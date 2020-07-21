Комментарии
авторизацию с помощью уговоров
Количество запросов с таким маршрутом выросло в пять раз год к году.
После снятия ограничений в мае 2020 года россияне начали искать варианты отдыха в Турции с рейсами через Белоруссию, узнали в Aviasales.
К середине июня количество запросов с такими вариантами перелёта с российских IP-адресов превысило количество запросов с белорусских IP, отметили в компании. В это время спрос вырос на 394% год к году, то есть почти в пять раз.
В июле Белоруссия открыла авиасообщение с Турцией, однако в России по-прежнему действует запрет на перелёты. За границу разрешено летать «Аэрофлоту» и S7, но перевозчики принимают на борт не всех пассажиров — например, нужен вид на жительство или паспорт Евросоюза.
Некоторые россияне тайком ездят через Белоруссию в Турцию, Албанию и Египет, сообщил в июле «Коммерсантъ». Это связано со слабым контролем на российско-белорусской границе, отмечал собеседник издания.
Потому что вторые, мягко говоря не о том думают сейчас. И молодцы. А наши не смотря на пиздец, лучше отдохнем🤦♂️
Не у всех людей «3,14здец», как бы об этом не говорила статистика или прочие сведения 🤔
Блоги компаний
Показать еще