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Транспорт
Лиана Липанова
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Основатели YouDrive перезапустили в Москве сервис аренды электросамокатов lite и запланировали открыть его для партнёров Материал редакции

Через приложение можно будет забронировать самокаты и других партнёрских сервисов.

5 комментариев
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Основатели каршеринга YouDrive Борис Голиков, Андрей Куприков и Алексей Нурдинов перезапустили в Москве сервис аренды самокатов YouDrive lite — переименовали в lite и изменили бизнес-модель, сообщил vc.ru представитель компании. Инвестиции в перезапуск составили около $2 млн, рассказали в lite.

lite

Изначально сервис был запущен в 2018 году. Летом 2019 года сервис приостановил работу по внутренним причинам, добавил представитель lite. В августе 2019 года Mail.ru Group купила контроль в YouDrive, а YouDrive lite и сервис мобильной заправки машин Pump остались у основателей как отдельные компании.

В собственном парке lite 800 электросамокатов модели FitRider. По словам представителя lite, производитель доработал модель специально для работы с сервисом.

Чтобы взять самокат в аренду, нужно отсканировать его QR-код и разблокировать Bluetooth-замок. Активация самоката стоит 50 рублей, а минута аренды — 5 рублей. Завершить аренду можно в пределах Садового кольца на городских велопарковках, отмеченных в приложении.

Приложение lite есть в App Store и Google Play. Зарегистрироваться в нём могут пользователи старше 18 лет. Для этого надо указать номер телефона и привязать банковскую карту.

В будущем сервис планирует работать как «транспортный маркетплейс»: через приложение lite можно будет забронировать самокаты и других партнёрских сервисов. С кем именно будет сотрудничать lite, в компании пока не раскрывают.

Мы видим большой потенциал в развитии транспорта последней мили. Сейчас мы перезапускаем сервис по новой бизнес-модели: мы не ограничиваемся своими собственными самокатам, а привлекаем партнеров.

Это позволит создать крупный транспортный маркетплейс, где пользователи смогут всегда найти транспортное средство в шаговой доступности, а партнеры смогут подключаться к платформе только лишь при наличии самокатов: без программного обеспечения, поддержки и технической службы.

Борис Голиков
сооснователь lite

#новость #youdrive #самокаты

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

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МДА. Самокат по цене каршеринга.

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Артем Бондарев

Stanislav
0

Да нет уже таких цен)

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Arthur N

Артем
0

В этот понедельник прилетел из Питера в Москву за 499 рублей (по акции «Победы»), но самолёт всё равно получается дороже.

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Артем Бондарев

Arthur
0

Во вторник прилетел без акций за 1700₽ из Краснодара в Москву)

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Anton Chigaev

Артем
0

В среду взял Доширак в Пятёрочке по акции за 25

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