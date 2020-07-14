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Транспорт
Галина Мубаракшина
1365

«2ГИС» добавил в приложение функцию оплаты заправки без выхода из машины — это первая платёжная услуга в сервисе Материал редакции

Осенью в компании говорили, что хотят запустить маркетплейс с доставкой товаров внутри сервиса.

24 комментария
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«2ГИС» начал тестировать возможность оплаты заправки через своё мобильное приложение, рассказал vc.ru представитель сервиса. Первым его партнёром стала сеть АЗС «Газпромнефть».

В приложении можно выбрать нужную марку, количество топлива, а также рассчитаться за услугу, не выходя из машины. Если в смартфоне включён навигатор сервиса, он сам предложит заправиться, когда машина приблизится к АЗС. Оплатить топливо можно бонусными баллами, если автомобилист — участник программы лояльности «Газпромнефти», отметили в сервисе.

За сотрудничество с «Газпромнефтью» компания будет брать комиссию. Её размер в «2ГИС» не уточнили.

«2ГИС»

Сервис доступен в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Перми. После тестового периода опция появится во всех городах, где есть заправки «Газпромнефти». Пока оплата заправки есть только в приложении для iOS, после теста к нему добавится версия для Android. Сервис будет конкурировать в том числе с «Яндекс.Заправками», которые есть в «Картах» и «Навигаторе».

Заправка — первая опция с возможностью оплаты в приложении, уточнили в «2ГИС». В ближайшее время компания планирует добавить и другие услуги, но детали не раскрывает.

В сентябре 2019 года «2ГИС» добавил в сервис карту всей России для поиска организаций и построения маршрутов между городами. В компании говорили, что хотят запустить маркетплейс с доставкой товаров.

В июне 2020 года «Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС». В компании сообщали, что сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов «Сбербанка». По собственным данным компании, аудитория приложения «2ГИС» — свыше 20 млн активных пользователей в месяц, из них 6 млн — автомобилисты.

#новость #2гис

Галина Мубаракшина
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24 комментария
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Михаил Синицын

7

Самый топовый справочник с 1999 года

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Danil Dzyuba

Михаил
2

Не только лучший справочник, но и лучший навигатор (по городу)

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Максим Митин

Danil
3

Пеший - да, а автомобильный - очень спорно.

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Иван Заев

Максим
0

В зависимости от города. В Екатеринбурге, особенно в его окрестностях, к сожалению, полностью проигрывает Яндекс Навигатору. Хотя мне его интерфейс нравится больше.

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John Doe

Danil
2

Живу в регионе, раньше только 2ГИС и использовал, альтернативы абсолютно не нравились и были не столь точны. Но примерно полгода назад, пока жил в Москве, перешел на Яндекс.Карты и так ими до сих пор и пользуюсь, даже после возвращения в регион. В плане навигатора также Яндекс.Навигатор оказался гораздо удобнее и точнее на практике.

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Ol Ka

John
0

А я отказался от всех продуктов Яндекса после того скандала с прослушкой.

И ни разу не пожалел ещё 😏

Всем используемым мною продуктам Яндекс нашёл альтернативу, кроме КиноПоиска 🙂

«Яндекс.Навигатор» подслушивал все разговоры…
Программа &laquo;Яндекс.
3dnews.ru
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John Doe

Ol
0

Про это мне давно известно, но я не уверен в том, что Яндекс пишет мою речь, а условный Ситимобил или Google Maps нет.

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Ol Ka

John
0

Наверное.

Вот только Яндекс был пойман прямо за руку, а все остальные — нет 😏

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Александр Александров

Михаил
3

Теперь сбербанковский вроде) рад за них, молодцы, заслужили норм инвестиции

Ответить

Aik Music

3

В Армении уже давно придумали способ оплаты без выхода из авто. Деньги протягиваешь заправщику и администратору заправки в одном лице. 😂😂

Ну, а если серьезно, то молодцы!
Как появится в Москве обязательно попробую.

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Ваня Пупкмн

0

В тему призывается лучший продакт мира - Ivano Digital.

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Sergei Timofeyev

0

Не совсем понимаю смысла данного сервиса. В чём удобство? Особенно на ГПН, где нет никого?

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Дмитрий Энтелис

Sergei
1

Смысл в том что яндекс.навигатор это умеет уже года 2 в тестовом режиме и месяца 3 назад запустили версию с огромным количеством заправок.
По факту для клиента это удобно - не нужно идти никуда, не нужно стоять очередь в кассу и т.д.
Для АЗС это упущенная потенциальная выгода от не случившихся кросс-продаж, но пока что видимо экономия на персонале перевешивает.

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Sergei Timofeyev

Дмитрий
–1

Я сто лет заправляюсь на заправках самообслуживания. Очередь только от того, что может быть много машин. Всё.

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Дмитрий Энтелис

Sergei
2

Я за рулем 12 лет и ни разу не был на заправке самообслуживания.
Скажу больше, я даже не знаю что они в РФ существуют.

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
–1

Вы точно в РФ живёте? В областях таких много. В Москве - тоже не мало. Это даёт экономию на топливе в 50 копеек на литр. Хотя я умнее - заправляюсь в области. Что даёт экономию в 2,5 рубля. :)

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Дмитрий Энтелис

Sergei
0

Точно, раньше в поволжье, теперь в Мск.
В разные периоды жизни заправляюсь/заправлялся на BP / Лукойл / Роснефть / Газпром

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Alexey Remizov

Sergei
0

на vc.ru обсужать 50 копеек на литр... 2020 год, остановись..

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Евгений Кузовкин

Sergei
2

Вы, конечно, молодец. Но к чему это всё? В моём городе-почти-миллионике таких заправок крайне мало. Выезжаешь из города - и всё, нет ни одной. Зато газпромовскую найти можно почти в каждом населённом пункте, и заправляться через их приложение удобно. Нет необходимости тащиться с двумя картами, стоять в очередях (а они бывают часто), слушать очередные супер предложения о двух стаканах кофе по цене трёх.

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Илья Торский

0

Интересно, в CarPlay будет работать? Тогда это будет пушка.

Ответить

Дмитрий Энтелис

Илья
0

Насколько я помню, сейчас carplay очень жестко ограничен по функционалу приложений.
Поэтому ответ нет.

Ответить

Сергей Михельсон

–2

Говорят на Газпроме бенз говно, это правда?

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Sergei Timofeyev

Сергей
0

Пока поршня не прогорели. Норм вроде.

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Сергей Михельсон

Sergei
0

При прохождении ТО дилер сказал: что боже упаси на ГПН заправляться.

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