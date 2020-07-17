«Китайский Uber» в начале 2020 года начал искать главу российского офиса, говорили источники.

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Китайская транспортная компания Didi Chuxing, владеющая одноимённым такси-сервисом, начнёт работу в России с Казани. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке такси.

По словам одного из собеседников издания, Didi запустится в ближайшие недели, а в сентябре-декабре планирует запуск в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

На «Авито» также появилось объявление о поиске водителей в Didi, указывает издание. Набор ведёт ООО «Юником», которое называет себя официальным представителем сервиса в России. По указанному номеру телефона в компании рассказали РБК, что Didi начнёт работу в августе 2020 года и сначала только в Казани.

В Didi пока не ответили на запрос издания.

Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Диди Мобилити Рус» зарегистрировано в декабре 2019 года, учредитель — сингапурская Didi Mobility Pte Ltd. В мае 2020 года у юрлица сменился гендиректор, им стал Евгений Школун. В начале 2020 года источники РБК рассказывали, что компания начала искать главу российского офиса и других сотрудников.

В июле 2020 года в Google Play появилось приложение «Didi Водитель» (разработчик Didi Global). Однако в комментариях пользователи отмечают, что оно не работает.

Didi Chuxing основана в 2012 году. Компания развивает такси-агрегатор и сервис каршеринга Didi, а также занимается разработкой беспилотных такси. В 2016 году Didi выкупила подразделение Uber в Китае.