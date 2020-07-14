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Транспорт
Галина Мубаракшина
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«Аэрофлот» запланировала отдать часть основных направлений «Победе» — это позволит снизить цены в экономклассе на 30% Материал редакции

«Аэрофлот» станет «пятизвёздочной компанией» и будет обслуживать дальнемагистральные рейсы.

9 комментариев
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Группа компаний «Аэрофлот» планирует к 2028 году передать обслуживание среднемагистральных рейсов дочерней «Победе», рассказал гендиректор группы Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Смена перевозчика позволит снизить стоимость билетов на этих направлениях в экономклассе на 30% по рынку, указал Савельев. У «Победы» более высокая загрузка — в среднем, 94%, у «Аэрофлота» — 82%, добавил он.

«"Победа", встав на маршруты "Аэрофлота", существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов — у неё 10% билетов продаются по цене сейчас 499 рублей, а до этого продавалось по цене 999 рублей — это очень существенная для пассажира (почему и загрузка такая большая!) вещь», — добавил глава компании.

Группа планирует сделать «Аэрофлот» «пятизвёздочной компанией», которая будет обслуживать дальнемагистральные рейсы и конкурировать с международными компаниями. У перевозчика будет 170 самолётов, а пассажиропоток составит 35-40 млн человек в год. «Победа» будет обслуживать 55-65 млн пассажиров в год с тем же парком (сейчас у неё 30 машин). В 2019 году компания перевезла 10,3 млн пассажиров, а «Аэрофлот» — 60,7 млн.

Ещё одна «дочка», авиакомпания «Россия», будет работать на социальных направлениях, с применением плоских тарифов и использованием российской техники. У перевозчика будет 250 самолётов, из них 235 — отечественных.

#новость #авиаперелёты #аэрофлот #победа

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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lebedevlive

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«Группа планирует сделать «Аэрофлот» «пятизвёздочной компанией»
Ну да.. Аэрофлоту осталось только насрать мне под дверь, что бы я окончательно понял в какое Г я вляпался, когда билеты у них покупал на Июнь в Грецию )) Более наплевательского отношения к своим клиентам я еще не видел. 

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Александр Королёв

lebedevlive
0

А кто лучше?

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Крейг

0

Сейчас из моего города (юг Сибири) билеты не меньше 20000 туда-обратно. Надеюсь, что это решение снизит цены.

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DNS K

0

Сообщение удалено

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Sergey Vasiliev

0

Перекладывают бюджетные деньги из кармана в карман под видом бурной деятельности.

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Сабина Уразова

0

если реально цены на перелёты по стране станут дешевле, то будет отлично! 

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Pavel Voronkov

Сабина
0

Сопоставимый набор услуг будет стоить одинаково. Дешевле может быть для тех кто летает без багажа.

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Сабина Уразова

Pavel
0

ну это тоже не плохо)

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Oleg Matveenko

0

По своему опыту скажу, победа реально лучше аэрофлота)

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