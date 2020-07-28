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оказалась нейронной сетью
Аренду самокатов добавят в приложение «Ситимобила», и оно станет «транспортным суперприложением», говорят источники.
Совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group — «О2О Холдинг» — ведёт переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к сторонам сделки.
СП хочет купить 10% сервиса, говорит один из собеседников издания. Другой заявил, что речь идёт о «небольшой доле», но впоследствии холдинг может выкупить всю компанию. Весь URent оценивается в 700 млн рублей, говорит один из источников РБК.
Аренду самокатов и велосипедов из URent добавят в приложение «Ситимобила», в результате чего оно станет «транспортным суперприложением», поделились два собеседника.
В «Сбербанке» «не комментируют рыночные слухи», заявил его представитель. В Mail.ru Group, «Ситимобиле» и URent отказались от комментариев.
«Юрентбайк.Ру», юрлицо URent, зарегистрировано в начале 2018 года, следует из данных «Контур.Фокуса». В тестовом режиме сервис заработал в сентябре 2018 года под брендом URentbike. Сначала URent работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». Сейчас арендовать самокат в URent можно в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах.
В конце июня 2020 года URent привлёк 150 млн рублей от основателей «Сравни Такси» Андрея Азарова и Михаила Гейшерика, а также сооснователя креативного агентства Possible Андрея Винограда и других инвесторов. Привлечённые средства сервис запланировал вложить в запуск в Москве и других городах.
В Сочи это самый лучший сервис по аренде самокатов
Хорошая новость. А то у меня на балансе ЮРента 300 лежит, а покататься в Москве никак не могу.
Прикольно, ребята за два года бизнес на миллиард построят. Рублевый единорог. Не плохо)
Вчера взял в аренду самокаты от busy-fly, покатались и уже в конце остановили мото ДПС и выписали штраф за отсутствие шлема, предварительно запугивая огромным штрафом и забором самокатов.
так вы наверное на нем по дороге поехали, а не по тротуару. Естественно вы должны там быть с шлемом, т.к. очень травмоопасно.
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