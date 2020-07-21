Можно кушать бизнес-ланч за 2500 рублей, а можно за 200 рублей. Агрегаторы сейчас работают неэффективно. Взять, например, банк, который живёт при том, что у ипотечного кредита маржа — около 2%.

Второй сильный агрегатор заставит сервисы двигаться в сторону снижения своих аппетитов. В том числе переезжать из офисов со смузи и всякими прибамбасами для сотрудников в более адекватные офисные помещения.

Сейчас у агрегаторов большие операционные затраты, включая порой бездарные маркетинговые кампании и излишние бонусы сотрудникам. Когда они будут конкурировать по своей марже, то научатся привлекать и таксистов, и клиентов за более оптимальные деньги.