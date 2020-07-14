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«Аэрофлот» станет «пятизвёздочной компанией» и будет обслуживать дальнемагистральные рейсы.
Группа компаний «Аэрофлот» планирует к 2028 году передать обслуживание среднемагистральных рейсов дочерней «Победе», рассказал гендиректор группы Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Смена перевозчика позволит снизить стоимость билетов на этих направлениях в экономклассе на 30% по рынку, указал Савельев. У «Победы» более высокая загрузка — в среднем, 94%, у «Аэрофлота» — 82%, добавил он.
«"Победа", встав на маршруты "Аэрофлота", существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов — у неё 10% билетов продаются по цене сейчас 499 рублей, а до этого продавалось по цене 999 рублей — это очень существенная для пассажира (почему и загрузка такая большая!) вещь», — добавил глава компании.
Группа планирует сделать «Аэрофлот» «пятизвёздочной компанией», которая будет обслуживать дальнемагистральные рейсы и конкурировать с международными компаниями. У перевозчика будет 170 самолётов, а пассажиропоток составит 35-40 млн человек в год. «Победа» будет обслуживать 55-65 млн пассажиров в год с тем же парком (сейчас у неё 30 машин). В 2019 году компания перевезла 10,3 млн пассажиров, а «Аэрофлот» — 60,7 млн.
Ещё одна «дочка», авиакомпания «Россия», будет работать на социальных направлениях, с применением плоских тарифов и использованием российской техники. У перевозчика будет 250 самолётов, из них 235 — отечественных.
«Группа планирует сделать «Аэрофлот» «пятизвёздочной компанией»
Ну да.. Аэрофлоту осталось только насрать мне под дверь, что бы я окончательно понял в какое Г я вляпался, когда билеты у них покупал на Июнь в Грецию )) Более наплевательского отношения к своим клиентам я еще не видел.
Сейчас из моего города (юг Сибири) билеты не меньше 20000 туда-обратно. Надеюсь, что это решение снизит цены.
Перекладывают бюджетные деньги из кармана в карман под видом бурной деятельности.
если реально цены на перелёты по стране станут дешевле, то будет отлично!
Сопоставимый набор услуг будет стоить одинаково. Дешевле может быть для тех кто летает без багажа.
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