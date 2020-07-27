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Транспорт
Лиана Липанова
1549

Didi официально объявил о выходе на российский рынок: такси-сервис начал подключать водителей в Казани Материал редакции

Точную дату запуска для клиентов компания пока не называет.

14 комментариев
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Китайская Didi Chuxing, владеющая одноимённым такси-сервисом, официально объявила о выходе на российский рынок. Сервис начинает сотрудничать с таксопарками и подключать водителей в Казани, сообщил vc.ru представитель компании.

Заказать машину в Didi можно будет через специальное приложение или по телефону. Водители и таксопарки с 27 июля могут скачать приложение в Google Play и зарегистрироваться в нём.

Комиссия для водителей составит 5%, но только в период запуска, отметили в Didi. Точная дата пока не уточняется. Как изменится комиссия после этого, в компании не ответили.

Огромный экономический потенциал и проактивная политика в отношении инноваций в России, в частности в Татарстане, обеспечивают идеальные условия для создания новых технологий и услуг для удовлетворения высокого локального спроса на перевозки.

Возможность прихода Didi в регион имела положительный отклик со стороны представителей местной власти на подготовительном этапе. 23 июня Рустам Минниханов, президент Татарстана, пригласил Didi присоединиться к местному бизнес-сообществу.

представитель Didi

По собственным данным, платформой Didi пользуется более 550 млн человек по всему миру. Компания также занимается доставкой еды, автобусными перевозками и другим.

О выходе Didi на российский рынок до конца лета в середине июля сообщал РБК со ссылкой на два источника на рынке такси. Собеседники издания утверждали, что в сентябре-декабре сервис запустится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

В Didi отказались отвечать на вопрос vc.ru о датах запуска в других городах.

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#новость #didi #такси

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14 комментариев
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Николай Шелопугин

1

Звучит как трейлер к новой части битвы такси

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Beerman

Николай
7

Пассажирам то збс

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Joy Z

Beerman
0

Устанете переключатся в приложениях пытаясь сэкономить 5-10 рублей. А потом еще и ждать заказанную машину..

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Мартин Ефремов

2

Лингвистический юмор, перетекающий в пророчество:

у меня лучший друг - грузин и он, конечно же, научил меня некотором словам из одно из самых красивейших языков в мире. Так вот, "didi" в переводе с грузинского - "большой".

Ребят из Китая ждёт либо большой успех, либо столь же огромный провал.
Поживём - увидим.

Ответить

Ivan Polyak

Мартин
1

а это здесь причем

Ответить

Мартин Ефремов

Ivan
0

Иван, тут прямая отсылка к названию компании-агрегатора.
Шутка с отсылкой к простому названию бренда - не более

Ответить

Ivan Polyak

Мартин
1

грузинский язык говорю причем

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Aleksey Bobkov

2

ididiqdi

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Yury Kotov

1

Скоро нас ждёт битва скидок с дальнейшим присоединением к Яндексу и далее еще через 5 лет опять выкуп доли 😅

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Андрей

Yury
0

Везет не присоединили а этих тем более

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Yuri Ahmedov

Yury
0

Как бы наоборот не вышло. 

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Холден Колфилд

0

Убер разорвался, Яндекс напрягся

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Joy Z

0

Таксисты как пользовались сразу зоопаркам подключений к сервисам, так и дальше будут пользоваться. Было у них 2-3 сервиса, теперь добавят еще 1..

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Denis1710

0
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