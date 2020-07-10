Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Лиана Липанова
699

Reuters: Amazon создаст фонд на $100 млн для премий, чтобы удержать 900 сотрудников разработчика беспилотных машин Zoox Материал редакции

Компания также может отказаться от покупки стартапа, если некоторые сотрудники не захотят работать на Amazon, пишет агентство.

2 комментария
В закладки

Amazon планирует создать фонд на $100 млн в акциях в качестве вознаграждения для более чем 900 сотрудников компании-разработчика машин-беспилотников Zoox, сообщает Reuters со ссылкой на документы по сделке. Компания также может отказаться от сделки, если большинство разработчиков откажутся работать на Amazon, пишет издание.

В документах по сделке есть два списка «ключевых сотрудников», обнаружило Reuters. Для закрытия сделки все разработчики из первого списка должны принять предложение о работе на Amazon, из второго должны остаться как минимум 19. Кроме того, есть ещё три списка: в Amazon должны перейти 90% сотрудников из первых двух перечней, и 88% — из третьего. Чем различаются эти списки и кто в них указан, агентству выяснить не удалось.

В конце июня Amazon подтвердила покупку Zoox за $1,2 млрд, сообщало Financial Times. По данным Reuters, сумма сделки составит за $1,3 млрд. Стороны планируют закрыть сделку к сентябрю 2020 года. Особенность Zoox в том, что компания пытается создать полностью автономный автомобиль с нуля, а не переоборудовать уже выпущенные машины, отмечает CNBC.

По данным PitchBook, в 2018 году Zoox оценивался в $3,2 млрд. Согласно документам по сделке с Amazon, которые приводит Reuters, Zoox каждый месяц теряла по $30 млн с начала 2020 года, и к июлю у компании должны были закончиться наличные деньги. Amazon могла одолжить Zoox $30 млн при подписании соглашения, следует из документов, а также предоставить дополнительные займы до закрытия сделки.

По документам сделки, после подписания эксклюзивного соглашения о переговорах с Amazon предложение о покупке Zoox поступило от сторонней компании, которая предложила $1,05 млрд. Источники Reuters говорят, что это был разработчик беспилотников Cruise, которого поддерживают General Motors, Honda и SoftBank. Zoox не согласилась на предложение, тогда Cruise обратилась к сотрудникам компании с предложением работы, утверждает агентство.

30 июня The Information сообщило, что два старших инженера Zoox, Джеймс Филбин и Марк Виммершофф, присоединились к подразделению Waymo («дочка» Alphabet), пишет CNBC.

На момент публикации заметки Amazon и Zoox не ответили на запросы издания.

#новость #amazon

Лиана Липанова
+22 148
4
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 140998, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 10 Jul 2020 11:54:50 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Бизнес после Covid: ну умер и умер
15 компаний: 12 выжили, 3 закрылось — прямая речь бизнеса в ЖЖ Артемия Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Дмитрий О

0

Кажется кого-то наипали на 1,2 млрд $

Ответить

Сергей Варчев

0

"тогда Cruise обратилась к сотрудникам компании с предложением работы" - вот это по нашему )

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
5 самых популярных языков программирования
В век высоких технологий и искусственного интеллекта программист – одна из самых востребованных профессий. Но какой име…
0
Revolut
Подписан
Отписаться
Рейтинг быстрорастущих стартапов на GitHub, багхантинг на сайте Ozon, мультиклауд от Mail.Ru Group и другие новости ИТ
Каждую неделю Revolut публикует интересные новости ИТ и разработки.
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Мерч для сотрудников, который захочется носить: идеи и советы по производству
Почти год мы создавали концепцию, искали производства, тестировали вещи и придумывали, как решить проблемы с печатью, д…
11

Показать еще

Лучшие комментарии
Michael Tretyak
за день
Хахххахаххха! До того, как SEC поимел Telegram за TON: “мы суперкрутые, делаем, что хотим, у нас 1.7 ярда, Россия говно, мы сюда ни ногой” После того, как SEC поимел Telegram за TON, а Дуров поимел проблем от…
«Дань Apple и Google»: вице-президент Telegram выступил перед Мишустиным с критикой комиссий в магазинах приложений
Стас Будда
за неделю
Скоро профсоюз "Курьер" станет самым мощным профсоюзом в России, потом будет партия "Курьер" и она победит Единую Россию. )
«Профсоюз "Курьер"» призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group

Комментарии

Pavel Romanov

Особенности продвижения в…

Kelerius

Подготовка кадров, свой магазин…

Dmitry Mikushin

«Дань Apple и Google…

Maxim Roslyakov

Исследование: как фитнес-клубы…

Kelerius

Где ещё искать программистов…

Konstantin_Andreevi…

Пользователи «Мегафона» и Yota…

Алексей Щербаков

Открытый вопрос «Сбербанку…

Гриша Булыжников

Куда вложить деньги в 2020…

Денис Демидов

Подготовка кадров, свой магазин…

Михаил Корытов

ТОП-28 русских проектов…

Денис Демидов

Подготовка кадров, свой магазин…

Ярослав Шенцов

Поясная сумка с светящимся…

Nikolay Kapustin

Мерч для сотрудников, который…

Leo Uvarov

Подготовка кадров, свой магазин…

Canis lupus

Google представила рекламный…

Тинькофф

Как мне заблокировали дебетовую…

Leo Uvarov

Подготовка кадров, свой магазин…

Карл

Мерч для сотрудников, который…

Финансовый инженер

Сколько стоит моя компания?

Michael Tretyak

«Дань Apple и Google…