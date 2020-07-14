Осенью в компании говорили, что хотят запустить маркетплейс с доставкой товаров внутри сервиса.

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«2ГИС» начал тестировать возможность оплаты заправки через своё мобильное приложение, рассказал vc.ru представитель сервиса. Первым его партнёром стала сеть АЗС «Газпромнефть».

В приложении можно выбрать нужную марку, количество топлива, а также рассчитаться за услугу, не выходя из машины. Если в смартфоне включён навигатор сервиса, он сам предложит заправиться, когда машина приблизится к АЗС. Оплатить топливо можно бонусными баллами, если автомобилист — участник программы лояльности «Газпромнефти», отметили в сервисе.

За сотрудничество с «Газпромнефтью» компания будет брать комиссию. Её размер в «2ГИС» не уточнили.

«2ГИС»

Сервис доступен в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Перми. После тестового периода опция появится во всех городах, где есть заправки «Газпромнефти». Пока оплата заправки есть только в приложении для iOS, после теста к нему добавится версия для Android. Сервис будет конкурировать в том числе с «Яндекс.Заправками», которые есть в «Картах» и «Навигаторе».

Заправка — первая опция с возможностью оплаты в приложении, уточнили в «2ГИС». В ближайшее время компания планирует добавить и другие услуги, но детали не раскрывает.

В сентябре 2019 года «2ГИС» добавил в сервис карту всей России для поиска организаций и построения маршрутов между городами. В компании говорили, что хотят запустить маркетплейс с доставкой товаров.