Аэропорт Сочи изучит возможность запустить вертолётные рейсы в Краснодар

Возможная стоимость билета в одну сторону — примерно 25 тысяч рублей.Время в пути — около часа. Идею озвучили в официальном Telegram-канале сочинского аэропорта.Полетели бы?Да, устраивают и цена, и время в путиДа, но только по более низкой ценеНетНе знаю, лучше покажите результатыНет голосовАнонимныйИсточник фото: «Полетать.рф»Воздушные гавани Краснодара, Анапы, Симферополя, Геленджика и некоторых других городов временно закрыты с 2022 года. Часть нагрузки на фоне ограничений ложится на аэропорт Сочи. В том числе из-за этого возникают задержки рейсов, билеты на поезда купить трудно, а на трассах «нескончаемый поток машин идёт с юга на юг».Евгения ЕвсееваТранспорт15.12.2023Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных вод — первый с 24 февраля 2022 года После тестов его могут открыть для коммерческих полётов, сообщали власти Краснодарского края.#новости #сочи
Ну не знаю, честно говоря я боюсь летать на вертолёте 💁♀️
Потому что я думаю что он мне бошку отрубит 💁♀️
Да и Краснодар ассоциируется не с вертолётом, а с душным поездом. А рядом тётка с золотыми зубами, которая всё время ржёт и ещё у неё с собой курица в фольге 💁♀️
Барон Харконнен едет в Краснодар! ))
а в чем возить курицу, если не в фольге
А зубы к тетки на столе лежали, или она их в руках держала, так как вырывала ночью у попутчиков, которые ей в карты на желание проигрывали? Я слышал, она до сих пор катается.
Целый час сидеть в грохочущем вертолете, в огромных наушниках - иначе оглохнешь, пялиться в маленький иллюминатор... Или за тот же час с ветерком прокатиться на авто, на порядок дешевле.
За час ты только из аэропорта выйдешь
За час проехать на авто из Адлера до Краснодара 320 км из них 2/3 по серпантину? Удачи, бро!