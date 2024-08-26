«Ситидрайв» запустил в Москве прокат машин на срок до года и без оклейки

Такая аренда уже доступна в Санкт-Петербурге и Сочи. Теперь «Ситидрайв Рент» для проката автомобилей от одного до 365 дней доступен во всех городах присутствия сервиса, сообщила компания. Автомобиль можно выбрать и забронировать на сайте.Машину могут доставить по любому удобному пользователю адресу в пределах МКАД, а также в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево. Кроме того, забрать автомобиль можно на специальной парковке возле станции метро «Тушинская».Сутки проката включают 250 км пробега с возможностью увеличить его до безлимитного пакета. Для аренды доступны Changan CS35 Plus (от 3880 рублей в сутки), BelGee X50 (от 4880 рублей в сутки), Chery Arrizo 8 (от 5460 рублей в сутки) и Exeed LX (от 4880 рублей в сутки).Среди дополнительных опций — расширенная страховка, подключение второго водителя, детское кресло. Бензин и платные парковки в стоимость аренды не входят.Автомобили на парковке. Фото: «Ситидрайв»У «Ситидрайва» уже есть долгосрочная аренда машин без оклейки — но она доступна на срок от одного месяца. Также существует тариф от двух часов до семи дней.#ситидрайв #новости
1 400 000 ляма в год? Проще в кредит взять и через 2-3 года продать вернув хоть сколько нибудь в цене себе в кошелек
1 400 000 ляма - это 1.4 квадриллиона
чет дороговато
проще пользоваться такси и в исключительных случаях брать машину на 1-2-3 суток. своя машина - лишние сложности.
Дожили - 50 баксов в сутки за г... но китайское. В 2018 за эти деньги в Германии туарег арендил
Патриотизма теперь заебись прибавилось у многих.
В 2018 году? 6 лет прошло))
Так. А сейчас сколько аренда стоит ?зачем с 2018 сравниваешь?