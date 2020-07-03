Мы видим большой потенциал в развитии транспорта последней мили. Сейчас мы перезапускаем сервис по новой бизнес-модели: мы не ограничиваемся своими собственными самокатам, а привлекаем партнеров.

Это позволит создать крупный транспортный маркетплейс, где пользователи смогут всегда найти транспортное средство в шаговой доступности, а партнеры смогут подключаться к платформе только лишь при наличии самокатов: без программного обеспечения, поддержки и технической службы.