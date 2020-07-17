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Транспорт
Татьяна Боброва
829

РБК: китайский такси-сервис Didi заработает в России в ближайшие недели — сначала в Казани Материал редакции

«Китайский Uber» в начале 2020 года начал искать главу российского офиса, говорили источники.

15 комментариев
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Китайская транспортная компания Didi Chuxing, владеющая одноимённым такси-сервисом, начнёт работу в России с Казани. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке такси.

По словам одного из собеседников издания, Didi запустится в ближайшие недели, а в сентябре-декабре планирует запуск в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

На «Авито» также появилось объявление о поиске водителей в Didi, указывает издание. Набор ведёт ООО «Юником», которое называет себя официальным представителем сервиса в России. По указанному номеру телефона в компании рассказали РБК, что Didi начнёт работу в августе 2020 года и сначала только в Казани.

В Didi пока не ответили на запрос издания.

Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Диди Мобилити Рус» зарегистрировано в декабре 2019 года, учредитель — сингапурская Didi Mobility Pte Ltd. В мае 2020 года у юрлица сменился гендиректор, им стал Евгений Школун. В начале 2020 года источники РБК рассказывали, что компания начала искать главу российского офиса и других сотрудников.

В июле 2020 года в Google Play появилось приложение «Didi Водитель» (разработчик Didi Global). Однако в комментариях пользователи отмечают, что оно не работает.

Didi Chuxing основана в 2012 году. Компания развивает такси-агрегатор и сервис каршеринга Didi, а также занимается разработкой беспилотных такси. В 2016 году Didi выкупила подразделение Uber в Китае.

В 2015 году в Didi Chuxing инвестировал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation).

#новость #didi #такси

Татьяна Боброва
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15 комментариев
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Юрий Глотов

1

Надеюсь под РФ сделают ui приложения на европейский манер, а то китайские приложения вызывают нервный тик

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Андрей Антонов

Юрий
1

Дидиха вообще хорошая по ui/ux

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Денис Морганов

0

Поездят у нас поймут что такое русская дорога )

Ответить

Андрей Антонов

Денис
1

Я могу сказать вам одно: китайцы - первоклассные таксисты. Так, как ездят в Китае, в России и не снилось никому 😂

Ответить

Станислав Фокин

Андрей
0

Максимально согласен! Стабильные 50 км/ч в правом ряду - золотое правило 🤡

Ответить

Андрей Антонов

Станислав
0

Мы с вами, видимо, о разном Китае говорим 😂

Ответить

Станислав Фокин

Андрей
0

Вы о каком? Я о восточных регионах :)

Ответить

Андрей Антонов

Станисл…
1

Ну я говорю про юго-восток. У меня же китайцы могут на светофоре из крайнего правого ряда в крайний левый через 5 сплошных проехать не задумываясь. Смещения в полосах и отсутствие поворотников - меньшее из зол, что делают киты.

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-=SinX=-

Денис
0

Так написано, что ищут водителей на Авито)

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Yury Kotov

0

Yango тоже уже работает в Израиле, и дальше по миру

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Ильяс Урганаев

0

Водители тоже китайцы будут?

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Eugene Smirnov

0

Ништяк. Ситик подвинется.

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Alex Konin

0

Мне кажется за счет заливки рынка деньгами смогут отхватить долю до 5% на рынке, но когда решатся выводить на окупаемость проект поймут, что с «бесплатными» рекламными ресурсами и наиболее развитыми экосистемами Yandex и Mail/Сбербанк сложно тягаться и в итоге уйдут.

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Stas Stanislavsky

0

супер, сча китайцы по-классике вольют тонну бабла на продвижение, полгода по промикам покатаемся, а дальше обратно на сити/яндекс. 

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