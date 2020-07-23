Rivian отвергает обвинения и утверждает, что восхищается производителем.

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Tesla подала иск в суд города Сан-Хосе, штат Калифорния против производителя электромобилей Rivian Automotive и обвинила его в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн, передаёт Bloomberg.

Четверо бывших сотрудников при переходе в Rivian забрали конфиденциальную информацию, ещё двое находятся под подозрением, говорится в иске.

«Присвоение конфиденциальной информации Tesla, которая может быть полезна для конкурента, при уходе к новому работодателю, очевидно, неправильно и рискованно. Человек будет вести себя подобным образом только ради выгоды, чтобы использовать её в интересах нового работодателя», — утверждает компания.

В иске Tesla называет себя «мишенью Rivian номер один для получения информации». Компания утверждает, что всего стартап нанял 178 бывших сотрудников автопроизводителя, а 70 из них перешли напрямую из Tesla.

Rivian отвергает обвинения. Компания утверждает, что требует от всех новых сотрудников подтвердить, что они «не внедряли и не будут внедрять интеллектуальную собственность бывших работодателей в системы Rivian».

«Наша бизнес-модель и технологии основаны на многолетнем опыте проектирования, дизайна и разработки стратегии. Это требует усилий и знаний тысяч сотрудников из разных областей техники и автомобилестроения», — заявила Rivian.

Стартап утверждает, что «восхищается Tesla как лидером, который изменил представления об электромобилях». Rivian называет претензии необоснованными и «противоречащими культуре, этике и корпоративной политике» стартапа.

Tesla уже подавала в суд на бывших сотрудников за то, что они якобы передавали производственные тайны китайской Xpeng Motors и Zoox из Кремниевой долины.