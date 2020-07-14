Комментарии
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Осенью в компании говорили, что хотят запустить маркетплейс с доставкой товаров внутри сервиса.
«2ГИС» начал тестировать возможность оплаты заправки через своё мобильное приложение, рассказал vc.ru представитель сервиса. Первым его партнёром стала сеть АЗС «Газпромнефть».
В приложении можно выбрать нужную марку, количество топлива, а также рассчитаться за услугу, не выходя из машины. Если в смартфоне включён навигатор сервиса, он сам предложит заправиться, когда машина приблизится к АЗС. Оплатить топливо можно бонусными баллами, если автомобилист — участник программы лояльности «Газпромнефти», отметили в сервисе.
За сотрудничество с «Газпромнефтью» компания будет брать комиссию. Её размер в «2ГИС» не уточнили.
Сервис доступен в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Перми. После тестового периода опция появится во всех городах, где есть заправки «Газпромнефти». Пока оплата заправки есть только в приложении для iOS, после теста к нему добавится версия для Android. Сервис будет конкурировать в том числе с «Яндекс.Заправками», которые есть в «Картах» и «Навигаторе».
Заправка — первая опция с возможностью оплаты в приложении, уточнили в «2ГИС». В ближайшее время компания планирует добавить и другие услуги, но детали не раскрывает.
В сентябре 2019 года «2ГИС» добавил в сервис карту всей России для поиска организаций и построения маршрутов между городами. В компании говорили, что хотят запустить маркетплейс с доставкой товаров.
В июне 2020 года «Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС». В компании сообщали, что сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов «Сбербанка». По собственным данным компании, аудитория приложения «2ГИС» — свыше 20 млн активных пользователей в месяц, из них 6 млн — автомобилисты.
Самый топовый справочник с 1999 года
Не только лучший справочник, но и лучший навигатор (по городу)
Пеший - да, а автомобильный - очень спорно.
Живу в регионе, раньше только 2ГИС и использовал, альтернативы абсолютно не нравились и были не столь точны. Но примерно полгода назад, пока жил в Москве, перешел на Яндекс.Карты и так ими до сих пор и пользуюсь, даже после возвращения в регион. В плане навигатора также Яндекс.Навигатор оказался гораздо удобнее и точнее на практике.
А я отказался от всех продуктов Яндекса после того скандала с прослушкой.
И ни разу не пожалел ещё 😏
Всем используемым мною продуктам Яндекс нашёл альтернативу, кроме КиноПоиска 🙂
Теперь сбербанковский вроде) рад за них, молодцы, заслужили норм инвестиции
В Армении уже давно придумали способ оплаты без выхода из авто. Деньги протягиваешь заправщику и администратору заправки в одном лице. 😂😂
Ну, а если серьезно, то молодцы!
Как появится в Москве обязательно попробую.
Не совсем понимаю смысла данного сервиса. В чём удобство? Особенно на ГПН, где нет никого?
Смысл в том что яндекс.навигатор это умеет уже года 2 в тестовом режиме и месяца 3 назад запустили версию с огромным количеством заправок.
По факту для клиента это удобно - не нужно идти никуда, не нужно стоять очередь в кассу и т.д.
Для АЗС это упущенная потенциальная выгода от не случившихся кросс-продаж, но пока что видимо экономия на персонале перевешивает.
Я сто лет заправляюсь на заправках самообслуживания. Очередь только от того, что может быть много машин. Всё.
Я за рулем 12 лет и ни разу не был на заправке самообслуживания.
Скажу больше, я даже не знаю что они в РФ существуют.
Вы точно в РФ живёте? В областях таких много. В Москве - тоже не мало. Это даёт экономию на топливе в 50 копеек на литр. Хотя я умнее - заправляюсь в области. Что даёт экономию в 2,5 рубля. :)
Точно, раньше в поволжье, теперь в Мск.
В разные периоды жизни заправляюсь/заправлялся на BP / Лукойл / Роснефть / Газпром
Вы, конечно, молодец. Но к чему это всё? В моём городе-почти-миллионике таких заправок крайне мало. Выезжаешь из города - и всё, нет ни одной. Зато газпромовскую найти можно почти в каждом населённом пункте, и заправляться через их приложение удобно. Нет необходимости тащиться с двумя картами, стоять в очередях (а они бывают часто), слушать очередные супер предложения о двух стаканах кофе по цене трёх.
Интересно, в CarPlay будет работать? Тогда это будет пушка.
Насколько я помню, сейчас carplay очень жестко ограничен по функционалу приложений.
Поэтому ответ нет.
Говорят на Газпроме бенз говно, это правда?
Пока поршня не прогорели. Норм вроде.
При прохождении ТО дилер сказал: что боже упаси на ГПН заправляться.
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