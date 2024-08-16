В Санкт-Петербурге начали тестировать беспилотных роботов для уборки улиц

Десять таких уже используют в Москве для уборки дорожек в парках. О тестах рассказал в своём Telegram-канале вице-губернатор города Евгений Разумишкин.По его словам, беспилотного робота-уборщика «Пиксель» тестируют в парках Санкт-Петербурга, но в каких — не уточняется. На видео он находится рядом с «Газпром Ареной» — рядом с ней расположен Приморский парк Победы.В будущем робота привлекут для уборки снега.Интересный опыт для Санкт-Петербурга. Будем тестировать в летний и зимний период, чтобы сформировать полное мнение о работе машины, вынести свои замечания и предложения производителю. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-ПетербургаВ Москве «Пикселей» начали тестировать весной 2023 года, а в феврале 2024-го мэр города Сергей Собянин рассказал, что проект масштабировали — теперь десять роботов участвуют в регулярной уборке дорожек в трёх парках столицы.Разработчик «Пикселей» — ООО «Автономика». Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция — от российской команды, элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнёрами, говорил Собянин.#новости
Шах и мат дворники, ИИ вас заменил быстрее айтимакак!
Да похоже что нет там никакого ии. На видео рядом ходит чувак с джостиком.
На кой хрен эти поливалки, деньги опять отмывают. Какая у него ёмкость бака? Да никакая. Задолбается дозаливаться.
как будто айтишников проще заменить
И чо? Ты рад? Дворников победил)))
Да и их тоже скоро заменят
Блин, кто следующий..?