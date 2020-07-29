Но компания не раз обвиняла конкурирующие стартапы в краже технологий.
- Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания готова лицензировать для конкурентов собственное программное обеспечение, продавать им аккумуляторы и другие элементы автомобиля.
- Tesla стремится ускорить развитие устойчивой энергетики, а не «раздавить» конкурентов, написал предприниматель в своём аккаунте в Twitter.
- Так Маск прокомментировал статью издания Teslarati о том, что немецкие производители Audi и Volkswagen стремятся оспорить лидерство Tesla в сегменте электромобилей.
- Tesla — участник судебных разбирательств с несколькими конкурирующими компаниями. Например, китайскую Xpeng Motors и Zoox из Кремниевой долины она обвиняет в краже технологий.
- В июле 2020 года компания Илона Маска подала иск к производителю электромобилей Rivian, которого также обвинила в хищении коммерческих секретов.
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Николай Глущенко
Шила в мешке не утаишь, сейчас любые передовые технологии быстро станут всеобщим достоянием. Потому зарабатывать на самой технологии - вполне логичное решение.
Sergey OntimeНиколай
Две логики столкнулись в вашем комментарии)
Николай ГлущенкоSergey
Отнюдь нет. Получить технологию легко, только это вовсе не бесплатное удовольствие. А Тесла пытается занять роль аутсорса, по приемлемой цене снабжающего весь рынок субпродуктами.
Стартапер-пессимистНиколай
Тесла хочет быть как ARM для производителей процессоров и даже чуточку больше.
Вадим Моржик
а если понадобится, то устроят переворот в странах, где есть литий.
Pixel Lens
Но компания не раз обвиняла конкурирующие стартапы в краже
Таки это совершенно разные вещи, разве нет? Красть патентованные технологии нехорошо, это одно. Продавать эти же технологии - совсем другое. Все сыты и целы.