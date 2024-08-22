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Полина Лааксо
Транспорт

Аэропорт Сочи изучит возможность запустить вертолётные рейсы в Краснодар

Возможная стоимость билета в одну сторону — примерно 25 тысяч рублей.

  • Время в пути — около часа. Идею озвучили в официальном Telegram-канале сочинского аэропорта.
Полетели бы?
Да, устраивают и цена, и время в пути
Да, но только по более низкой цене
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Источник фото: «Полетать.рф»
Источник фото: «Полетать.рф»
  • Воздушные гавани Краснодара, Анапы, Симферополя, Геленджика и некоторых других городов временно закрыты с 2022 года. Часть нагрузки на фоне ограничений ложится на аэропорт Сочи. В том числе из-за этого возникают задержки рейсов, билеты на поезда купить трудно, а на трассах «нескончаемый поток машин идёт с юга на юг».
Евгения Евсеева
Транспорт
Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных вод — первый с 24 февраля 2022 года

После тестов его могут открыть для коммерческих полётов, сообщали власти Краснодарского края.

#новости #сочи

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22 комментария
Запопу Кусь

Ну не знаю, честно говоря я боюсь летать на вертолёте 💁‍♀️
Потому что я думаю что он мне бошку отрубит 💁‍♀️

Да и Краснодар ассоциируется не с вертолётом, а с душным поездом. А рядом тётка с золотыми зубами, которая всё время ржёт и ещё у неё с собой курица в фольге 💁‍♀️

2
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S.Capusta

Барон Харконнен едет в Краснодар! ))

2
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Наталья Парфёнова

а в чем возить курицу, если не в фольге

1
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Севернее Северной Кореи

А зубы к тетки на столе лежали, или она их в руках держала, так как вырывала ночью у попутчиков, которые ей в карты на желание проигрывали? Я слышал, она до сих пор катается.

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Дед Мазай и зануды

Целый час сидеть в грохочущем вертолете, в огромных наушниках - иначе оглохнешь, пялиться в маленький иллюминатор... Или за тот же час с ветерком прокатиться на авто, на порядок дешевле.

1
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Следствие вели

За час ты только из аэропорта выйдешь

5
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Константин Киселёв

За час проехать на авто из Адлера до Краснодара 320 км из них 2/3 по серпантину? Удачи, бро!

1
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