«МТС Юрент» представил каргобайк для курьеров, разработанный вместе с партнёром

Пока выпустили тестовую партию, чтобы собрать обратную связь.Каргобайк под названием «Юрент Кубо» разработал «МТС Юрент» в сотрудничестве с компанией Eleven, рассказал кикшеринговый сервис. Их планируют сдавать в аренду курьерским службам в Москве и использовать для перевозки батарей самокатов.Компания выпустила тестовую партию — протестирует гипотезы, связанные с конструкцией и ходовыми характеристиками, и соберёт обратную связь у курьеров, чтобы доработать устройство до серийного производства. В 2024 году сервис планирует запустить пилот с около 100 каргобайками.Источник здесь и далее: «МТС Юрент»Устройство оборудовано IoT-модулем и имеет встроенное ограничение скорости до 25 км/ч, а также снижает скорость в «медленных» зонах. Есть определение геолокации, противоугонные функции (блокировка и сигнализация), съёмный аккумулятор разблокируется через приложение.У него есть разные варианты размещения грузов, в том числе предусмотрена возможность перевозить сразу две сумки, и ящик для личных вещей. Батарея позволит использовать каргобайк всю смену, говорят в сервисе. Есть дополнительная сменная батарея.У устройства полный привод, закрытая система торможения и электроцепи, что «позволяет безопасно ездить по мокрому покрытию, снегу и гололёду». В холодное время года можно ставить зимнюю резину. У каргобайка влагоустоичивое седло, есть защитный экран и вариант комплектации с «одеялом» для ветрозащиты и дополнительного обогрева.На каргобайке установлена передняя и задняя подсветка, боковые габаритные огни, поворотники, зеркала заднего вида и светоотражающие номерные знаки.#новости #мтсюрент
мы стали забывать, как выглядит настоящий "каргобайк"
Кодзима гений
Еще этих не хватало!!!
Кого этих? Почти все курьеры и так на подобных штуках ездят, единицы на велосипедах остались
Так они давно есть.
и от чего это "ветровое" стекло защищает? и кого?
Это не стекло, это бронелист.
Защищает от пешеходов.