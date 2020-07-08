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Транспорт
Лиана Липанова
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Гонщики «Формулы-1» и «Формулы Е» анонсировали гонки на сверхбыстрых электросамокатах eSkootr в 2021 году Материал редакции

Максимальная скорость электросамокатов будет достигать примерно 100 километров в час.

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Бывший гонщик «Формулы-1» Александр Вурц и гонщик «Формулы Е» Лукас ди Грасси запустят международные гонки на электросамокатах Electric Scooter Championship или eSkootr, передаёт The Verge. Проект стартует в 2021 году.

Максимальная скорость будет достигать примерно 100 километров в час. Самокат будет оснащён широкой платформой и толстыми шинами, чтобы выдержать такую скорость.

Inside Electric⚡️ @InsideElectric
Formula E driver @LucasdiGrassi and ex F1 driver @alex_wurz are collaborating on a new racing project set to launch in 2021 - the world’s first-ever international electric race scooter series.

@ESC_live

https://t.co/ePOm7HZret

Электросамокаты изготовит на заказ «известный высокотехнологичный поставщик», но название производителя не раскрывается. Прототип будет представлен до конца 2020 года, пишет издание.

#электросамокаты

Лиана Липанова
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Arthur Niazyan

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Охренеть. А что с безопасностью? Не хотелось бы наблюдать завалы из человеческих тел вперемешку со скутерами.

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