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Евгения Евсеева
Транспорт

В Санкт-Петербурге начали тестировать беспилотных роботов для уборки улиц

Десять таких уже используют в Москве для уборки дорожек в парках.

  • О тестах рассказал в своём Telegram-канале вице-губернатор города Евгений Разумишкин.
  • По его словам, беспилотного робота-уборщика «Пиксель» тестируют в парках Санкт-Петербурга, но в каких — не уточняется. На видео он находится рядом с «Газпром Ареной» — рядом с ней расположен Приморский парк Победы.
  • В будущем робота привлекут для уборки снега.

Интересный опыт для Санкт-Петербурга. Будем тестировать в летний и зимний период, чтобы сформировать полное мнение о работе машины, вынести свои замечания и предложения производителю.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
  • В Москве «Пикселей» начали тестировать весной 2023 года, а в феврале 2024-го мэр города Сергей Собянин рассказал, что проект масштабировали — теперь десять роботов участвуют в регулярной уборке дорожек в трёх парках столицы.
  • Разработчик «Пикселей» — ООО «Автономика». Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция — от российской команды, элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнёрами, говорил Собянин.

#новости

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96
96 комментариев
Уважаю Попугаев

Шах и мат дворники, ИИ вас заменил быстрее айтимакак!

16
5
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Em

Да похоже что нет там никакого ии. На видео рядом ходит чувак с джостиком.

14
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Olga Kalashinkova

На кой хрен эти поливалки, деньги опять отмывают. Какая у него ёмкость бака? Да никакая. Задолбается дозаливаться.

1
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Таисия Игнатьева

как будто айтишников проще заменить

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Фарадей Маркетинга

И чо? Ты рад? Дворников победил)))

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клинский

Да и их тоже скоро заменят

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Пётр Радищев

Блин, кто следующий..?

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