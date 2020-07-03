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оказалась нейронной сетью
Через приложение можно будет забронировать самокаты и других партнёрских сервисов.
Основатели каршеринга YouDrive Борис Голиков, Андрей Куприков и Алексей Нурдинов перезапустили в Москве сервис аренды самокатов YouDrive lite — переименовали в lite и изменили бизнес-модель, сообщил vc.ru представитель компании. Инвестиции в перезапуск составили около $2 млн, рассказали в lite.
Изначально сервис был запущен в 2018 году. Летом 2019 года сервис приостановил работу по внутренним причинам, добавил представитель lite. В августе 2019 года Mail.ru Group купила контроль в YouDrive, а YouDrive lite и сервис мобильной заправки машин Pump остались у основателей как отдельные компании.
В собственном парке lite 800 электросамокатов модели FitRider. По словам представителя lite, производитель доработал модель специально для работы с сервисом.
Чтобы взять самокат в аренду, нужно отсканировать его QR-код и разблокировать Bluetooth-замок. Активация самоката стоит 50 рублей, а минута аренды — 5 рублей. Завершить аренду можно в пределах Садового кольца на городских велопарковках, отмеченных в приложении.
Приложение lite есть в App Store и Google Play. Зарегистрироваться в нём могут пользователи старше 18 лет. Для этого надо указать номер телефона и привязать банковскую карту.
В будущем сервис планирует работать как «транспортный маркетплейс»: через приложение lite можно будет забронировать самокаты и других партнёрских сервисов. С кем именно будет сотрудничать lite, в компании пока не раскрывают.
МДА. Самокат по цене каршеринга.
Да нет уже таких цен)
Во вторник прилетел без акций за 1700₽ из Краснодара в Москву)
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