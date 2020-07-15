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Транспорт
Лиана Липанова
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Минтранс: беспилотные такси в Москве появятся не раньше 2024 года Материал редакции

Сейчас в рамках эксперимента по дорогам Москвы ездят беспилотники «Яндекса», но с водителем за рулём.

  • Первые беспилотные такси на дорогах Москвы появятся не раньше 2024 года, сообщил замминистра транспорта Алексей Семёнов, передаёт ТАСС.
  • «Если мы эффективно начнём реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний — это Минтранс, МВД, Минпромторг, то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — ответил Семёнов на вопрос о беспилотных такси.
  • Автономные машины на дорогах Москвы сейчас тестирует «Яндекс», однако водитель во время эксперимента должен сидеть за рулём.
  • Тестировать беспилотники в России можно всего в 13 регионах. В феврале 2020 года к Москве и Татарстану власти добавили ещё 11: Московская, Ленинградская, Владимирская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, Чувашия, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.

#новость #беспилотники #минтранс

Лиана Липанова
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6 комментариев
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Вася Пражкин

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Можно ли считать беспилотником такси, водитель которого за рулем вторые сутки?

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Михаил Осетров

Вася
0

не путайте, там сидят БЕС-пилоты, это разные вещи

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Sergei Timofeyev

0

Куда же податься тем, кто таксует для души? Ведь заводик ЖБИ, трёшка в Уфе, Кукурузник и Ку5 - скучно

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Георгий Беглорян

0

ездят беспилотники «Яндекса», но с водителем за рулём

Я думал Драйв это тоже беспилотники, просто в них какие-то водители сидят за рулем.  

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Я не скажу свое имя машине

0

О, Самарскую область добавили.
Пару месяцев, пожалуй, дома посижу 

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Vitaly Tolstykh

0

Теперь будет - "Вообще-то я искусственный интеллект для бизнеса, а такси - это так, подработка"

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