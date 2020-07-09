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Транспорт
Лиана Липанова
3372

РБК: Роспотребнадзор предложил сначала возобновить полёты в Германию, Италию, Польшу, Китай и ещё девять стран Материал редакции

Но это не окончательный список стран, а предложение, предупреждают источники.

42 комментария
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Роспотребнадзор предложил список стран для возобновления авиасообщения на первом этапе, передаёт РБК со ссылкой на копию письма замглавы ведомства Михаила Орлова в Росавиацию и Минтранс. Список подтвердили изданию два источника в крупной авиакомпании и на туристическом рынке.

В список вошли:

  • Великобритания.
  • Венгрия.
  • Германия.
  • Дания.
  • Италия.
  • Нидерланды.
  • Норвегия.
  • Польша.
  • Финляндия.
  • Китай.
  • Вьетнам.
  • Монголия.
  • Шри-Ланка.

Источники РБК предупреждают, что это не окончательный список. «Это одно из предложений, обсуждалось много. Итоговый, думаю, будет очень сильно отличаться», — отметил один из собеседников.

Российское правительство потребовало прекратить авиасообщение с другими странами с 27 марта. В начале июня источники «Интерфакса», РБК и ТАСС в крупнейших авиакомпаниях сообщали, что Росавиация предложила возобновить международные авиаперелеты из России с 15 июля в 15 стран, список которых ведомство планировало определить вместе с Роспотребнадзором.

Однако в начале июля Росавиация продлила запрет на авиаперелёты до 1 августа.

#новость #авиаперелёты #снятиеограничений

Лиана Липанова
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42 комментария
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Anton Smets

18

Вопрос только, откуда столько уверенности, что в Германию пустят из страны, где вирус пустили на самотёк, а статистику рисуют?

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Александр Якунин

Anton
2

Статистику по смертности в Германии посмотри, там казусов не меньше

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Vladislav S

Anton
1

Какой дурак откроет двери России, в которой скоро будет вторая волна, если не сказать цунами

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Gibrada Retarade

Vladislav
2

Вторую волну политики отменят. Надоело.

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Gibrada Retarade

BloodyMary
–1

Ну вот кто платит (заказчик) решит что хватит.

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Andrei Samuilik

Vladislav
1

Расскажите где её не будет . Очень интересно послушать мнение осведомленого эксперта а не Интернет балабола. 

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Комментарий удален

Vladislav S

BloodyMary
1

Статья про Украину? Комментарий про Украину? Нет. Хватит уже пихать США и Украину везде. Украина головного мозга какая-то 

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Комментарий удален

Комментарий удален

Anton Smets

BloodyMary
6

Ага, и ещё за конституцию на пеньках голосуют по фальшивым паспортам 🤦‍♂️

Ответить

Даниил Орел

Anton
0

.

Ответить

Andrei Samuilik

Anton
–1

Ага, рисуют. В стране которая на втором месте по числу тестов. Очередной олух из разряда "а вот там на Западе". 

Ответить

Gibrada Retarade

Anton
–1

Путин договорится - пустят.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

3

Давайте уже скорее... Ну невозможно столько дома торчать... 

Ответить

Pixel Lens

Я
2

Россия открыта, советую пока "пересидеть" на внутреннем туризме. Есть очень хорошие места, в некоторых даже искупаться можно.

Ответить

Evgeny Boyko

Pixel
15

Пересидеть за тройной прайс; спасибо, лучше воздержаться

Ответить

Leo Uvarov

Evgeny
5

можно бесплатно - с рюкзачком прогуляться

Ответить

Pixel Lens

Evgeny
3

Ну, я не пользуюсь отелями, снимаю через аирбнб. Выходит вполне дешево. От туризма мне нужна смена картинки и новые впечатления, а не "все включено" и бассейн во дворе :)

Ответить

Sir-Frances Drake

3

Китай )походу забыли откуда вирус пришёл ) а потом вторая волна и т д !

Ответить

Александр Якунин

Sir-Frances
–4

есть данные и математические модели что вирус не совсем пришел из Китая, он спал и был во всех уголках планеты, просто что то послужило катализатором и понеслось.

Теория достаточно стойкая, есть куча островных государств где не было контактов и связи но были больные, были военные корабли где не было больных и заходов в порт а потом разом пол команды.

европейская система здравоохранения фиксировала атипичную пневмонию с неизвестным возюудиддетеклем за долго до декабря, просто не стали разбираться, а потом вы знаете что началось.

