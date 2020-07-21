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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Aviasales: в июне россияне искали билеты из Белоруссии в Турцию активнее белорусов Материал редакции

Количество запросов с таким маршрутом выросло в пять раз год к году.

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После снятия ограничений в мае 2020 года россияне начали искать варианты отдыха в Турции с рейсами через Белоруссию, узнали в Aviasales.

К середине июня количество запросов с такими вариантами перелёта с российских IP-адресов превысило количество запросов с белорусских IP, отметили в компании. В это время спрос вырос на 394% год к году, то есть почти в пять раз.

Поисковые запросы билетов из Белоруссии в Турцию с российских и белорусских IP-адресов Aviasales

В июле Белоруссия открыла авиасообщение с Турцией, однако в России по-прежнему действует запрет на перелёты. За границу разрешено летать «Аэрофлоту» и S7, но перевозчики принимают на борт не всех пассажиров — например, нужен вид на жительство или паспорт Евросоюза.

Некоторые россияне тайком ездят через Белоруссию в Турцию, Албанию и Египет, сообщил в июле «Коммерсантъ». Это связано со слабым контролем на российско-белорусской границе, отмечал собеседник издания.

#новость #aviasales #авиаперевозки

Галина Мубаракшина
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Alex Marvell

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Потому что вторые, мягко говоря не о том думают сейчас. И молодцы. А наши не смотря на пиздец, лучше отдохнем🤦‍♂️

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Артём Прокопенко

Alex
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На сколько митингов сходили за последние 5 лет? 

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Anastasia Light

Alex
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Не у всех людей «3,14здец», как бы об этом не говорила статистика или прочие сведения 🤔

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Иван Иванов

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Туристический офшор со времён конфликтов с Грузией.

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