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Пока из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россия с 1 августа 2020 года возобновит авиасообщение с другими странами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. На первом этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сначала полеты возобновятся с тремя странами: Великобританией (Лондон), Турцией (с 1 августа — Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзанией (Занзибар). Россия ведёт переговоры о возобновлении международного сообщения ещё примерно с 30 странами.
Она напомнила, что Россия возобновляет полёты в страны, которые соответствуют некольким критериям: заболеваемость Covid-19 не превышает 40 человек на 100 тысяч в течение 14 дней, среднесуточный прирост заболевших — не более 1%, коэффициент распространения коронавируса в течение недели — не более 1.
Росавиация уведомит российские авиакомпании о начале полётов, чтобы они смогли начать продажи билетов.
Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии с 27 марта. Разрешение на перевозки пассажиров уже получили «Аэрофлот» и S7: они перевозят только тех пассажиров, которым разрешено летать в другие страны, подчёркивали в компаниях.
А другие страны возобновят авиасообщение с Россией?
Да какая разница, до Британии сможете долететь, а оттуда уже можно добраться до выбранной для эмиграции страны.
Только есть маленький нюанс - придется отсидеть 2 недели на самоизоляции по прилету во многие европейские страны.
Да, рейс в Танзанию всегда был системообразующим для авиабизнеса в РФ: сотни чартеров, тысячи туристов...
Самое веселое, что с Танзанией у России не было прямого авиасообщения.
Еще есть кстати наши старые друзья Вануату и Науру, надо бы и туда разрешить.
Великобритания - понятно, семью и детей увидеть.
Турция - средний класс порадовать, силовиков всяких.
А Танзания-то тут каким боком? 🤔
А в Танзании на Занзибаре - просто хорошо. Ну и кто-то может хочет детей увидеть, черненьких, а кто-то точно порадует местых силовиков.
А другие страны возобновят авиасообщение с Россией?
Страны, которые готовы открыть границы для туристов из России, являются Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.
хз что тут происходит, но на всякий спрошу:
А другие страны возобновят авиасообщение с Россией?
Кстати, из Хабаровска рейсы вообще никогда не возобновят.
Только в Москву, в Лефортово.
Почему Ростов-на-Дону, а не Екатеринбург или Новосибирск, например?
Потому что в Новосибирске S7 А спасать надо Аэрофлот и Победу
Видимо, Россия заканчивается после Урала...ничего удивительного, к сожалению
Потому что отдыхать в Танзании хотят только те, кто живет в названных городах, "подумали сверху"
Классное продолжение карантина ждёт значит нас с сентября, надо же экономику поправлять)
Видимо талант рисования (в том числе и цифр) это необходимый минимум к светлому будущему
Аэропорт Минска ещё забыли, который давно исправно работает для тех, кому ну оооочень надо.
Так и так летают самолеты) ничего не останавливалось)
Как насчёт Грузии?
Грузия границы открыла, насколько в курсе. Но вот можно ли выехать с российской стороны - вопрос.
Я так понимаю вылетать то смогут не все граждане, а которые включены в список Категория граждан которым разрешен выезд за приделы РФ на основании распоряжение от 27 марта
Почему не запускают полеты в Минск?
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Это все понятно, вопрос в другом. Возобновят ли другие страны авиасообщение с Россией?
С первыми двумя все понятно. Турция - для дешевых чартеров, Великобритания - вывозить капиталы, ну а Танзания то как тут затесалась. 🤷🤷
Каюсь, я до сего дня думал, что Занзибар - это только в стишках, как Зурбаган
Чего ёрничать-то про одно и то же 'а другие страны.'.
Новость-то хорошая
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