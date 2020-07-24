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Страховка от Tesla помогла бы владельцам электромобилей, поскольку они вынуждены платить больше из-за сложностей с ремонтом, отмечает издание.
Tesla планирует запустить «крупную страховую компанию» для владельцев автомобилей компании, пишет Business Insider со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска на встрече с инвесторами.
По словам Маска, компания будет рассчитывать размер страховой выплаты ежемесячно, используя данные автомобильных систем о стиле вождения и на основе них определяя риск попадания водителя в аварию. Чем опаснее вождение, тем дороже будет страховка. Других деталей он не раскрыл.
Tesla стала предлагать водителям собственную страховку Tesla Insurance в августе 2019 года. Проект был запущен в Калифорнии, Маск обещал впоследствии расширить его на другие штаты США. Владельцам Tesla компания обещала скидки в размере 20-30%. Но некоторые клиенты компании указали, что цены Tesla выше, чем у сторонних страховщиков — тогда Маск заявил, что это «версия 0.9», отмечает издание.
У владельцев Tesla дорогие страховки из-за сложностей с поиском запчастей и небольшим выбором квалифицированных автосервисов, отмечает Business Insider. В 2017 году Американская автомобильная ассоциация заявила, что водители Tesla вынуждены платить больше, чем владельцы более традиционных автомобилей из-за «аномально большого» количества жалоб на неисправности машины, указывает издание.
Вот и big data в действии, за такой инициативой пойдут все страховщики, данные сняли, посмотрели и если ты горячий джигит плати в 2х .... больше. Потом будет смотреть по life trekking и от этого страховать жизнь. Участвуешь в митингах - плати больше )))
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