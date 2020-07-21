Комментарии
больше миллиона раз
По их мнению, таксисты хотят не только более комфортных комиссий, но и чтобы сервис был не менее удобным, чем у лидеров рынка сейчас.
17 июля РБК написало о планах китайского агрегатора такси Didi выйти в Россию в ближайшие недели. По данным издания, компания хочет запуститься в Казани, а затем Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.
Didi — крупнейший такси-сервис в Китае. В 2019 году количество подключённых водителей было 31 млн, а пассажиров — 550 млн. В марте 2020 года компания оценивалась в $53 млрд, занимая при этом 90% китайского рынка такси.
В 2016 году агрегатор также купил китайское подразделение своего главного конкурента — Uber, который получил 17% в Didi и $1 млрд.
Эксперты рынка и руководители московских таксопарков ответили, что волнует таксистов при выборе агрегатора и как на рынок повлияет приход Didi.
«Таксопарки работают практически в режиме выживания — тарифы низкие, а комиссии агрегаторов высокие», — рассказывает генеральный директор таксопарка «Океан Такси» Дмитрий Шапочкин.
По его словам, комиссии для таксистов постоянно растут, при этом сами тарифы на поездки находятся на одном уровне, а машины, запчасти и топливо дорожают. Сейчас комиссия для таксистов «Яндекса» в эконом-классе — около 25%, а у «Ситимобил» — 20%, говорит Шапочкин и добавляет, что раньше комиссия была от 15%.
С ним согласен руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Он добавляет, что себестоимость обработки заказа системой не зависит от цены поездки, однако никто от агрегаторов не может ответить, почему берёт комиссию именно в процентах.
Оказываясь в ситуации, когда весомая часть прибыли уходит сервису, водители готовы быстро перейти к другому агрегатору, если его условия для них выгоднее, считают специалисты. Это используют новые игроки рынка.
Швагерус и Шапочкин считают, что сервис Didi не будет исключением и первое время будет вкладываться в маркетинг, привлекая клиентов низкими ценами, а водителей повышенными выплатами.
Кроме комиссии есть и другие аспекты, которые могут влиять на то, захотят ли таксисты подключиться к Didi. Несколько примеров приводит генеральный директор таксопарка «Денада» Дмитрий Соломенский:
Все специалисты сходятся во мнении, что первое время Didi будет привлекать водителей и пассажиров хорошими условиями, но что будет дальше — предсказать сложно.
«Монополия “Яндекс.Такси” поставила на грань банкротства множество таксомоторных парков, — говорит руководитель “Океан Такси”. — В целом появление сильного конкурента пойдёт рынку на пользу». Он считает, что окупаемость агрегатора может быть и при комиссии в 10%.
С мнением, что конкуренция нужна рынку такси при постепенной монополизации, согласен член общественного совета при Министерства транспорта России Илья Зотов. Он также добавляет, что безопасность пассажиров в такси в стране на низком уровне и Didi вряд ли это исправит.
Зотов рассказывает, что водитель может взять машину в аренду и подключиться к сервису, не имея разрешения на таксомоторные перевозки, а сервисы не могут проверить наличие даже водительских прав по базам данным. «Органы власти пока не готовы делиться этой информацией с коммерческими организациями», — говорит он.
По словам Швагеруса, в 2020 году в России около 400 тысяч разрешений на перевозку пассажиров, но при этом «Яндекс.Такси» заявляет, что у них 700 тысяч водителей.
Блоги компаний
Показать еще
www.theverge.com