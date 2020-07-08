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Максимальная скорость электросамокатов будет достигать примерно 100 километров в час.
Бывший гонщик «Формулы-1» Александр Вурц и гонщик «Формулы Е» Лукас ди Грасси запустят международные гонки на электросамокатах Electric Scooter Championship или eSkootr, передаёт The Verge. Проект стартует в 2021 году.
Максимальная скорость будет достигать примерно 100 километров в час. Самокат будет оснащён широкой платформой и толстыми шинами, чтобы выдержать такую скорость.
Электросамокаты изготовит на заказ «известный высокотехнологичный поставщик», но название производителя не раскрывается. Прототип будет представлен до конца 2020 года, пишет издание.
Охренеть. А что с безопасностью? Не хотелось бы наблюдать завалы из человеческих тел вперемешку со скутерами.
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