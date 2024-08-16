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Таня Боброва
Транспорт

«МТС Юрент» представил каргобайк для курьеров, разработанный вместе с партнёром

Пока выпустили тестовую партию, чтобы собрать обратную связь.

  • Каргобайк под названием «Юрент Кубо» разработал «МТС Юрент» в сотрудничестве с компанией Eleven, рассказал кикшеринговый сервис. Их планируют сдавать в аренду курьерским службам в Москве и использовать для перевозки батарей самокатов.
  • Компания выпустила тестовую партию — протестирует гипотезы, связанные с конструкцией и ходовыми характеристиками, и соберёт обратную связь у курьеров, чтобы доработать устройство до серийного производства. В 2024 году сервис планирует запустить пилот с около 100 каргобайками.
Источник здесь и далее: «МТС Юрент»
Источник здесь и далее: «МТС Юрент»
  • Устройство оборудовано IoT-модулем и имеет встроенное ограничение скорости до 25 км/ч, а также снижает скорость в «медленных» зонах. Есть определение геолокации, противоугонные функции (блокировка и сигнализация), съёмный аккумулятор разблокируется через приложение.
  • У него есть разные варианты размещения грузов, в том числе предусмотрена возможность перевозить сразу две сумки, и ящик для личных вещей. Батарея позволит использовать каргобайк всю смену, говорят в сервисе. Есть дополнительная сменная батарея.
«МТС Юрент» представил каргобайк для курьеров, разработанный вместе с партнёром
  • У устройства полный привод, закрытая система торможения и электроцепи, что «позволяет безопасно ездить по мокрому покрытию, снегу и гололёду». В холодное время года можно ставить зимнюю резину. У каргобайка влагоустоичивое седло, есть защитный экран и вариант комплектации с «одеялом» для ветрозащиты и дополнительного обогрева.
«МТС Юрент» представил каргобайк для курьеров, разработанный вместе с партнёром
  • На каргобайке установлена передняя и задняя подсветка, боковые габаритные огни, поворотники, зеркала заднего вида и светоотражающие номерные знаки.
«МТС Юрент» представил каргобайк для курьеров, разработанный вместе с партнёром

#новости #мтсюрент

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44
84
84 комментария
John Doe

мы стали забывать, как выглядит настоящий "каргобайк"

31
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Ivan Mart

Кодзима гений

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Pasha Z

Еще этих не хватало!!!

12
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панкратович

Кого этих? Почти все курьеры и так на подобных штуках ездят, единицы на велосипедах остались

2
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Framework Юзернеймович

Так они давно есть.

1
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John Doe

и от чего это "ветровое" стекло защищает? и кого?

5
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НЕплатный акк

Это не стекло, это бронелист.
Защищает от пешеходов.

18
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