Компания также может отказаться от покупки стартапа, если некоторые сотрудники не захотят работать на Amazon, пишет агентство.

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Amazon планирует создать фонд на $100 млн в акциях в качестве вознаграждения для более чем 900 сотрудников компании-разработчика машин-беспилотников Zoox, сообщает Reuters со ссылкой на документы по сделке. Компания также может отказаться от сделки, если большинство разработчиков откажутся работать на Amazon, пишет издание.

В документах по сделке есть два списка «ключевых сотрудников», обнаружило Reuters. Для закрытия сделки все разработчики из первого списка должны принять предложение о работе на Amazon, из второго должны остаться как минимум 19. Кроме того, есть ещё три списка: в Amazon должны перейти 90% сотрудников из первых двух перечней, и 88% — из третьего. Чем различаются эти списки и кто в них указан, агентству выяснить не удалось.

В конце июня Amazon подтвердила покупку Zoox за $1,2 млрд, сообщало Financial Times. По данным Reuters, сумма сделки составит за $1,3 млрд. Стороны планируют закрыть сделку к сентябрю 2020 года. Особенность Zoox в том, что компания пытается создать полностью автономный автомобиль с нуля, а не переоборудовать уже выпущенные машины, отмечает CNBC.

По данным PitchBook, в 2018 году Zoox оценивался в $3,2 млрд. Согласно документам по сделке с Amazon, которые приводит Reuters, Zoox каждый месяц теряла по $30 млн с начала 2020 года, и к июлю у компании должны были закончиться наличные деньги. Amazon могла одолжить Zoox $30 млн при подписании соглашения, следует из документов, а также предоставить дополнительные займы до закрытия сделки.

По документам сделки, после подписания эксклюзивного соглашения о переговорах с Amazon предложение о покупке Zoox поступило от сторонней компании, которая предложила $1,05 млрд. Источники Reuters говорят, что это был разработчик беспилотников Cruise, которого поддерживают General Motors, Honda и SoftBank. Zoox не согласилась на предложение, тогда Cruise обратилась к сотрудникам компании с предложением работы, утверждает агентство.

30 июня The Information сообщило, что два старших инженера Zoox, Джеймс Филбин и Марк Виммершофф, присоединились к подразделению Waymo («дочка» Alphabet), пишет CNBC.