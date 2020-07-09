Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Но это не окончательный список стран, а предложение, предупреждают источники.
Роспотребнадзор предложил список стран для возобновления авиасообщения на первом этапе, передаёт РБК со ссылкой на копию письма замглавы ведомства Михаила Орлова в Росавиацию и Минтранс. Список подтвердили изданию два источника в крупной авиакомпании и на туристическом рынке.
В список вошли:
Источники РБК предупреждают, что это не окончательный список. «Это одно из предложений, обсуждалось много. Итоговый, думаю, будет очень сильно отличаться», — отметил один из собеседников.
Российское правительство потребовало прекратить авиасообщение с другими странами с 27 марта. В начале июня источники «Интерфакса», РБК и ТАСС в крупнейших авиакомпаниях сообщали, что Росавиация предложила возобновить международные авиаперелеты из России с 15 июля в 15 стран, список которых ведомство планировало определить вместе с Роспотребнадзором.
Однако в начале июля Росавиация продлила запрет на авиаперелёты до 1 августа.
Вопрос только, откуда столько уверенности, что в Германию пустят из страны, где вирус пустили на самотёк, а статистику рисуют?
Статистику по смертности в Германии посмотри, там казусов не меньше
Какой дурак откроет двери России, в которой скоро будет вторая волна, если не сказать цунами
Вторую волну политики отменят. Надоело.
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Расскажите где её не будет . Очень интересно послушать мнение осведомленого эксперта а не Интернет балабола.
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Статья про Украину? Комментарий про Украину? Нет. Хватит уже пихать США и Украину везде. Украина головного мозга какая-то
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Ага, и ещё за конституцию на пеньках голосуют по фальшивым паспортам 🤦♂️
Ага, рисуют. В стране которая на втором месте по числу тестов. Очередной олух из разряда "а вот там на Западе".
Давайте уже скорее... Ну невозможно столько дома торчать...
Россия открыта, советую пока "пересидеть" на внутреннем туризме. Есть очень хорошие места, в некоторых даже искупаться можно.
Пересидеть за тройной прайс; спасибо, лучше воздержаться
Ну, я не пользуюсь отелями, снимаю через аирбнб. Выходит вполне дешево. От туризма мне нужна смена картинки и новые впечатления, а не "все включено" и бассейн во дворе :)
Китай )походу забыли откуда вирус пришёл ) а потом вторая волна и т д !
есть данные и математические модели что вирус не совсем пришел из Китая, он спал и был во всех уголках планеты, просто что то послужило катализатором и понеслось.
Теория достаточно стойкая, есть куча островных государств где не было контактов и связи но были больные, были военные корабли где не было больных и заходов в порт а потом разом пол команды.
европейская система здравоохранения фиксировала атипичную пневмонию с неизвестным возюудиддетеклем за долго до декабря, просто не стали разбираться, а потом вы знаете что началось.
Считай справку показал всем
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам мира провести тестирование на коронавирус всех необычных случаев пневмонии, выявленных в ноябре и декабре 2019 года, до того, как Китай объявил о своем первом случае COVID-19 31 декабря. Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге ООН в Женеве
Что-то вы остальные цитаты из того же брифинга не приводите
There is not currently any suggestion that the virus emerged from anywhere other than Wuhan, China. It is thought that, instead, the French case was somehow connected to a person who travelled from there in December before the virus had been identified or reported by China, the WHO spokesman said.
и не надо забывать, что WHO находится в интересных отношениях с Чайной.
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Девочка, единственные пригодные на данные момент документы для подтверждения это снимки КТ, так как анализов крови и мочи и ПЦР уже нет, а одного анализа даже КТ не достаточно что бы полностью утверждать, даже если все и так очевидно, по ясным причинам будет игнорирование, это же Медики а не юристы.
Есть факт, куча заморских изолированных территорий без контактов где началась жопа.
США не самый лучший пример, но они одни из первых щзакрыили вообще все границы, результат и так известен,
Но на маленьких островках в тихом океане, где без водного самолета не добрать, откуда Короновируст то взялся?
прилетел по воздуху или с товарами\моряками приплыл?
это же не вирус оспы что бы по морскому воздуху летать, с товарами/моряками - или черепахами, утверждают что контактов не было.
а что вас смущает, натуральное изолированное
Все пишут про вторую волну . Так первая волна то не закончилась еще, чтобы второй начаться. У нас в Екб полный капец, бесконтрольное распространение, которое случилось благодаря бездарному местному правительству, которые понятия не имеют про менеджмент. Больницы переполнены. Возят на диагностику:выявили болезнь в легкой форме? езжай домой самоходом без маски, которую отобрали и не выдали новую, на общественном транспорте и такси, нет чтобы организовать спец транспорт. Всего 3 КТ аппарата на 2 млн город!!! 3!! и очереди там просто п..... С таким подходом, надежда только на то, что вирус сам отступит, благодаря стадному иммунитету. А про поездки за границу лучше забыть до следующего года. В европах и америках (Канада) не самоубийцы сидят. На Reuters была статья: китайцы писали, что основные случаи новых заражений были зафиксированы на границе с РФ и писали, что ситуация в РФ мягко говоря задница.
В Екб периодически идут вспышки, в СМИ об этом не напишут, я знаю как минимум 2 компании , в которых вспышки. Всё только начинается.
Главный врач инфекционист области недавно пишет губеру, что цифры сильно занижены (задницу свою спасает, так как проверка из Мск должна начаться), а он вместо того, чтобы увеличить мощности больниц, пускает салюты и парады проводит и при этом, говорит все окей, все под контролем. Facepalm/ Но зато за рабство проголосовали успешно.
Россия на третьем м сте в мире по короне, а тут ещё вторая волна грядёт - кто в здравом уме откроет ей двери? Россиянам теперь в одной стране с обнуленным долго куковать
по идее Штаты должны пускать. И кто там еще - Бразилия?
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ждут ли нас в этих странах?
В этих, может, и не ждут. Но Турция, например, еще как ждет.
Жаль, что ее в списке нет.
Шри-ланка и Вьетнам... Они так уверены что в этих странах медицина на таком уровне что они могут адекватно оценивать эпидем обстановку?
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