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Транспорт
Татьяна Боброва
6834

Россия с 1 августа возобновит международные полёты — сначала в Великобританию, Турцию и Танзанию Материал редакции

Пока из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

51 комментарий
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Россия с 1 августа 2020 года возобновит авиасообщение с другими странами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. На первом этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сначала полеты возобновятся с тремя странами: Великобританией (Лондон), Турцией (с 1 августа — Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзанией (Занзибар). Россия ведёт переговоры о возобновлении международного сообщения ещё примерно с 30 странами.

Она напомнила, что Россия возобновляет полёты в страны, которые соответствуют некольким критериям: заболеваемость Covid-19 не превышает 40 человек на 100 тысяч в течение 14 дней, среднесуточный прирост заболевших — не более 1%, коэффициент распространения коронавируса в течение недели — не более 1.

Росавиация уведомит российские авиакомпании о начале полётов, чтобы они смогли начать продажи билетов.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии с 27 марта. Разрешение на перевозки пассажиров уже получили «Аэрофлот» и S7: они перевозят только тех пассажиров, которым разрешено летать в другие страны, подчёркивали в компаниях.

#новость #авиаперелёты #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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51 комментарий
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Вася Пражкин

46

А другие страны возобновят авиасообщение с Россией?

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Andrew Simon

Вася
10

Да какая разница, до Британии сможете долететь, а оттуда уже можно добраться до выбранной для эмиграции страны.

Ответить

Вася Пражкин

Andrew
2

Только есть маленький нюанс - придется отсидеть 2 недели на самоизоляции по прилету во многие европейские страны.

Ответить

Andrew Simon

Вася
2

Есть сомнения, что это кого-то остановит ))))

Ответить

Sergey Nikitin

41

Да, рейс в Танзанию всегда был системообразующим для авиабизнеса в РФ: сотни чартеров, тысячи туристов...

Ответить

Злой Полушубок

Sergey
0

Самое веселое, что с Танзанией у России не было прямого авиасообщения.

Еще есть кстати наши старые друзья Вануату и Науру, надо бы и туда разрешить.

Ответить

Борис Юрьевич

22

Великобритания - понятно, семью и детей увидеть.
Турция - средний класс порадовать, силовиков всяких.
А Танзания-то тут каким боком? 🤔

Ответить

Вася Пражкин

Борис
5

А в Танзании на Занзибаре - просто хорошо. Ну и кто-то может хочет детей увидеть, черненьких, а кто-то точно порадует местых силовиков.

Ответить

Денис Борисович

Борис
1

Танзания в замен Мальдивам, Малайзии, ОАЭ и тд.)

Ответить

Artemy

Борис
0

Увидеть Танзана!

Ответить

Irek Khasyanov

6

А другие страны возобновят авиасообщение с Россией?

Ответить

Arthur Niazyan

Irek
9

Страны, которые готовы открыть границы для туристов из России, являются Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

Ответить

Сергей Ермилов

Arthur
7

В вашем кроссворде есть одно совпадение - Турция.

Ответить

Sanya Radostev

5

хз что тут происходит, но на всякий спрошу:
А другие страны возобновят авиасообщение с Россией?

Ответить

Ilya Brin

5

Улётная новость!

Ответить

Александр Николаевич Кудин

4

Я такие новости с марта читаю, ждем 1е августа...

Ответить

Георгий Беглорян

3

Кстати, из Хабаровска рейсы вообще никогда не возобновят. 
Только в Москву, в Лефортово.  

Ответить

Sam Muradovich

1

Ура! Наконец-то!!! Очень ждали! Особенно радостно, что Турцию открывают!

Ответить

Igor Oleynick

1

Почему Ростов-на-Дону, а не Екатеринбург или Новосибирск, например?

Ответить

Vadim Bassauer

Igor
1

Потому что в Новосибирске S7 А спасать надо Аэрофлот и Победу

Ответить

Sergey Nikitin

Vadim
1

Уральские Авиалинии тоже сами выплывут ;)

Ответить

Георгий Беглорян

Igor
1

Скажи еще, из Хабаровска. 

Ответить

Evgeny Dorozhkin

Igor
0

Видимо, Россия заканчивается после Урала...ничего удивительного, к сожалению

Ответить

Sergey Nikitin

Igor
0

Потому что отдыхать в Танзании хотят только те, кто живет в названных городах, "подумали сверху"

Ответить

Maxim Bugaev

Igor
0

потому что "куда" = Танзания, а не Египет ))

Ответить

John Rickman

Igor
–1

А почему бы и нет?

Ответить

Alexandr Deshin

1

Классное продолжение карантина ждёт значит нас с сентября, надо же экономику поправлять)

Ответить

Igor Zemko

Alexandr
0

Видимо талант рисования (в том числе и цифр) это необходимый минимум к светлому будущему

Ответить

From Siberia to London

1

Аэропорт Минска ещё забыли, который давно исправно работает для тех, кому ну оооочень надо.

Ответить

Семён Тарара

From
0

осталось границу РФ открыть для выезда

Ответить

Eu Ki

From
0

На выезд в Европу или въезд?

Ответить

In Shel

1

Танзания особенно интересует. Молодцы)

Ответить

Тарас Тарас

1

Ну слава богу, Танзанию открыли! Урааааа!!! Дождался!

Ответить

Galina Zharkova

1

Так и так летают самолеты) ничего не останавливалось) 

Ответить

Kot Wild

Galina
0

Тссс,никто не должен об этом знать....

Ответить

Alexander Marfitsin

1

Как насчёт Грузии?

Ответить

Alexey Praskovin

Alexander
0

Грузия границы открыла, насколько в курсе. Но вот можно ли выехать с российской стороны - вопрос.

Ответить

sabrinaliy

1

Я так понимаю вылетать то смогут не все граждане, а которые включены в список Категория граждан которым разрешен выезд за приделы РФ на основании распоряжение от 27 марта

Ответить

Никита Глебов

sabrinaliy
0

Это конечно будет шок для людей, если все так и будет

Ответить

Yaroslav Shulga

0

Еще б Тай открыли... Но там вроде как сам Тай не сильно хочет...

Ответить

Al La

0

Почему не запускают полеты в Минск?

Ответить

Artem Petrenkov

Al
1

Думаю, что это политика.

Ответить

Комментарий удален

Danila Sviridov

0

Это все понятно, вопрос в другом. Возобновят ли другие страны авиасообщение с Россией?

Ответить

Женя Хо

0

Ух, сейчас недвига в Танзании как рванет то!

Ответить

Георгий Беглорян

0
Ответить

V R

0

А что на счет карантина в вышеназванных странах ? Придется две недели отсиживаться ?

Ответить

Michael Shultz

0

С первыми двумя все понятно. Турция - для дешевых чартеров, Великобритания - вывозить капиталы, ну а Танзания то как тут затесалась. 🤷🤷

Ответить

Даниил Орел

0

Каюсь, я до сего дня думал, что Занзибар - это только в стишках, как Зурбаган

Ответить

Jahongir Otaboev

0

СНГ тоже запускайте хотя бы на две недели? 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Чего ёрничать-то про одно и то же 'а другие страны.'.
Новость-то хорошая 

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Комментарий удален

Георгий Беглорян

prof
0

А номер телефона есть? 

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