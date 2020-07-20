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Транспорт
Галина Мубаракшина
936

Компания бывшего инженера Tesla привлекла $12 млн для платформы, предотвращающей поломки в автомобилях Материал редакции

Она собирает данные электронных блоков управления и выгружает аналитику.

4 комментария
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Американская компания Sibros, которая помогает автопроизводителям избегать отзыва автомобилей из-за различных поломок, привлекла $12 млн, пишет Crunchbase.

Лид-инвестором выступила венчурная фирма Nexus Venture Partners, в раунде также участвовали Moneta Ventures и Twin Ventures, передаёт издание. В 2019 году компания уже привлекла $3,5 млн.

Sibros в 2018 году основали бывший инженер Tesla Хемант Сикария и программист Micron Маянк Сикария. В Tesla Хемант Сикария разрабатывал программное обеспечение для автомобилей, в частности, электронные блоки управления, указывает Crunchbase. В современном автомобиле их от 50 до 150: они контролируют окна, дворники, ремни безопасности, отмечает издание.

Платформа Sibros позволяет автопроизводителям отслеживать состояние электронных блоков управления в машинах, предвидеть расходы на замену различных элементов и собирать расширенную аналитику, например, чтобы предотвращать поломки. Через платформу компании также могут предлагать смежные сервисы: например, страховку, оплату парковки или проезда.

Сейчас у стартапа десятки клиентов: производители скутеров, велосипедов, автобусов, грузовиков, в том числе из Кремниевой долины, утверждает Crunchbase.

Инвестиции Sibros направит на разработку продукта, а также выход на рынки Германии, Италии и Китая. Сейчас, по словам Хеманта Сикария, Sibros представлена в США, Индии и Японии.

#новость #стартапы #инвестиции

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Anatoly

4

Просто взять на работу инженеров старых тойот ))

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Кирилл Вечкасов

1

- Люди покупают качественные авто, чтобы они не ломались и ремонтировать надо было минимум, авто созданный инжинерами.
- Люди ездят уже 15 лет на нашей первой модели, новая модель не продается... Маркетологи, действуйте!
- Сделаем, чтобы износ деталей был плановый, каждые 100км. Выпускаем новые содели и говорим, что они совершенней.
- Много плохих отзывов о бренде, они что-то подозревают.

- Инжинеры 2020, объединяйтесь! Мы устали от постоных поломок авто! Создали Стартап для сбора всех данных с электроники и поймёт, что улучшить в авто, чтобы меньше ломались ))

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Владимир Толстиков

0

Инженер автомобиля с наибольшим количеством проблем среди владельцев автомобилей делает платформу предотвращающую поломки в автомобилях... кек

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Георгий Беглорян

Владимир
1

Бывает такое. Прочитал и не понял о чем пишут? 
помогает автопроизводителям избегать отзыва автомобилей

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