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Транспорт
Галина Мубаракшина
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У Илона Маска появился поклонник — гендиректор Volkswagen Герберт Дисс вновь похвалил главу Tesla Материал редакции

«Илон Маск добился результатов, которые многие сочли бы невозможными», — заявил Дисс.

2 комментария
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Гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс похвалил главу Tesla Илона Маска за хорошие финансовые результаты компании несмотря на мировой кризис, пишет Bloomberg.

В комментарии к публикации исследователя автопрома Фердинанда Дуденхоффера в LinkedIn Дисс написал, что «Илон Маск добился результатов, которые многие сочли бы невозможными», отмечает издание.

Tesla и Porsche (входит в Volkswagen) оказались в числе немногих автопроизводителей, которые смогли без потерь квартальной выручки преодолеть сумятицу на рынке из-за Covid-19, пояснил Дисс.

Герберт Дисс Volkswagen

Глава Volkswagen добавил, что результаты Tesla подтверждают его мнение: через пять-десять лет самыми дорогостоящими компаниями в мире будут те, что связаны с мобильностью, например, Tesla, Apple и Volkswagen, пишет Bloomberg.

В прошлом Дисс и Маск обменивались комплиментами, напоминает Bloomberg. Бывший директор по разработкам в BMW неоднократно приветствовал достижения Tesla.

На презентации нового хэтчбека Golf в октябре 2019 года Дисс поспорил с журналистами, которые утверждали, что Tesla слишком мала. Он подчеркнул, что Tesla перестала быть нишевой компанией: Model 3 — крупносерийная модель, а Tesla к тому же один из крупнейших производителей электрических аккумуляторов. «Мы относимся к Tesla с большим уважением и рассматриваем её как серьёзного конкурента», — добавил он.

В июне 2020 года, после первого успешного запуска SpaceX с астронавтами на борту, Герберт Дисс на закрытой встрече с топ-менеджерами посоветовал им вдохновляться достижениями Илона Маска в своей работе. Глава Tesla заявил, что гендиректор Volkswagen делает для электромобилей больше, чем любой другой автопроизводитель.

Сейчас рыночная капитализация Tesla достигает $281 млрд, у Volkswagen — $86 млрд, указывает Bloomberg. Но немецкий производитель продаёт машин больше, чем любой другой в мире, отмечает издание.

#tesla #volkswagen #илонмаск

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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Nikolai O

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Есть мнение, что нет там никакой прибыли у Тесла, а все за счет дотаций и грантов. Статья на норвежском, но можно перевести в гугл. https://e24.no/teknologi/i/mRXL0g/hele-tesla-overskuddet-skyldes-uvanlig-mye-miljoestoette

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Я не скажу свое имя машине

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Ну это нормальное поведение воспитанного человека - уважать конкурента/оппонента

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