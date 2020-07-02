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Транспорт
Лиана Липанова
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Росавиация продлила запрет на международные полёты до 1 августа Материал редакции

Ранее ведомство предлагало возобновить рейсы в другие страны с середины июля, но пока не получило одобрения, говорили источники.

15 комментариев
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на международные полеты до 1 августа, сообщает РБК со ссылкой на копию письма ведомства российским аэропортам. Представитель «Домодедово» подтвердил подлинность письма.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в документе.

Речь идёт не только о въезде, но и о выезде в зарубежные страны, объяснил источник РБК в правительстве. По его словам, такие телеграммы Росавиация рассылает каждый месяц с 27 марта, когда в России приостановили международные перелёты.

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору частично возобновить международные авиаперелеты из России с 15 июля, сначала в 15 стран. Однако Роспотребнадзор пока не одобрил предложение, рассказывали источники РБК.

В конце июня «Ведомости» выяснили, что «Аэрофлот» возобновил пассажирские международные рейсы под видом грузовых, несмотря на запрет правительства.

Представитель «Аэрофлота» объяснял, что компания выполняет перевозку пассажиров только в том случае, если у пассажира есть разрешение на въезд на территорию принимающей страны и только по тем направлениям, где «Аэрофлот» выполняет грузоперевозки.

#новость #авиаперелёты

Лиана Липанова
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15 комментариев
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Сергей Смыков

6
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Marina Dv

4

Всем в Крым!

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Вася Пражкин

Marina
0

Уж послала так послала..

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Ilya Brin

3

Тончайший посыл в пешее путешествие

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Yan Purvenes

0

Почему на частные самолеты это требование не работает? Или у нас частные самолеты в каком то отдельном правовом воздушном поле летают?

Ответить

Mrt Um

Yan
3

Это ведь понятно. Есть деньги летай! Нет, жди когда запустят)

Ответить

SG

Yan
0

В частном самолёте летит 2-3 человека, которые проходят все формальности в отдельном терминале для бизнес авиации, а не 100-200 незнакомцев, которые потенциально столкнутся ещё с сотнями аналогичных с других рейсов во время контроля в аэропорту и которые будут несколько часов находиться в одном закрытом помещение. Ну логика примерно такая

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Vladislav S

1

Вторая вспышка только начинается, можно до следующего года не мечтать о путешествиях. Теперь все надолго запреты  вместе с обнуленным дедом

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Vlad R

0

Ну теперь нам сегодня ждать продления всех запретов, которые откладывали до 2го числа...

Ответить

Yuri Ahmedov

Vlad
0

Сбер сегодня уже процент по вкладам подрезал, терпел из последних сил после понижения ключевой ставки. 

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Vlad R

Yuri
3

Да, в ближайшие пару дней много новостей подобных ждёт :)

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Сергей Смыков

0

Лето ещё погуляем. В сентябре 5-го день города, 13-го парламентские выборы. А там и вторая волна подойдёт.

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Alex Cox

0

На вывозные рейсы билеты можно свободно покупать, судя по некоторым источникам. За неделю открывается продажа по направлению из России.

Летать особо некуда сейчас, слышал только про экстремалов которые вывозными или через минск в Турцию на прошлой неделе смогли улететь.

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Joy Z

Alex
0

А как в Минск попасть?
Россия же и с Белоруссией закрывала границы.. 

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Joy Z

0

Дайте Крыму заработать! А то сидят же на одних дотациях.. 

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