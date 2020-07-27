Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Точную дату запуска для клиентов компания пока не называет.
Китайская Didi Chuxing, владеющая одноимённым такси-сервисом, официально объявила о выходе на российский рынок. Сервис начинает сотрудничать с таксопарками и подключать водителей в Казани, сообщил vc.ru представитель компании.
Заказать машину в Didi можно будет через специальное приложение или по телефону. Водители и таксопарки с 27 июля могут скачать приложение в Google Play и зарегистрироваться в нём.
Комиссия для водителей составит 5%, но только в период запуска, отметили в Didi. Точная дата пока не уточняется. Как изменится комиссия после этого, в компании не ответили.
По собственным данным, платформой Didi пользуется более 550 млн человек по всему миру. Компания также занимается доставкой еды, автобусными перевозками и другим.
О выходе Didi на российский рынок до конца лета в середине июля сообщал РБК со ссылкой на два источника на рынке такси. Собеседники издания утверждали, что в сентябре-декабре сервис запустится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.
В Didi отказались отвечать на вопрос vc.ru о датах запуска в других городах.
Звучит как трейлер к новой части битвы такси
Лингвистический юмор, перетекающий в пророчество:
у меня лучший друг - грузин и он, конечно же, научил меня некотором словам из одно из самых красивейших языков в мире. Так вот, "didi" в переводе с грузинского - "большой".
Ребят из Китая ждёт либо большой успех, либо столь же огромный провал.
Поживём - увидим.
а это здесь причем
Иван, тут прямая отсылка к названию компании-агрегатора.
Шутка с отсылкой к простому названию бренда - не более
Скоро нас ждёт битва скидок с дальнейшим присоединением к Яндексу и далее еще через 5 лет опять выкуп доли 😅
Таксисты как пользовались сразу зоопаркам подключений к сервисам, так и дальше будут пользоваться. Было у них 2-3 сервиса, теперь добавят еще 1..
Блоги компаний
Показать еще