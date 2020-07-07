Но чтобы улететь из Москвы, нужно иметь вид на жительство или паспорт Евросоюза, подчёркивают в компании.

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На сайте авиакомпании S7 можно купить билеты на чартерные рейсы из Москвы в Аликанте (Испания) и Ниццу (Франция), сообщил перевозчик. Компания также получила разрешение на вывозные рейсы из этих стран в Россию.

Первый рейс Москва — Аликанте запланирован на 10 июля 2020 года, в Ниццу — на 11 июля, билеты стоят от 17 417 рублей и 12 787 рублей соответственно, уточняет Znak.com.

Бронирование билетов в Ниццу на 11 июля 2020 года Znak.com

Перелёты из Москвы разрешены гражданам Франции и Испании, стран Евросоюза, Шенгенского соглашения или россиянам с видом на жительство в другой стране, напомнили в S7. Авиакомпания подчеркнула, что оставляет за собой право отказать пассажиру в посадке на самолёт при нарушении правил перевозки.

С 27 марта Россия прекратила международное авиасообщение из-за Covid-19. В конце июня «Ведомости» писали, что перевозчик возобновил международные пассажирские рейсы под видом грузовых. В «Аэрофлоте» поясняли, что перевозят только тех пассажиров, которым разрешено летать в другую страну во время ограничений.