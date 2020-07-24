«Илон Маск добился результатов, которые многие сочли бы невозможными», — заявил Дисс.

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Гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс похвалил главу Tesla Илона Маска за хорошие финансовые результаты компании несмотря на мировой кризис, пишет Bloomberg.

В комментарии к публикации исследователя автопрома Фердинанда Дуденхоффера в LinkedIn Дисс написал, что «Илон Маск добился результатов, которые многие сочли бы невозможными», отмечает издание.

Tesla и Porsche (входит в Volkswagen) оказались в числе немногих автопроизводителей, которые смогли без потерь квартальной выручки преодолеть сумятицу на рынке из-за Covid-19, пояснил Дисс.

Герберт Дисс Volkswagen

Глава Volkswagen добавил, что результаты Tesla подтверждают его мнение: через пять-десять лет самыми дорогостоящими компаниями в мире будут те, что связаны с мобильностью, например, Tesla, Apple и Volkswagen, пишет Bloomberg.

В прошлом Дисс и Маск обменивались комплиментами, напоминает Bloomberg. Бывший директор по разработкам в BMW неоднократно приветствовал достижения Tesla.

На презентации нового хэтчбека Golf в октябре 2019 года Дисс поспорил с журналистами, которые утверждали, что Tesla слишком мала. Он подчеркнул, что Tesla перестала быть нишевой компанией: Model 3 — крупносерийная модель, а Tesla к тому же один из крупнейших производителей электрических аккумуляторов. «Мы относимся к Tesla с большим уважением и рассматриваем её как серьёзного конкурента», — добавил он.

В июне 2020 года, после первого успешного запуска SpaceX с астронавтами на борту, Герберт Дисс на закрытой встрече с топ-менеджерами посоветовал им вдохновляться достижениями Илона Маска в своей работе. Глава Tesla заявил, что гендиректор Volkswagen делает для электромобилей больше, чем любой другой автопроизводитель.