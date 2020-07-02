Ранее ведомство предлагало возобновить рейсы в другие страны с середины июля, но пока не получило одобрения, говорили источники.

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на международные полеты до 1 августа, сообщает РБК со ссылкой на копию письма ведомства российским аэропортам. Представитель «Домодедово» подтвердил подлинность письма.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в документе.

Речь идёт не только о въезде, но и о выезде в зарубежные страны, объяснил источник РБК в правительстве. По его словам, такие телеграммы Росавиация рассылает каждый месяц с 27 марта, когда в России приостановили международные перелёты.

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору частично возобновить международные авиаперелеты из России с 15 июля, сначала в 15 стран. Однако Роспотребнадзор пока не одобрил предложение, рассказывали источники РБК.

В конце июня «Ведомости» выяснили, что «Аэрофлот» возобновил пассажирские международные рейсы под видом грузовых, несмотря на запрет правительства.