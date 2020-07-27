Огромный экономический потенциал и проактивная политика в отношении инноваций в России, в частности в Татарстане, обеспечивают идеальные условия для создания новых технологий и услуг для удовлетворения высокого локального спроса на перевозки.

Возможность прихода Didi в регион имела положительный отклик со стороны представителей местной власти на подготовительном этапе. 23 июня Рустам Минниханов, президент Татарстана, пригласил Didi присоединиться к местному бизнес-сообществу.

