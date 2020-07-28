Аренду самокатов добавят в приложение «Ситимобила», и оно станет «транспортным суперприложением», говорят источники.

В закладки

Совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group — «О2О Холдинг» — ведёт переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к сторонам сделки.

СП хочет купить 10% сервиса, говорит один из собеседников издания. Другой заявил, что речь идёт о «небольшой доле», но впоследствии холдинг может выкупить всю компанию. Весь URent оценивается в 700 млн рублей, говорит один из источников РБК.

Аренду самокатов и велосипедов из URent добавят в приложение «Ситимобила», в результате чего оно станет «транспортным суперприложением», поделились два собеседника.

В «Сбербанке» «не комментируют рыночные слухи», заявил его представитель. В Mail.ru Group, «Ситимобиле» и URent отказались от комментариев.

«Юрентбайк.Ру», юрлицо URent, зарегистрировано в начале 2018 года, следует из данных «Контур.Фокуса». В тестовом режиме сервис заработал в сентябре 2018 года под брендом URentbike. Сначала URent работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». Сейчас арендовать самокат в URent можно в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах.