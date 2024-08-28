Разработчик «Атома» рассказал о распашных дверях электромобиля с возможностью открыть их через приложение

Инженеры придумали сразу несколько способов разблокировки дверей снаружи, а изнутри они будут открываться по кнопке.Двери будущего электромобиля будут оснащены электроприводами, доводчиками и датчиками, которые работают в связке с усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS), рассказал «Атом».Для их разблокировки водителю нужно синхронизировать смартфон с «Атомом» по Bluetooth, а затем воспользоваться приложением или поднести смарт-карту к электромобилю.Источник здесь и далее: «Атом»Передняя дверь снаружи оснащена выдвижной механической ручкой и кнопкой, для открытия задней пользователю нужно нажать на кнопку. В этом случае автоматически приоткроется и передняя дверь, обеспечивая доступ к задней. Из салона двери открываются также по кнопке, встроенной в панели.При открытии двери датчики, камеры и сенсоры просканируют окружающее пространство. Если вокруг небезопасно, система подаст сигнал и при необходимости заблокирует открытие. Электромобиль также оснастят механизмом остановки двери при обнаружении препятствия.У открытия дверей предполагается четыре режима: полностью автоматический (запускается нажатием кнопки на двери), ручной (открывание с помощью выдвижной ручки), гибридный и режим удалённого открытия через приложение. Дополнительно есть аварийный режим, который позволит открыть дверь механически в случае обесточивания электромобиля.Для безопасности центральную стойку интегрируют в двери. Замки расположат на порогах, а створки дополнительно будут замыкаться друг с другом. В конструкции кузова и дверей используют усилители жёсткости, выполненные из стали горячей штамповки. По словам «Атома», такая конструкция «обеспечивает высокую прочность кузова даже при боковом ударе».«Атом» представил прототип электромобиля в мае 2023 года, в начале 2024-го показал обновлённый экстерьер будущей машины, а летом — финальный интерьер. Запас хода составит около 500 км, максимальная скорость — 170 км/ч. Предсерийную версию компания планирует показать в конце 2024 года, а массовое производство запустить в 2025-м на заводе «Москвич».#новости #атом
Ага, то есть руками не открыть. А приложение будет авторизовывать через госуслуги с биометрией?
Инженеры Атома переизобретают двери? Зумеры и там окопались.
Ага, теперь и в собственную машину не попасть без смс и регистрации (
«У открытия дверей предполагается четыре режима: полностью автоматический (запускается нажатием кнопки на двери), ручной (открывание с помощью выдвижной ручки), гибридный и режим удалённого открытия через приложение. Дополнительно есть аварийный режим, который позволит открыть дверь механически в случае обесточивания электромобиля.»
Чел, прежде чем высерать, хоть бы прочитал статью полностью. Кроме как «дурак» мне тебе больше нечего сказать.
если будет адекватная цена и запас не меньше 500 км реальных то будет огонь
но почему такие колеса маленькие? не пропорционально как-то
Зачем такие изъёбства с дверями? Открываются в разные стороны. Это же пиздец какой-то.