РЖД запустили первую беспилотную «Ласточку» с машинистом в кабине

Электропоезд будет ходить по Московскому центральному кольцу (МЦК).«Ласточка» едет сама. Машинист контролирует поездку, а также открывает и закрывает двери, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на корреспондентов.Поезд «оснащён полностью российскими решениями». Раньше он ходил по МЦК в рамках испытаний. Теперь начнёт перевозить пассажиров «в общем потоке обычных поездов».Составы без машинистов планируют пустить в 2026 году. Их будут разрабатывать на платформе российского аналога «Ласточки» — поезда «Финист».Холдинг «Синара — транспортные машины» представил опытный образец скоростного электропоезда полностью российского производства в июле 2023 года. Его назвали «Финист» после публичного голосования. Первый такой поезд запустили в декабре того же года.#новости #ласточка #ржд
Прикольно. Если и машиниста впоследствии уберут, сделают первый/последний вагон с панорамным видом как в Дубае, будет еще круче. Транспортная система Москвы в который раз подтверждает, что она одна из лучших в мире.
Кажется, вы не очень врубаетесь, что значит "транспортная система". Это далеко не единичные эксперименты, а совокупность многих элементов.
Сидел я и в первом и в последнем вагоне в метро в Дубае. Вид - зачет.
Панорамный вид из первого вагона не только в Дубаях! Тоже самое есть в Бангкоке и Малайзии
Да, в Дубае вид огонь 🔥
Лучше бы они сделали так, чтобы поезда ездили согласно расписанию без опозданий и ничтожных оправданий.
Так автоматизация для этого и нужна, бро.