Ответить

Sergey Vasiliev

Александр
5

Считай справку показал всем

Ответить

Александр Якунин

Sergey
–1

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам мира провести тестирование на коронавирус всех необычных случаев пневмонии, выявленных в ноябре и декабре 2019 года, до того, как Китай объявил о своем первом случае COVID-19 31 декабря. Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге ООН в Женеве

Ответить

Masha Kovalyova

Александр
8

Что-то вы остальные цитаты из того же брифинга не приводите
There is not currently any suggestion that the virus emerged from anywhere other than Wuhan, China. It is thought that, instead, the French case was somehow connected to a person who travelled from there in December before the virus had been identified or reported by China, the WHO spokesman said.

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Leo Uvarov

Masha
1

и не надо забывать, что WHO находится в интересных отношениях с Чайной.

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Комментарий удален

Александр Якунин

Masha
–1

Девочка, единственные пригодные на данные момент документы для подтверждения это снимки КТ, так как анализов крови и мочи и ПЦР уже нет, а одного анализа даже КТ не достаточно что бы полностью утверждать, даже если все и так очевидно, по ясным причинам будет игнорирование, это же Медики а не юристы.

Есть факт, куча заморских изолированных территорий без контактов где началась жопа.

США не самый лучший пример, но они одни из первых щзакрыили вообще все границы, результат и так известен,

Но на маленьких островках в тихом океане, где без водного самолета не добрать, откуда Короновируст то взялся?

Ответить

Leo Uvarov

Алексан…
0

прилетел по воздуху или с товарами\моряками приплыл?

Ответить

Александр Якунин

Leo
0

это же не вирус оспы что бы по морскому воздуху летать, с товарами/моряками - или черепахами, утверждают что контактов не было.

Ответить

Анон Плиз

Алексан…
0

У них там, что, натуральное хозяйство полного цикла на этих островах? Привозили хавку и другие ТНП - привезли и вирус

Ответить

Александр Якунин

Анон
0

а что вас смущает, натуральное изолированное 

Ответить

Анон Плиз

Алексан…
0

Невозможность этого и смущает

Ответить

Александр Якунин

Анон
0

Вы эксперт инфекционист?

Ответить

Saeed Gasanov

3

Все пишут про вторую волну . Так первая волна то не закончилась еще, чтобы второй начаться. У нас в Екб полный капец, бесконтрольное распространение, которое случилось благодаря бездарному местному правительству, которые понятия не имеют про менеджмент. Больницы переполнены. Возят на диагностику:выявили болезнь в легкой форме? езжай домой самоходом без маски, которую отобрали и не выдали новую, на общественном транспорте и такси, нет чтобы организовать спец транспорт. Всего 3 КТ аппарата на 2 млн город!!! 3!! и очереди там просто п..... С таким подходом, надежда только на то, что вирус сам отступит, благодаря стадному иммунитету. А про поездки за границу лучше забыть до следующего года. В европах и америках (Канада) не самоубийцы сидят. На Reuters была статья: китайцы писали, что основные случаи новых заражений были зафиксированы на границе с РФ и писали, что ситуация в РФ мягко говоря задница. 

Ответить

Ваня Пупкмн

Saeed
2

В Екб периодически идут вспышки, в СМИ об этом не напишут, я знаю как минимум 2 компании , в которых вспышки. Всё только начинается.

Ответить

Saeed Gasanov

Ваня
1

Главный врач инфекционист области недавно пишет губеру, что цифры сильно занижены (задницу свою спасает, так как проверка из Мск должна начаться), а он вместо того, чтобы увеличить мощности больниц, пускает салюты и парады проводит и при этом, говорит все окей, все под контролем. Facepalm/ Но зато за рабство проголосовали успешно. 

Ответить

Vladislav S

1

Россия на третьем м сте в мире по короне, а тут ещё вторая волна грядёт - кто в здравом уме откроет ей двери? Россиянам теперь в одной стране с обнуленным долго куковать

Ответить

Leo Uvarov

Vladislav
0

по идее Штаты должны пускать. И кто там еще - Бразилия?

Ответить

Vladislav S

Leo
0

А Гейропа? 

Ответить

Комментарий удален

Marakuya

1

ждут ли нас в этих странах?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Marakuya
1

В этих, может, и не ждут. Но Турция, например, еще как ждет.
Жаль, что ее в списке нет.

Ответить

Arthur Niazyan

Marakuya
0

Ждут, но границы не открывают.

Ответить

Alexander Mitryashkin

0

Шри-ланка и Вьетнам... Они так уверены что в этих странах медицина на таком уровне что они могут адекватно оценивать эпидем обстановку? 

Ответить

Sergey Nikitin

Alexander
0

Во Вьетнаме, кстати, медицина не особо и плохая так-то

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Комментарий удален

Антон

0

Почему Италия не на первом месте и кто живёт в германии

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Алексей Семенов

0

Любишь летать - люби и ваучеры собирать )

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