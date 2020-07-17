Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
«Китайский Uber» в начале 2020 года начал искать главу российского офиса, говорили источники.
Китайская транспортная компания Didi Chuxing, владеющая одноимённым такси-сервисом, начнёт работу в России с Казани. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке такси.
По словам одного из собеседников издания, Didi запустится в ближайшие недели, а в сентябре-декабре планирует запуск в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.
На «Авито» также появилось объявление о поиске водителей в Didi, указывает издание. Набор ведёт ООО «Юником», которое называет себя официальным представителем сервиса в России. По указанному номеру телефона в компании рассказали РБК, что Didi начнёт работу в августе 2020 года и сначала только в Казани.
В Didi пока не ответили на запрос издания.
Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Диди Мобилити Рус» зарегистрировано в декабре 2019 года, учредитель — сингапурская Didi Mobility Pte Ltd. В мае 2020 года у юрлица сменился гендиректор, им стал Евгений Школун. В начале 2020 года источники РБК рассказывали, что компания начала искать главу российского офиса и других сотрудников.
В июле 2020 года в Google Play появилось приложение «Didi Водитель» (разработчик Didi Global). Однако в комментариях пользователи отмечают, что оно не работает.
Didi Chuxing основана в 2012 году. Компания развивает такси-агрегатор и сервис каршеринга Didi, а также занимается разработкой беспилотных такси. В 2016 году Didi выкупила подразделение Uber в Китае.
В 2015 году в Didi Chuxing инвестировал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation).
Надеюсь под РФ сделают ui приложения на европейский манер, а то китайские приложения вызывают нервный тик
Поездят у нас поймут что такое русская дорога )
Я могу сказать вам одно: китайцы - первоклассные таксисты. Так, как ездят в Китае, в России и не снилось никому 😂
Максимально согласен! Стабильные 50 км/ч в правом ряду - золотое правило 🤡
Мы с вами, видимо, о разном Китае говорим 😂
Вы о каком? Я о восточных регионах :)
Ну я говорю про юго-восток. У меня же китайцы могут на светофоре из крайнего правого ряда в крайний левый через 5 сплошных проехать не задумываясь. Смещения в полосах и отсутствие поворотников - меньшее из зол, что делают киты.
Мне кажется за счет заливки рынка деньгами смогут отхватить долю до 5% на рынке, но когда решатся выводить на окупаемость проект поймут, что с «бесплатными» рекламными ресурсами и наиболее развитыми экосистемами Yandex и Mail/Сбербанк сложно тягаться и в итоге уйдут.
супер, сча китайцы по-классике вольют тонну бабла на продвижение, полгода по промикам покатаемся, а дальше обратно на сити/яндекс.
Блоги компаний
Показать еще