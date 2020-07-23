Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Лиана Липанова
968

Tesla снова подала в суд на конкурирующий стартап: обвинила Rivian в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн Материал редакции

Rivian отвергает обвинения и утверждает, что восхищается производителем.

3 комментария
В закладки

Tesla подала иск в суд города Сан-Хосе, штат Калифорния против производителя электромобилей Rivian Automotive и обвинила его в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн, передаёт Bloomberg.

Четверо бывших сотрудников при переходе в Rivian забрали конфиденциальную информацию, ещё двое находятся под подозрением, говорится в иске.

«Присвоение конфиденциальной информации Tesla, которая может быть полезна для конкурента, при уходе к новому работодателю, очевидно, неправильно и рискованно. Человек будет вести себя подобным образом только ради выгоды, чтобы использовать её в интересах нового работодателя», — утверждает компания.

В иске Tesla называет себя «мишенью Rivian номер один для получения информации». Компания утверждает, что всего стартап нанял 178 бывших сотрудников автопроизводителя, а 70 из них перешли напрямую из Tesla.

Rivian отвергает обвинения. Компания утверждает, что требует от всех новых сотрудников подтвердить, что они «не внедряли и не будут внедрять интеллектуальную собственность бывших работодателей в системы Rivian».

«Наша бизнес-модель и технологии основаны на многолетнем опыте проектирования, дизайна и разработки стратегии. Это требует усилий и знаний тысяч сотрудников из разных областей техники и автомобилестроения», — заявила Rivian.

Стартап утверждает, что «восхищается Tesla как лидером, который изменил представления об электромобилях». Rivian называет претензии необоснованными и «противоречащими культуре, этике и корпоративной политике» стартапа.

Tesla уже подавала в суд на бывших сотрудников за то, что они якобы передавали производственные тайны китайской Xpeng Motors и Zoox из Кремниевой долины.

Rivian основана в 2009 года. В компании работает 2400 человек, пишет издание. По данным Bloomberg, стартап привлёк почти $6 млрд и планирует начать производство своего дебютного электропикапа R1T к середине 2021 года.

«Ночной кошмар Tesla»: что известно о…
Компания привлекла $3,1 млрд инвестиций и поставит 100 тысяч фургонов для службы доставки Amazon.
vc.ru

#новость #tesla #rivian

Лиана Липанова
+22 976
5
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla","rivian"], "comments": 3, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 144511, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jul 2020 14:41:40 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Passwork ®
Корпоративный менеджер паролей. Все данные хранятся на вашем сервере.
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Денис Демидов

2

Странная склочность Тесла, когда совсем недавно она все свои патенты открыла для всех желающих...
Такое впечатление, что менеджмент Тесла готовится к обвалу своих акций, курс которых они сами признают завышенным. Виновником обвала вследствие бОльших успехов у конкурентов они решили назначить сотрудников - предателей.

Скорее всего, пикап станет самым востребованным электрокаром. Так как владельцы пикапов люди очень практичные, живущие в частным доме, где они будут их заряжать по ночному тарифу. Уже сейчас есть цифры, по которым владение электрокаром обходится дешевле в долгую, чем ДВС. 
Дорогое топливо, дорогое обслуживание и отсутствие субсидирования — три главные причины, по которым автомобили с двигателями внутреннего сгорания уже обходятся дороже, чем электромобили. Как показало исследование, это справедливо для Великобритании, Японии и как минимум двух регионов США, по которым доступна полная статистика по стоимости владения.

https://habr.com/ru/post/374061/

Электромобили в западных странах уже обходятся…
Средняя стоимость владения автомобилями разных типов в 2015 году по регионам: автомобили с…
habr.com
Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Денис
1

их Patent Pledge имеет такую фразу, которая ничего не гарантирует

 will not initiate a lawsuit against any party for infringing a Tesla Patent through activity relating to electric vehicles or related equipment for so long as such party is acting in good faith.

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ca6c332f-2cc5-401b-b80d-36473d0754c

Ответить

Денис Демидов

Vadim
0

https://habr.com/ru/post/464839/

Об одном патенте Tesla Motors
В недавнем обсуждении в очередной раз всплыла тема щедрости Илона Маска в виде безвозмездной (т.е…
habr.com
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Red Collar
Подписан
Отписаться
«Меняли цветы на людей, азиатов на флаги»: создание дизайна Росбанка в картинках
Команда Red Collar рассказывает, как разработала дизайн сайта, а потом обновилась платформа бренда — и все началось зан…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Dostoevsky: библиотека анализа настроений для русского языка
Анализ настроений (Sentiment analysis) — это распространенная задача NLP, которая направлена на то, чтобы определить на…
0
PwC Technology
Подписан
Отписаться
513 заявок, 27 выпускников, 12 завершенных пилотов
Подводим итоги двух наборов PwC Russia Accelerator.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Kostya Golikov
за день
«Рады хоть какой-то конкуренции»: в 2016 году Slack встретила Microsoft Teams открытым письмом с «дружескими советами»
Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

Комментарии

Сергей Соколов

Как повысить эффективность…

Egor Galstuk

Что я понял за полгода…

Вл В

«Альфа-банк» активировал…

Денис Демидов

Back to Business: TikTok в…

Даниил Орел

Как пинговать руководителя…

Name

Как найти работу начинающему…

Andrew Simon

Как повысить эффективность…

va loo

Пользователь уличил The North…

Name

Как найти работу начинающему…

Hecatecoin

Пользователь уличил The North…

Андрей Звонов

«Умный» способ бросить пить…

Yury Evseev

«Умный» способ бросить пить…

VXG

Tesla отчиталась о прибыли…

Дмитрий Дьяконов

«Умный» способ бросить пить…

KSA

Как провести ренейминг…

Amina Emerson

Маркетинг восстановится лишь…

Олег Саенов

«Умный» способ бросить пить…

Anatoly

«Умный» способ бросить пить…

Маноло

«Умный» способ бросить пить…

Женя Соха

«Килограмм мяса из пробирки…