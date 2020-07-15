Сейчас в рамках эксперимента по дорогам Москвы ездят беспилотники «Яндекса», но с водителем за рулём.
- Первые беспилотные такси на дорогах Москвы появятся не раньше 2024 года, сообщил замминистра транспорта Алексей Семёнов, передаёт ТАСС.
- «Если мы эффективно начнём реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний — это Минтранс, МВД, Минпромторг, то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — ответил Семёнов на вопрос о беспилотных такси.
- Автономные машины на дорогах Москвы сейчас тестирует «Яндекс», однако водитель во время эксперимента должен сидеть за рулём.
- Тестировать беспилотники в России можно всего в 13 регионах. В феврале 2020 года к Москве и Татарстану власти добавили ещё 11: Московская, Ленинградская, Владимирская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, Чувашия, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Вася Пражкин
Можно ли считать беспилотником такси, водитель которого за рулем вторые сутки?
Михаил ОсетровВася
не путайте, там сидят БЕС-пилоты, это разные вещи
Sergei Timofeyev
Куда же податься тем, кто таксует для души? Ведь заводик ЖБИ, трёшка в Уфе, Кукурузник и Ку5 - скучно
Георгий Беглорян
ездят беспилотники «Яндекса», но с водителем за рулём
Я думал Драйв это тоже беспилотники, просто в них какие-то водители сидят за рулем.
Я не скажу свое имя машине
О, Самарскую область добавили.
Пару месяцев, пожалуй, дома посижу
Vitaly Tolstykh
Теперь будет - "Вообще-то я искусственный интеллект для бизнеса, а такси - это так, подработка"