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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Маск: Tesla не хочет бороться с конкурентами — она может лицензировать для них ПО и продавать аккумуляторы Материал редакции

Но компания не раз обвиняла конкурирующие стартапы в краже технологий.

  • Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания готова лицензировать для конкурентов собственное программное обеспечение, продавать им аккумуляторы и другие элементы автомобиля.
  • Tesla стремится ускорить развитие устойчивой энергетики, а не «раздавить» конкурентов, написал предприниматель в своём аккаунте в Twitter.
  • Так Маск прокомментировал статью издания Teslarati о том, что немецкие производители Audi и Volkswagen стремятся оспорить лидерство Tesla в сегменте электромобилей.
  • Tesla — участник судебных разбирательств с несколькими конкурирующими компаниями. Например, китайскую Xpeng Motors и Zoox из Кремниевой долины она обвиняет в краже технологий.
  • В июле 2020 года компания Илона Маска подала иск к производителю электромобилей Rivian, которого также обвинила в хищении коммерческих секретов.
Elon Musk @elonmusk
@Teslarati Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors!

#новость #tesla

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Николай Глущенко

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Шила в мешке не утаишь, сейчас любые передовые технологии быстро станут всеобщим достоянием. Потому зарабатывать на самой технологии - вполне логичное решение.

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Sergey Ontime

Николай
2

Две логики столкнулись в вашем комментарии)

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Николай Глущенко

Sergey
0

Отнюдь нет. Получить технологию легко, только это вовсе не бесплатное удовольствие. А Тесла пытается занять роль аутсорса, по приемлемой цене снабжающего весь рынок субпродуктами.

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Стартапер-пессимист

Николай
0

Тесла хочет быть как ARM для производителей процессоров и даже чуточку больше.

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Вадим Моржик

0

а если понадобится, то устроят переворот в странах, где есть литий.

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Pixel Lens

0

Но компания не раз обвиняла конкурирующие стартапы в краже

Таки это совершенно разные вещи, разве нет? Красть патентованные технологии нехорошо, это одно. Продавать эти же технологии - совсем другое. Все сыты и целы.

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