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Транспорт
Дарья Дейнека
84

Рынку такси нужен второй сильный игрок: почему владельцы таксопарков и эксперты ждут прихода сервиса Didi в Россию Материал редакции

По их мнению, таксисты хотят не только более комфортных комиссий, но и чтобы сервис был не менее удобным, чем у лидеров рынка сейчас.

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17 июля РБК написало о планах китайского агрегатора такси Didi выйти в Россию в ближайшие недели. По данным издания, компания хочет запуститься в Казани, а затем Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

Didi — крупнейший такси-сервис в Китае. В 2019 году количество подключённых водителей было 31 млн, а пассажиров — 550 млн. В марте 2020 года компания оценивалась в $53 млрд, занимая при этом 90% китайского рынка такси.

В 2016 году агрегатор также купил китайское подразделение своего главного конкурента — Uber, который получил 17% в Didi и $1 млрд.

Эксперты рынка и руководители московских таксопарков ответили, что волнует таксистов при выборе агрегатора и как на рынок повлияет приход Didi.

Главная проблема водителей такси — комиссии

«Таксопарки работают практически в режиме выживания — тарифы низкие, а комиссии агрегаторов высокие», — рассказывает генеральный директор таксопарка «Океан Такси» Дмитрий Шапочкин.

По его словам, комиссии для таксистов постоянно растут, при этом сами тарифы на поездки находятся на одном уровне, а машины, запчасти и топливо дорожают. Сейчас комиссия для таксистов «Яндекса» в эконом-классе — около 25%, а у «Ситимобил» — 20%, говорит Шапочкин и добавляет, что раньше комиссия была от 15%.

С ним согласен руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Он добавляет, что себестоимость обработки заказа системой не зависит от цены поездки, однако никто от агрегаторов не может ответить, почему берёт комиссию именно в процентах.

Оказываясь в ситуации, когда весомая часть прибыли уходит сервису, водители готовы быстро перейти к другому агрегатору, если его условия для них выгоднее, считают специалисты. Это используют новые игроки рынка.

Сейчас стратегия выхода любого агрегатора в новую страну или город одинакова. Чтобы быстро набрать водителей и пассажиров, он вбрасывает деньги на низкие тарифы и доплаты водителям.

Станислав Швагерус
руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси

Швагерус и Шапочкин считают, что сервис Didi не будет исключением и первое время будет вкладываться в маркетинг, привлекая клиентов низкими ценами, а водителей повышенными выплатами.

Что ещё волнует водителей такси

Кроме комиссии есть и другие аспекты, которые могут влиять на то, захотят ли таксисты подключиться к Didi. Несколько примеров приводит генеральный директор таксопарка «Денада» Дмитрий Соломенский:

  • Интерфейс. Важно, чтобы приложение для водителей было простым в использовании. Соломенский вспоминает, что во время активного роста «Ситимобил» доплачивал водителям, но после этого периода таксисты постепенно начали уходить, а одной из причин этого был неудобный интерфейс приложения.
  • Навигатор. Водители привыкли к картам «Яндекса» и неохотно переходят на другие, потому что они работают не так корректно.
  • Техподдержка. Важно, чтобы она быстро обрабатывала запросы. К ней же относится фотоконтроль: например, водители «Яндекс.Такси» раз в несколько дней отправляют изображения машины, на которой возят клиентов.
  • Брендирование. Некоторые агрегаторы требуют наличие брендинга на машине. В пример директор таксопарка вновь приводит «Яндекс.Такси», который не даёт заказы машинам, оклеенным брендом «Ситимобил».

Как на рынок такси повлияет приход Didi

Все специалисты сходятся во мнении, что первое время Didi будет привлекать водителей и пассажиров хорошими условиями, но что будет дальше — предсказать сложно.

«Монополия “Яндекс.Такси” поставила на грань банкротства множество таксомоторных парков, — говорит руководитель “Океан Такси”. — В целом появление сильного конкурента пойдёт рынку на пользу». Он считает, что окупаемость агрегатора может быть и при комиссии в 10%.

Можно кушать бизнес-ланч за 2500 рублей, а можно за 200 рублей. Агрегаторы сейчас работают неэффективно. Взять, например, банк, который живёт при том, что у ипотечного кредита маржа — около 2%.

Второй сильный агрегатор заставит сервисы двигаться в сторону снижения своих аппетитов. В том числе переезжать из офисов со смузи и всякими прибамбасами для сотрудников в более адекватные офисные помещения.

Сейчас у агрегаторов большие операционные затраты, включая порой бездарные маркетинговые кампании и излишние бонусы сотрудникам. Когда они будут конкурировать по своей марже, то научатся привлекать и таксистов, и клиентов за более оптимальные деньги.

Дмитрий Шапочкин
генеральный директор «Океан Такси»

С мнением, что конкуренция нужна рынку такси при постепенной монополизации, согласен член общественного совета при Министерства транспорта России Илья Зотов. Он также добавляет, что безопасность пассажиров в такси в стране на низком уровне и Didi вряд ли это исправит.

Зотов рассказывает, что водитель может взять машину в аренду и подключиться к сервису, не имея разрешения на таксомоторные перевозки, а сервисы не могут проверить наличие даже водительских прав по базам данным. «Органы власти пока не готовы делиться этой информацией с коммерческими организациями», — говорит он.

По словам Швагеруса, в 2020 году в России около 400 тысяч разрешений на перевозку пассажиров, но при этом «Яндекс.Такси» заявляет, что у них 700 тысяч водителей.

Правительство Москвы требует, чтобы агрегаторы передавали заказы только тем, у кого есть разрешение на перевозку, но это нельзя сказать о других регионах.

Поэтому Didi, чтобы привлечь водителей, будет передавать заказы кому угодно в регионах, если местный орган власти не предъявит требования к сервисам в целом.

Станислав Швагерус
руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси

#didi #такси

Дарья Дейнека
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