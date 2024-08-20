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Полина Лааксо
Транспорт

«Союз пассажиров»: поездки на такси подорожают на 20-25% из-за новой страховки для перевозчиков

За её отсутствие будут штрафы — до 50 тысяч рублей для ИП или главы транспортной компании и до 1 млн рублей для юрлица.

  • Закон о расширении на такси полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП) позволит усилить контроль за водителями и увеличить компенсации пассажирам до 2 млн рублей.
  • Чтобы получить полис, автомобиль должен быть нужного цвета (как правило, жёлтого или белого) и пройти техосмотр, а сам водитель должен предоставить путевой лист и разрешение на работу, напомнил «Ъ». Но «как минимум 80%» не отвечают требованиям, сказали изданию в союзе «Цифровой мир».

Например, разрешение на работу среди самозанятых водителей получила только 21 тысяча человек. Среди работников таксопарков — 600 тысяч. В сумме это всего 25% водителей от общего числа, писали «Известия».

  • Расходы водителя на ОСАГО (страхование автогражданской ответственности) составляют до 150 тысяч рублей в год. ОСГОП, по оценкам участников рынка, будет обходиться в 5000 рублей в год, но это всё равно нагрузка. В среднем таксисты меняют более пяти машин в год — и каждый раз оформлять ОСГОП придётся заново.

После вступления в силу 1 сентября 2024-го ещё и этих норм мы до конца года недосчитаемся 30-40 тысяч такси. При этом количество водителей увеличивается — они никуда с этой работы не ушли, их, наоборот, больше стало.

Олег Амосов, глава сообщества для водителей такси «Форум Такси»
  • В общественной группе «Союз пассажиров» считают: «выиграют» только страховые компании, а пассажиры «проиграют», так как для них поездки подорожают на 20-25%. Там также допускают, что увеличится рынок поддельных полисов.
  • В «Яндекс Такси», в свою очередь, не ожидают оттока водителей. Компания напомнила, что после 1 сентября таксистам дадут 60 дней, чтобы купить полис и отчитаться об этом в госорганы.
Источник фото: <a href="https://riamo.ru/articles/istorii/chuvstvuyu-sebya-nedostatochno-horoshej-passazhiry-i-voditeli-o-rejtinge-yandeks-taksi-xl/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИАМО</a>
Источник фото: РИАМО
  • Общественный совет по развитию такси просил Минфин и ЦБ перенести сроки вступления закона в силу на 2028 год, но те отказались.

#новости #такси

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44
47
47 комментариев
Александр Воронов

И так цены космические, куда больше

17
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Мальчик в трусиках
8
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Eddie II

До Integer.MAX_VALUE ещё далеко.

1
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Максим Ерохин

В целом, забавно, как у нас в стране потихоньку ухудшается транспортная доступность.
Самолеты медленно становятся проблемой, поездов очень сильно не хватает на южном направлении и они подорожали хорошо, авто становится очень сложно и дорого купить, такси тоже планирует подорожать неплохо так, электросамокаты запрещают, электротранспорт (троллейбусы/трамваи) херят в некоторых провинциальных городах.

Прикалываетесь?

11
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Бинарный Ёж

Зачем крестьянам куда-то ездить?

11
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Дед Мазай и зануды

Ты в России, бро, причем в России 20-х ))) Скажи спасибо судьбе, что самолеты все еще летают, такси все еще ездят, а тебя все еще не отправили в окоп.

2
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Eddie II

Ещё бенз каждую неделю дорожает и количество пунктов взымания платы на трассах увеличивается.

1
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