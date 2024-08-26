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Евгения Евсеева
Транспорт

«Ситидрайв» запустил в Москве прокат машин на срок до года и без оклейки

Такая аренда уже доступна в Санкт-Петербурге и Сочи.

  • Теперь «Ситидрайв Рент» для проката автомобилей от одного до 365 дней доступен во всех городах присутствия сервиса, сообщила компания. Автомобиль можно выбрать и забронировать на сайте.
  • Машину могут доставить по любому удобному пользователю адресу в пределах МКАД, а также в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево. Кроме того, забрать автомобиль можно на специальной парковке возле станции метро «Тушинская».
  • Сутки проката включают 250 км пробега с возможностью увеличить его до безлимитного пакета.
  • Для аренды доступны Changan CS35 Plus (от 3880 рублей в сутки), BelGee X50 (от 4880 рублей в сутки), Chery Arrizo 8 (от 5460 рублей в сутки) и Exeed LX (от 4880 рублей в сутки).
  • Среди дополнительных опций — расширенная страховка, подключение второго водителя, детское кресло. Бензин и платные парковки в стоимость аренды не входят.
Автомобили на парковке. Фото: «Ситидрайв»
Автомобили на парковке. Фото: «Ситидрайв»
  • У «Ситидрайва» уже есть долгосрочная аренда машин без оклейки — но она доступна на срок от одного месяца. Также существует тариф от двух часов до семи дней.

#ситидрайв #новости

99
32
32 комментария
Parenek

1 400 000 ляма в год? Проще в кредит взять и через 2-3 года продать вернув хоть сколько нибудь в цене себе в кошелек

8
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Дед Мазай и зануды

1 400 000 ляма - это 1.4 квадриллиона

чет дороговато

9
4
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Марк Кац

проще пользоваться такси и в исключительных случаях брать машину на 1-2-3 суток. своя машина - лишние сложности.

5
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Alexey

Дожили - 50 баксов в сутки за г... но китайское. В 2018 за эти деньги в Германии туарег арендил

1
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Mr Black

Патриотизма теперь заебись прибавилось у многих.

4
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Роман Костенко

В 2018 году? 6 лет прошло))

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Framework Юзернеймович

Так. А сейчас сколько аренда стоит ?зачем с 2018 сравниваешь?

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