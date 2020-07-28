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Транспорт
Лиана Липанова
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РБК: «Сбербанк» и Mail.ru Group запланировали инвестировать в сервис аренды электросамокатов URent Материал редакции

Аренду самокатов добавят в приложение «Ситимобила», и оно станет «транспортным суперприложением», говорят источники.

12 комментариев
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Совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group — «О2О Холдинг» — ведёт переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к сторонам сделки.

СП хочет купить 10% сервиса, говорит один из собеседников издания. Другой заявил, что речь идёт о «небольшой доле», но впоследствии холдинг может выкупить всю компанию. Весь URent оценивается в 700 млн рублей, говорит один из источников РБК.

Аренду самокатов и велосипедов из URent добавят в приложение «Ситимобила», в результате чего оно станет «транспортным суперприложением», поделились два собеседника.

В «Сбербанке» «не комментируют рыночные слухи», заявил его представитель. В Mail.ru Group, «Ситимобиле» и URent отказались от комментариев.

«Юрентбайк.Ру», юрлицо URent, зарегистрировано в начале 2018 года, следует из данных «Контур.Фокуса». В тестовом режиме сервис заработал в сентябре 2018 года под брендом URentbike. Сначала URent работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». Сейчас арендовать самокат в URent можно в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах.

В конце июня 2020 года URent привлёк 150 млн рублей от основателей «Сравни Такси» Андрея Азарова и Михаила Гейшерика, а также сооснователя креативного агентства Possible Андрея Винограда и других инвесторов. Привлечённые средства сервис запланировал вложить в запуск в Москве и других городах.

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#новость #urent #urentbike #mailrugroup #сбербанк

Лиана Липанова
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12 комментариев
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Михаил Синицын

4

В Сочи это самый лучший сервис по аренде самокатов

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Балкон.ру

Михаил
0

На Розе Хутор очень удобно гонять на нём 👌

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Артем Калашников

1

Хорошая новость. А то у меня на балансе ЮРента 300 лежит, а покататься в Москве никак не могу.

Ответить

Eugene Smirnov

1

Прикольно, ребята за два года бизнес на миллиард построят. Рублевый единорог. Не плохо)

Ответить

Света Иванова

Eugene
–1

Кому это г... нужно? Большое заблуждение.

Ответить

Начинатель

0

Вчера взял в аренду самокаты от busy-fly, покатались и уже в конце остановили мото ДПС и выписали штраф за отсутствие шлема, предварительно запугивая огромным штрафом и забором самокатов.

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Захар Родионов

Начинатель
0

По трассе катались?

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Эмиль Гусейнов

Начинатель
0

так вы наверное на нем по дороге поехали, а не по тротуару.  Естественно вы должны там быть с шлемом, т.к. очень  травмоопасно. 

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Mykola Petiukh

0

Проинвестировал тебе в уренту, проверяй!

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Николай Западный

0

Проинвестируйте в мой mvp. Дистанционное управление своим аватаром.

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Александр Булавченко

0

Как-то в Питере их не видно и на карте пусто...

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