«Аэрофлот» станет «пятизвёздочной компанией» и будет обслуживать дальнемагистральные рейсы.

В закладки

Группа компаний «Аэрофлот» планирует к 2028 году передать обслуживание среднемагистральных рейсов дочерней «Победе», рассказал гендиректор группы Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Смена перевозчика позволит снизить стоимость билетов на этих направлениях в экономклассе на 30% по рынку, указал Савельев. У «Победы» более высокая загрузка — в среднем, 94%, у «Аэрофлота» — 82%, добавил он.

«"Победа", встав на маршруты "Аэрофлота", существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов — у неё 10% билетов продаются по цене сейчас 499 рублей, а до этого продавалось по цене 999 рублей — это очень существенная для пассажира (почему и загрузка такая большая!) вещь», — добавил глава компании.

Группа планирует сделать «Аэрофлот» «пятизвёздочной компанией», которая будет обслуживать дальнемагистральные рейсы и конкурировать с международными компаниями. У перевозчика будет 170 самолётов, а пассажиропоток составит 35-40 млн человек в год. «Победа» будет обслуживать 55-65 млн пассажиров в год с тем же парком (сейчас у неё 30 машин). В 2019 году компания перевезла 10,3 млн пассажиров, а «Аэрофлот» — 60,7 млн.