля за минуту, уточнили в сервисе.
- Тариф распространяется только на машины «Эконом». При активном «Проездном» минуты ожидания расходуются с «Проездного», а сниженная цена не распространяется.
- Компания будет тестировать тариф до 8 июля 2020 года, а затем примет решение о продлении сроков.
- В «Делимобиле» считают, что тариф пригодится водителям, которые регулярно пользуются каршерингом — например, для поездок на работу и с работы — и не хочет «терять» машину ночью.
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Денис Макаровский
Серьезная конкуренция хостелам
Artemy
Я тоже что-то про стритрейсеров подумал
Nikolay Werner
Я бы предложил «Делимобилю» просто тариф «Ночной», например, 500 ₽ с 23:00 до 5:00, с ограничением по пробегу километров в 50, чтобы бензина не пережгли. Иногда прикольно бывает взять машину и покататься по пустому городу. Всё равно многие авто простаивают по ночам, а так и вашим, и нашим.
Юрий БелоножкинNikolay
1. Исходя из статьи, хотят привлечь постоянную аудиторию офисных работников, а не одноразовых ночных катальщиков.
2. Чем дольше машина в пути, тем более вероятность ДТП. Покроют ли 500 руб эти риски? А так - машина стоит, владелец за неё отвечает даже когда спит. Если бомж бросит бутылку на лобовое, то заплатит всё тот самый офисный работник из п.1. ВЫГОДА!
Sergei TimofeyevЮрий
Когда за ремонт бампера берут 80 тысяч - конечно! ))
Ivano Digital
Странный нейминг тарифа, из которого не ясно, что это про держать машину на холде.
Так же со временем не понятно, большинство с работы явно не в 23:00 приезжают. Т.е. реальная сумма холда выльется в 1.000 руб за ночь.
Комментарий удален
Антон
До второго июля видимо зупустили на время голосования. Ну очень попросили, потом сочтемся
Стас Будда
Юдрайв в этом плане топ. Ещё и время можно двигать.
Василий Степанов
Класс...буду брать для поездок на Думскую и Рубинштейна.
Андрей Дёминов
240 за ночь, можно ночевать в машине ))))
Юрий БелоножкинАндрей
Как-то мне сказали, что время — это плоский круг.
Дмитрий О
Тариф надо назвать "хостел"
Егор Овчаров
Теперь им тачки надо будет дезинфицировать с утра, чтоб пассажир на заднем сидении не залетел на следующий день.