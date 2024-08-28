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Полина Лааксо
Транспорт

РЖД запустили первую беспилотную «Ласточку» с машинистом в кабине

Электропоезд будет ходить по Московскому центральному кольцу (МЦК).

  • «Ласточка» едет сама. Машинист контролирует поездку, а также открывает и закрывает двери, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на корреспондентов.
  • Поезд «оснащён полностью российскими решениями». Раньше он ходил по МЦК в рамках испытаний. Теперь начнёт перевозить пассажиров «в общем потоке обычных поездов».
  • Составы без машинистов планируют пустить в 2026 году. Их будут разрабатывать на платформе российского аналога «Ласточки» — поезда «Финист».
РЖД запустили первую беспилотную «Ласточку» с машинистом в кабине
  • Холдинг «Синара — транспортные машины» представил опытный образец скоростного электропоезда полностью российского производства в июле 2023 года. Его назвали «Финист» после публичного голосования. Первый такой поезд запустили в декабре того же года.

#новости #ласточка #ржд

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80 комментариев
Maxim Sergeev

Прикольно. Если и машиниста впоследствии уберут, сделают первый/последний вагон с панорамным видом как в Дубае, будет еще круче. Транспортная система Москвы в который раз подтверждает, что она одна из лучших в мире.

10
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Алекс

Кажется, вы не очень врубаетесь, что значит "транспортная система". Это далеко не единичные эксперименты, а совокупность многих элементов.

7
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ChatGPT в Телеграм

Сидел я и в первом и в последнем вагоне в метро в Дубае. Вид - зачет.

1
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Parenek

Панорамный вид из первого вагона не только в Дубаях! Тоже самое есть в Бангкоке и Малайзии

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Tootsie

Да, в Дубае вид огонь 🔥

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Олег Кузнецов

Лучше бы они сделали так, чтобы поезда ездили согласно расписанию без опозданий и ничтожных оправданий.

5
3
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Evgeniy Allenov

Так автоматизация для этого и нужна, бро.

3
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